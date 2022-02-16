Металлист - Ступчаница онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Ступчаница 16.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Ступчаница (Олово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.02.2022

Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Шукура - 16.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Ступчаница (Олово)

Страна: Босния и Герцеговина



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