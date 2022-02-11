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Металлист - Шукура онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 16 февраля 2022, 10:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
3 - 1
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81'
Шукура
Кобулети
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
31%
Ничья
31%
Шукура
38%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 19:00 Полесье 2 - 0 Завершен Металлист П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 19:20 Металлист 2 - 1 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 10:30 Металлист 1 - 1 Завершен Петролул Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 2 Завершен Металлург П
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Последние матчи - Шукура
Клубные товарищеские матчи 2019
21.03.2019 - 16:00 Динамо Батуми 0 - 3 Завершен Шукура В
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
31%
Ничья
31%
Шукура
38%
Трансляция
84'
Желтая карточка
А вот так – форвард Шукуры вошел в штрафную, пошел на двух защитников и упал. Получил желтую за симуляцию, так как очень уж искал контакт и красиво падал.
82'
Уголовой
За три минуты грузины подали пару угловых. Ничего опасного, но угловых сейчас у нас много у обоих ворот.
77'
Замена
Двойная замена у Шукуры.
76'
Еще и фол в атаке там был, оказывается.
76'
Уголовой
Пару угловых для харьковчан – и вроде неплохие навесы, даже удары есть, но грузины отбились.
75'
Опасный момент
А вот хорош! Чидомере сам себе создал момент – вошел в штрафную, накрутил защитника, но мяч после рикошета ушел на угловой.
74'
Уголовой
Пара стандартов для «викингов» - именно такое прозвище у Шукуры. Штрафной, угловой, но отбился Металлист. Ничего опасного.
72'
Уголовой
Угловой для харьковчан – разыграли, довели дело до удара, но вот с острого угла мяч ушел куда-то не туда.
70'
Опасный момент
А вот отличная атаку Шукуры – перевели мяч с фланга на центр, вывели игрока на очень хорошую позицию для удара, вот только у футболиста круглый явно срезался с ноги.
68'
Уголовой
Угловой для Шукуры – разыграли грузины не лучшим образом – Танчик сразу же поборолся и отобрал мяч.
66'
Замена
Чидомере вместо Рязанцева вышел у Харькова.
63'
Рязанцев правда со штрафного не то бил, не то навешивал, да так, что мяч просто улетел за лицевую.
62'
Желтая карточка
На Харрисе фолят на углу штрафной. Еще и желтая за срыв опасной атаки.
61'
Демченко снова прессингует – снова чуть не обокрал защитника.
59'
Грузины пытаются что-то придумать, но дальние забросы в штрафную харьковчан не проходят.
57'
Фомин сместился с фланга и пробил на силу – прямо во вратаря.
53'
Гоооол!!!
Гоол! 2:1! Привезли грузины – защитник с фланга так отдавал вратарю, что отдал на Демченко, который просто расстрелял ворота! 2:1 харьковчане впереди!
52'
Замена
Замена у грузинской команды.
50'
Опасный момент
И еще момент для Харькова – Харрис накрутил на фланге, выдал в центр, но Сарапий головой дал в штангу!
49'
Гоооол!!!
И сам же Харрис четко кладет в угол! 1:1!
48'
Опасный момент
Пенальти для Металлиста! Зацепили Харриса!
47'
Опасный момент
Ох хороший момент у харьковчан! Хороший разрезной пас прошел на Рязенцева, но он в борьбе дал чуть мимо штанги!
46'
Замена
Фомин вышел на поле у Металлиста
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Равный и не особо активный первый тайм. Грузины открыли счет уже на 15-й и особо никуда не спешат. Металлист в атаку пробует играть флангами, но вот прострелы-навесы в штрафную пока что не доходят. Также стоит отметить что уже на 8-й минуте двумя ногами въехал в соперника Риасккос – устроил потасовку, получил красную и ушел с поля. Правда, с правом замены.
45'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 1:0 Шукура пока что ведет в счете.
43'
Грузины поиграли в квадрат на своей половине поля. Техника у команды есть.
40'
Многовато фолов как для спарринга. Команды в стыки не боятся идти.
36'
Опасный момент
А вот Танковский вторым темпом пробил метров с 20-ти, и после рикошета совсем чуть-суть разминулся с штангой!
35'
Опасный момент
А вот Траоре снова навесил – неплохо навесил, но Харрис в борьбе пробить не сумел.
33'
Желтая карточка
Сарапию желтая за игру прямой ногой в центре поля.
31'
Игроки грузинской команды не спешат в атаку. Да оно им и не нужно.
30'
Харрис неплохо прошел флангом, подрезал в штрафную, но защитники снимают верх.
27'
Пауза в игре, помощь нужна игроку Шукуры.
25'
Желтая карточка
Фол на Танковском – кто-то из игроков грузинской команды получил желтую.
24'
Опасный момент
Ой ой ой, острейший момент у грузин! После прострела с фланга пытались проткнуть мяч, но мяч облизнул штангу и ушел за лицевую.
22'
Эх, Демченко обыграл защитника, неплохо вырезал в центр на прорыв, но Давид не понял этого маневра и в прорыв не пошел.
20'
А вот навес от Давида на Харриса пошел неплохой – последний пробил головой, но в раму не попал.
17'
Харьковчане организовали атаку левым флангом, но прострел пошел прямо на голкипера.
15'
Гоооол!!!
Гооол! Мусулиане выскочил один на один, и пробил Рыбака! Было похоже на осфайд, но судья не свистнул! 1:0, Шукура ведет в счете!
13'
Снова у нас спокойствие с некоторым преимуществом территориальным Шукуры.
10'
Замена
Удаление с правом замены. Бубакар Траоре вышел вместо Риаскоса.
8'
Красная карточка
Ну а судья уже на 8-й минуте показал Риаскосу красную! Кажется, ему.
7'
Потолкались не только игроки, но и тренерские штабы тоже…
7'
Ох, Риаскос двумя ногами въехал в соперника! Потасовка на поле!
6'
Риаскос прошелся флангом, сместился в центр, но дал мимо ворот.
3'
Первые минуты прошли спокойно, грузины даже больше контролируют мяч.
Свисток
Матч начался!
Инфо
Запасные: Рыбка, Траоре, Чидомере, Дигтярь, Шамич, Рязанцев, Фомин.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Танковский, Демченко (к), Риаскос, Харрис, Давид.
В минувшем сезоне Шукура выступала в элитном дивизионе чемпионата Грузии, где заняла 9-е место, где заняла 9-е место, но вылетала в Первую лигу в стыковых матчах.
Поединок начнется в 10:00.
Доброе утро всем любителям футбола. Украинские клубы продолжают работать на сборах в Турции, где сегодня Металлист проведет сразу два спарринга. И утренний поединок харьковчане сыграют против грузинской Шукуры из Кобулети.
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Комментарии(1)
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KadimXa (Харьков)
16.02.2022 в 10:50
Кучер на выход? Или подождем просера в кубке?
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Анонс матча Металлист - Шукура 16.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Шукура (Кобулети) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.02.2022
Время начала матча: 10:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Шукура можно посмотреть 16.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Шукура, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Полесье - 11.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Шукура (Кобулети)
Страна: Грузия

Прошедший матч команды Шукура был сыгран против Динамо Батуми - 21.03.2019, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019 и закончился победой команды Шукура.

Следите за результатами матча Металлист - Шукура онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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