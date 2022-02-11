Металлист - Шукура онлайн трансляция матча

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Шукура (Кобулети) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 16.02.2022
Время начала матча: 10:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Полесье - 11.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.
Название: Шукура (Кобулети)
Страна: Грузия
Прошедший матч команды Шукура был сыгран против Динамо Батуми - 21.03.2019, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019 и закончился победой команды Шукура.
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