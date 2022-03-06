  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Галатасарай Смотреть онлайн
В тренде

Барселона - Галатасарай онлайн трансляция матча

Лига Европы - 10 марта 2022, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Обновить
37'
Галатасарай
Стамбул
Ход матча
31' Kutlu, Berkan
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
37%
Ничья
34%
Галатасарай
29%
П1: 1.30 Х: 4.66 П2: 15.30
П1: 1.30 Х: 3.60 П2: 13.00
П1: 1.30 Х: 4.66 П2: 15.30
П1: 1.30 Х: 4.66 П2: 15.30
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 15.00
Интересные факты
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 8 играх.
  • Галатасарай не проигрывает в последних 4 играх.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Галатасарай пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Галатасарай забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 36% матчей, Галатасарай выигрывает в 31% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Галатасарай выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Галатасарай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Галатасарай% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Галатасарай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Галатасарай% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Галатасарай's.
  • Барселона забивает 2 гола, играя дома, а Галатасарай забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 17:15 Эльче 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.02.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 22:00 Наполи 2 - 4 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.02.2022 - 17:15 Валенсия 1 - 4 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Барселона 1 - 1 Завершен Наполи Н
Показать больше
Последние матчи - Галатасарай
Чемпионат Турции 2021/2022
05.03.2022 - 18:00 Коньяспор 2 - 0 Завершен Галатасарай П
Чемпионат Турции 2021/2022
27.02.2022 - 18:00 Галатасарай 4 - 2 Завершен Ризеспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
21.02.2022 - 19:00 Гезтепе 2 - 3 Завершен Галатасарай В
Чемпионат Турции 2021/2022
12.02.2022 - 18:00 Галатасарай 1 - 1 Завершен Кайсериспор Н
Чемпионат Турции 2021/2022
06.02.2022 - 15:00 Аланияспор 1 - 1 Завершен Галатасарай Н
Показать больше
Главные события
31'
Kutlu, Berkan
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
37%
Ничья
34%
Галатасарай
29%
П1: 1.30 Х: 4.66 П2: 15.30
П1: 1.30 Х: 3.60 П2: 13.00
П1: 1.30 Х: 4.66 П2: 15.30
П1: 1.30 Х: 4.66 П2: 15.30
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 15.00
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
24
Эрик Гарсия
19
Араухо, Рональд
2
Дест, Серджиньо
16
Gonzalez, Pedro
21
Френки де Йонг
28
Gonzalez Nicolas
19
Ферран Торрес
10
Мемфис Депай
11
Смит, Адама
26
Иньяки Пенья
93
Боеу, Саша
25
Нельссон, Виктор
45
Маркао
6
Ван Анхолт, Патрик
22
Kutlu, Berkan
14
Анталяли, Тайлан
8
Райан Бабел
89
Софьян Фегули
16
Akturkoglu, Muhammed Kerem
14
Ahmed Abdalla, Mostafa Mohamed
Стартовый состав
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 11
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 14
    Ahmed Abdalla, Mostafa Mohamed
    Нападающий
  • 8
    Райан Бабел
    Нападающий
  • 89
    Софьян Фегули
    Полузащитник
  • 16
    Akturkoglu, Muhammed Kerem
    Полузащитник
  • 22
    Kutlu, Berkan
    Полузащитник
    31
  • 14
    Анталяли, Тайлан
    Полузащитник
  • 93
    Боеу, Саша
    Защитник
  • 25
    Нельссон, Виктор
    Защитник
  • 45
    Маркао
  • 6
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Торрент Фонт, Доменек
Статистика матча
70%
Владение мячом
30%
2
Угловые
4
Штрафные
5
4
Фолы
4
1
Офсайды
2
Удары мимо
1
ЖК
1
1
Блокировано ударов
Трансляция
34'
Желтая карточка
Боей боровся проти Депая перед власним штрафним, проте отримав від суперника по ногах.
32'
Адама виконав високу подачу з правого флангу безпосередньо до рук голкіпера.
30'
Желтая карточка
Ніко отримав потужний удар по ногах від Кутлу на чужій половині.
29'
Зовсім не хочуть тримати м'яча турки. Барсі залишається цим лишень користуватися.
27'
Опасный момент
Пенья потягнув постріл Депая зі штрафного в лівий кут!
25'
Кутлу збив Педрі біля центрального входу свого штрафного.
23'
Альба виконав навіс із лівого флангу в дальній бік штрафного, проте там ван Аанхольт легко скинув на власного голкіпера.
21'
За подібне влучання м'яча в руку Антальяли, після подачі Траоре з правого флангу, ніхто точно не дасть пенальті.
20'
Ніко віддавав закидання на лівий фланг штрафного для Альби, проте захисники не пропустили.
18'
Боей не пропустив повз себе Депая на правому фланзі штрафного.
17'
Занадто сильний пас від Траоре на правий фланг штрафного на хід Педрі.
15'
Мохамеда в центрі штрафного шукали подачею з лівого флангу, проте Араухо встиг повернутися.
13'
Утримання м'яча від Барси. Без поспіху.
11'
Відібрали м'яча без фолу у Депая перед чужим штрафним під час дриблінгу.
10'
Траоре знову обійшов ван Аанхольта, проте прострілити йому не дали знову.
8'
Дест стріляв із правого флангу штрафного, проте захисники знову перехопили.
6'
Маркао вирішив не тільки врізати по ногах Феррана в центрі поля, а ще й вдарити суперника в обличчя.
5'
Ферран невдало підставив ногу під простріл від Альби з лівого флангу в район ближньої стійки.
4'
Ван Аанхольт збив на лівому фланзі оборони Траоре.
2'
Маркао перевів на кутовий закидання на лівий фланг штрафного на Феррана.
1'
Барселона з перших хвилин опинилася під пресингом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Барселона посідає третю позицію в чемпіонаті Іспанії з 48 очками в активі за 26 матчів, а Галатасарай за 28 ігор набрав 35 очки та йде дванадцятим.
Запасні: Муслера, Чіпе, Езтюрк, Пульгар, Гоміс, Байрам, Моруцан, Арслан, Чікилдеу, Їлмаз, Килинч, Дервішоглу.
Галатасарай: Пенья — Боей, Нельссон, Маркао, ван Аанхолт — Антальяли — Бабел, Фегулі, Кутлу, Актюркоглу — Мохамед.
Запасні: Нето, Тенас, Піке, Бускетс, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Ленгле, Л. де Йонг, Обамеянг, Мінгеса.
Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Гарсія, Альба — Ніко, Ф. де Йонг, Педрі — Траоре, Депай, Ферран.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Бенуа Бастьєн (Епіналь, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона и стамбульський Галатасарай.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Партизан Партизан 2 Фейеноорд Фейеноорд 5 Завершен 19:45 - Сегодня Славия Славия 4 ЛАСК ЛАСК 1 Завершен 19:45 - Сегодня Витесс Витесс 0 Рома Рома 1 Завершен 19:45 - Сегодня ПАОК ПАОК 1 Гент Гент 0 Завершен 19:45 - Сегодня Севилья Севилья 1 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Барселона" - Галатасарай 10.03.2022, Лига Европы

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Галатасарай (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 10.03.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Торрент Фонт, Доменек разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Галатасарай можно посмотреть 10.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Галатасарай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Эльче - 06.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Галатасарай (Стамбул)
Год основания Галатасарай (Стамбул): 1905
Страна: Турция
Тренер: Мустафа Денизли

Прошедший матч команды Галатасарай был сыгран против Коньяспор - 05.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Коньяспор.

Следите за результатами матча "Барселона" - Галатасарай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен