Барселона - Галатасарай онлайн трансляция матча

Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 8 играх.

Галатасарай не проигрывает в последних 4 играх.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Галатасарай пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Галатасарай забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 36% матчей, Галатасарай выигрывает в 31% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Галатасарай выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Галатасарай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Галатасарай% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Галатасарай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Галатасарай% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Галатасарай's.