Металлист - Шукура онлайн трансляция матча

Равный и не особо активный первый тайм. Грузины открыли счет уже на 15-й и особо никуда не спешат. Металлист в атаку пробует играть флангами, но вот прострелы-навесы в штрафную пока что не доходят. Также стоит отметить что уже на 8-й минуте двумя ногами въехал в соперника Риасккос – устроил потасовку, получил красную и ушел с поля. Правда, с правом замены.