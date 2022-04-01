Бенфика - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведения матча: 05.04.2022
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Вериссимо и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против Брага - 01.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Брага.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Уотфорд - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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