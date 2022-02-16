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Металлист - Нефтчи онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 19 февраля 2022, 10:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
2 - 0
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66'
Нефтчи
Кочкор-Ата
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
36%
Ничья
36%
Нефтчи
29%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 15:00 Металлист 3 - 0 Завершен Ступчаница В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 1 Завершен Шукура В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 19:00 Полесье 2 - 0 Завершен Металлист П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
11.02.2022 - 14:00 Металлист 1 - 0 Завершен Акжайык В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 19:20 Металлист 2 - 1 Завершен Верес В
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Последние матчи - Нефтчи
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.01.2020 - 14:00 Нефтчи 0 - 0 Завершен Шкупи Н
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Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
36%
Ничья
36%
Нефтчи
29%
Трансляция
62'
На Фомина не прошел заброс в штрафную.
61'
Замена
Синчук и Рязанцев вышли у харьковчан вместо Банады и Рохаса.
59'
Опасный момент
А вот неплохая атака от Пахтакора – пара ударов – первый тянет Рыбка, а вот добивание уже пошло выше! Хорошая возможность!
56'
Гоооол!!!
Гоооол! Банада уверенно реализовывает пенальти! 2:0!
55'
Опасный момент
Подлепенец вошел в штрафную и наткнулся на подножку! Пенальти ставит арбитр!
53'
Офсайд
Неплохой разрезной пас на атакера Пахтакора прошел, но там офсайд.
51'
Опасный момент
А вот Подлепенец обострил – хорошо прошел и пробил метров с 30! Хороший удар, но чуть мимо!
50'
Спокойно все у нас. Игра в центре поля.
47'
Опасный момент
А вот неплохую атаку разогнал Пахтакор, которая закончилась низовым ударом, но Рыбка тянет!
46'
Замена
Цвиренко вместо Чидомере вышел в перерыве у харьковчан.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 1:0 у нас пока что в пользу Металлиста.
43'
Штрафной для Нефтчи. Метров около 30 до ворот. Пробили киргизы, но попали в стенку.
40'
Навес со штрафного завершился уларом головой Подлепенца – намного выше ворот.
39'
Давид пошел на трех соперников – заработал штрафной.
37'
В целом, довольно спокойная игра в данные минуты.
33'
Гоооол!!!
Ой ой, какой гол забил Металлист! Мурза решил попрессинговать голкипера в чужой штрафной, тот запаниковал и выбил мяч прямо в украинца, от которого круглый и заскочил в ворота. Курьезный гол, но и усилия Мурзы не стоит принижать!
32'
Неплохую веерную атаку с рядом перепасовок организовали харьковчане, но последний прострел в штрафную под удар был заблокирован.
28'
Снова небольшая пауза у нас. Снова врачи на поле.
27'
Подлепенец прошел двух соперников, но вывалится на удар не успел – реф зафиксировал фол в атаке.
25'
Инфо
На матче присутствует главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
22'
Подлепенец был в хорошей позиции – метров с 15 до ворот, но Евгений долго подстраивался и пробил, в итоге, мимо ворот.
21'
Киргизы организовали потенциально опасную контру, но до удара дело не дошло.
20'
Уголовой
Пара стандартов для харьковчан – штрафной, угловой – но пока что навесы не очень опасны.
16'
Романюк прострели низом с фланга – без завершения момент.
14'
Некоторая пауза в игре – оказывают помощь игроку киргизской команды.
13'
Игрок Нефтчи после контакта упал на линии штрафной, но судья говорит что там ничего не было.
12'
Организовали атаку соперники харьковчан – доставили мяч штрафную, но до удара дело не дошло.
11'
Несколько успокоилась игра. Нефтчи подержал мяч в центре поля.
8'
Нефтчи пока что толком не может выйти со своей половины поля, не говоря уже об организации атак.
7'
Давид дальним ударом проверил голкипера – тот на месте.
5'
Штрафной для Металлиста на углу штрафной – пошел навес, но снова отбился Нефтчи.
4'
Уголовой
Угловой для Металлиста – пошел навес, но без обострений.
3'
Офсайд
Вот как! Организовал атаку Металлист – после удара Рохаса кипер тянет мяч, но Мурза первый успевает на добивании! Гол? Нет, все-таки, офсайд.
1'
Свисток
Матч начался, Нефтчи развел с центра поля!
Выходят на поле команды!
Инфо
Металлист (старт): Рыбка, Романюк, Ралюченко, Федорив (к), Дигтярь, Чидомере, Подлепенец, Банада, Давид, Рохас, Мурза.
Доброе утро, друзья! Мы начинаем текстовую трансляцию очередного контрольного матча Металлиста на турецких сборах. В первом спарринге дня команда Александра Кучера сыграет с шестой командой последнего чемпионата Кыргызстана - Нефтчи из Кочкор-Аты.
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Анонс матча Металлист - Нефтчи 19.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Нефтчи (Кочкор-Ата) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 10:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Ступчаница - 16.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Нефтчи (Кочкор-Ата)
Страна: Кыргызстан

Прошедший поединок команды Нефтчи был сыгран против Шкупи - 25.01.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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