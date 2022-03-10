Галатасарай - Барселона онлайн трансляция матча

Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 10 играх.

Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Результат первой игры Барселона - Галатасарай 0-0.

Галатасарай пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Галатасарай выигрывает первый тайм в 30% матчей, Барселона выигрывает в 36% матчей.

Галатасарай выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Барселона выигрывает в 36%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).

Когда Галатасарай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Галатасарай% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Галатасарай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Галатасарай% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Галатасарай's.

Галатасарай забивает 1.76 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Недавнее выступление команды Галатасарай в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.

У команды Галатасарай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.