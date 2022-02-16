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Металлист - Ступчаница онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 16 февраля 2022, 15:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 0
Обновить
18'
Ступчаница
Олово
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
33%
Ничья
33%
Ступчаница
33%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 1 Завершен Шукура В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 19:00 Полесье 2 - 0 Завершен Металлист П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 19:20 Металлист 2 - 1 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 10:30 Металлист 1 - 1 Завершен Петролул Н
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
33%
Ничья
33%
Ступчаница
33%
Трансляция
12'
Проти Рохаса грубо сфолили в нападі. Арбітр зафіксував порушення правил. Поки що без гірчичника.
8'
Металіст контролює м'яч на власній половині поля та вимушує боснійців лише пресингувати. Проте й це безрезультативно.
4'
Ралюченко віддає діагональний пас на Підлепенця, але захист суперника в останній момент блокує передачу.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Инфо
Став відомий склад Металіста. Каневцев, Романюк, Ралюченко, Федорів, Дігтяр, Чідомере, Цвіренко, Підлепенець, Рохас, Мурза, Ріаскос.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію товариського матчу Металіст - Ступчаніца.
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Последние матчи
Завершен 10:30 - Сегодня Заря Заря 4 Железничар Железничар 1 Завершен 10:00 - Сегодня Металлист Металлист 3 Шукура Шукура 1 Завершен 02:30 - Сегодня Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 0 Торке Торке 0 Завершен 22:15 - Вчера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 0 Завершен 22:00 - Вчера Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 1 Реал Реал 0

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Анонс матча Металлист - Ступчаница 16.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Ступчаница (Олово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.02.2022
Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Шукура - 16.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Ступчаница (Олово)
Страна: Босния и Герцеговина

Следите за результатами матча Металлист - Ступчаница онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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