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Галатасарай - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 марта 2022, 19:45 - Turk Telekom Stadyumu
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Галатасарай
Стамбул
0 - 0
Обновить
12'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Галатасарай
28%
Ничья
33%
Барселона
39%
П1: 7.02 Х: 3.06 П2: 1.73
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 7.02 Х: 3.06 П2: 1.73
П1: 7.02 Х: 3.06 П2: 1.73
П1: 6.80 Х: 3.15 П2: 1.70
Интересные факты
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 10 играх.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Результат первой игры Барселона - Галатасарай 0-0.
  • Галатасарай пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Галатасарай выигрывает первый тайм в 30% матчей, Барселона выигрывает в 36% матчей.
  • Галатасарай выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Барселона выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Когда Галатасарай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Галатасарай% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Галатасарай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Галатасарай% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Галатасарай's.
  • Галатасарай забивает 1.76 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Недавнее выступление команды Галатасарай в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.
  • У команды Галатасарай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Личные встречи
Галатасарай
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Барселона
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Галатасарай
Последние матчи - Галатасарай
Чемпионат Турции 2021/2022
14.03.2022 - 19:00 Галатасарай 2 - 1 Завершен Бешикташ В
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Турции 2021/2022
05.03.2022 - 18:00 Коньяспор 2 - 0 Завершен Галатасарай П
Чемпионат Турции 2021/2022
27.02.2022 - 18:00 Галатасарай 4 - 2 Завершен Ризеспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
21.02.2022 - 19:00 Гезтепе 2 - 3 Завершен Галатасарай В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна В
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 17:15 Эльче 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.02.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 22:00 Наполи 2 - 4 Завершен Барселона В
Показать больше
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Галатасарай
28%
Ничья
33%
Барселона
39%
П1: 7.02 Х: 3.06 П2: 1.73
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 7.02 Х: 3.06 П2: 1.73
П1: 7.02 Х: 3.06 П2: 1.73
П1: 6.80 Х: 3.15 П2: 1.70
Составы команд
26
Иньяки Пенья
6
Ван Анхолт, Патрик
45
Маркао
25
Нельссон, Виктор
93
Боеу, Саша
14
Анталяли, Тайлан
22
Kutlu, Berkan
16
Akturkoglu, Muhammed Kerem
33
Чикалдау, Александру
8
Райан Бабел
18
Бафетимби Гомис
22
тер Стеген, Марк-Андре
2
Дест, Серджиньо
24
Эрик Гарсия
3
Пике, Жерар
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
16
Gonzalez, Pedro
11
Смит, Адама
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 18
    Бафетимби Гомис
    Нападающий
  • 16
    Akturkoglu, Muhammed Kerem
    Полузащитник
  • 33
    Чикалдау, Александру
    Полузащитник
  • 8
    Райан Бабел
    Нападающий
  • 14
    Анталяли, Тайлан
    Полузащитник
  • 22
    Kutlu, Berkan
    Полузащитник
  • 6
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 45
    Маркао
  • 25
    Нельссон, Виктор
    Защитник
  • 93
    Боеу, Саша
    Защитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 11
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Торрент Фонт, Доменек
  • Xavi
Статистика матча
1
Штрафные
1
1
Угловые
2
1
Фолы
1
3
Блокировано ударов
1
Удары мимо
1
Трансляция
10'
Опасный момент
Обамеянг закинув м'яча з лівого флангу до центру штрафного на хід Френкі, проте той у дотик пробив повз дальню стійку.
9'
Постріл Торреса, після зміщення з лівого флангу, спрямував м'яч над воротами.
8'
Уголовой
Кутовий із лівого флангу було завершено пострілом Гоміса головою, проте м'яч пройшов над воротами.
7'
Бабель прострілював із лівого флангу, проте захисник перевів м'яч на кутовий.
5'
Опасный момент
На Гоміса було закинуто м'яч із лівого флангу атаки, проте під удар форварда з центру штрафного кинувся Альба.
3'
Ферран проходив повз Боей на лівому фланзі, проте захисник його легко зупинив.
1'
Трибуни турецького стадіону з самого початку матчу намагаються затиснути гостей.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Нето, Тенас, Араухо, Пуч, Дембеле, Депай, Брайтвейт, Ленгле, Л. де Йонг, Мінгеса, Ніко, Гаві.
Барселона: тер Штеген — Дест, Гарсія, Піке, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі — Траоре, Обамеянг, Ферран.
Запасні: Муслера, Чіпе, Езтюрк, Мохамед, Пульгар, Байрам, Моруцан, Арслан, Килинч, Дервішоглу.
Галатасарай: Пенья — Боей, Нельссон, Маркао, ван Аанхолт — Кутлу, Антальяли — Бабел, Чікилдеу, Актюркоглу — Гоміс.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
У першому матчі команди зіграли внічию із рахунком 0:0.
Даніеле Орсато (Чіо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Алі Самі Йєн Спор Комплекси (Стамбул, Туреччина) зіграють стамбульський Галатасарай и каталонська Барселона.
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Анонс матча Галатасарай - "Барселона" 17.03.2022, Лига Европы

Матч между командой Галатасарай (Стамбул) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Turk Telekom Stadyumu.

Дата проведения матча: 17.03.2022
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Галатасарай (Стамбул) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и Галатасарай в предыдущем футбольном матче 10.03.2022 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Торрент Фонт, Доменек и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Галатасарай - "Барселона" можно посмотреть 17.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Галатасарай - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Галатасарай (Стамбул)
Год основания Галатасарай (Стамбул): 1905
Страна: Турция
Тренер: Мустафа Денизли

Предыдущий матч команды Галатасарай был сыгран против Бешикташ - 14.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Галатасарай.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Осасуна - 13.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Галатасарай - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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