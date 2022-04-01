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Бенфика - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 05 апреля 2022, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Бенфика
Лиссабон
0 - 2
Обновить
45'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
17' Ибраима Конате 34' Садио Мане
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
26%
Ничья
31%
Ливерпуль
44%
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 6.00 Х: 3.10 П2: 1.62
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 6.50 Х: 3.25 П2: 1.68
Интересные факты
  • Бенфика не проигрывает в последних 9 играх.
  • Бенфика не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Ливерпуль не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Бенфика выигрывает первый тайм в 51% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.
  • Бенфика выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Бенфика выиграла 3, команда Ливерпуль выиграла 1, 0 ничьи.
  • Бенфика забивает 1.5 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.25 гола против команды Бенфика (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Ливерпуль - 2.75.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Ливерпуль - 1.
  • Бенфика забивает 2.12 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
01.04.2022 - 22:15 Брага 3 - 2 Завершен Бенфика П
Чемпионат Португалии 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Бенфика 2 - 1 Завершен Эшторил В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.03.2022 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.03.2022 - 22:15 Бенфика 1 - 1 Завершен Визела Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
05.03.2022 - 20:00 Портимоненсе 1 - 2 Завершен Бенфика В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд В
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.03.2022 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.03.2022 - 14:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.03.2022 - 22:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Интер П
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Новости команд
Главные события
34'
Садио Мане ГООЛ!
17'
Ибраима Конате ГООЛ!
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Бенфика
26%
Ничья
31%
Ливерпуль
44%
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 6.00 Х: 3.10 П2: 1.62
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 6.50 Х: 3.25 П2: 1.68
Составы команд
99
Одиссеас Влаходимос
3
Грималдо, Алехандро
5
Ян Вертонген
30
Николас Отаменди
2
Жилберто
7
Эвертон
49
Адель Таарабт
28
Юлиан Вайгль
27
Рафаэл Силва
11
Нунез, Дарвин
88
Ramos, Goncalo
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Ибраима Конате
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
8
Наби Кейта
15
Фабиньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
10
Садио Мане
23
Луис Густаво Диас
Стартовый состав
  • 11
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
  • 7
    Эвертон
    Нападающий
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 3
    Грималдо, Алехандро
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 2
    Жилберто
    Нападающий
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    34
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
    17
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Вериссимо
  • Юрген Клопп
Статистика матча
6
Штрафные
7
5
Фолы
6
2
Удары мимо
3
37%
Владение мячом
63%
1
Удары в створ
7
1
Угловые
2
5
Сейвы
1
2
Офсайды
Блокировано ударов
1
Трансляция
39'
Луїс Діас (Ліверпуль) обіграв двох опонентів і пробив зовсім поруч із лівою стійкою.
38'
Без проблем захисники гостей винесли простріл Нуньєса (Бенфіка) у штрафний майданчик.
Инфо
Перший гол Мане за його останні сім матчів.
34'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мане подвоює перевагу Ліверпуля! Александр-Арнольд ювелірним закиданням знайшов Діаса за спиною захисників опонента, колумбієць скинув на вільного Садіо, а той вже перевів м'яч у ворота.
33'
Уголовой
Отаменді (Бенфіка) був у кращій за Мане ігровій позиції під час подачі від кута поля, але так і не зміг пробити по воротах.
29'
Аліссон вперше вступив у гру: бразилець вдало зіграв на виході під час навісу Грімальдо (Бенфіка) зі стандарту з лівого флангу.
27'
Намагалися "орли" "вилетіти" в атаку лівим флангом, проте все завершилося контрнаступом. В його завершальній фазі Робертсон намагався знайти Салаха на дальній правій стійці, але навіс був занадто високим.
25'
Инфо
1-8 за ударами.
24'
Опасный момент
Мане вивів Луїса Діаса (Ліверпуль) сам на сам з голкіпером, але колумбієць не зміг перекинути Влаходімоса - грек парирував спробу.
23'
Евертон (Бенфіка) пролетів лівим флангом, змістив м'яч під ліву і пробив у внутрішню частину сітки воріт.
20'
Мане (Ліверпуль) поклав м'яч точно на голову Кейта, але у півзахисника удар не вийшов - круглий снаряд від газону дійшов до рук голкіпера.
Инфо
Перший гол для Конате і за Ліверпуль і в Лізі чемпіонів загалом.
17'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Гості відкривають рахунок! Конате переграв Евертона на другому поверсі і замкнув навіс Робертсона від кутового прапорця у ворота!
12'
Кейта (Ліверпуль) з меж карного пробив в зону Влаходімоса. Голкіпер не зміг зафіксувати м'яч відразу, відбив на край штрафного, а звідти спробував прострілити Александер-Арнольд - цього разу круглий снаряд до рук грек все-таки забрав.
11'
Офсайд
Чи не перший вихід господарів в атаку завершився офсайдом Нуньєса. Заснув уругваєць.
9'
Опасный момент
Ох краса від Мане (Ліверпуль)! Сенегалець п'ятою продовжив м'яч на Салаха, вивівши того на ударну позицію у штрафному майданчику. Єгиптянин дотягнувся носком і пробив, але Отаменді встиг у підкаті ледь-ледь зачепити м'яч.
7'
Тьяго (Ліверпуль) намагався перевести м'яч праворуч на Салаха, але схибив - круглий вийшов за лицьову лінію.
4'
Кейта (Ліверпуль) головою пробив вище воріт після навісу Робертсона з лівого флангу.
3'
Ліверпуль контролює м'яч на старті зустрічі. Поки без загострень.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
На стадії 1/8 фіналу Бенфіка пройшла Аякс (2:2, 1:0), а Ліверпуль - Інтер (2:0, 0:1).
Запасні гостей: Келлехер, Гомес, Джонс, Жота, Елліот, Матіп, Мілнер, Мінаміно, Окслейд-Чемберлен, Фірміно, Хендерсон, Цімікас.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Кейта, Фабінью, Тьяго - Салах, Мане, Діас.
Запасні господарів: Лейте, Алмейда, Бернарду, Гонсалвеш, Діаш, Лазаро, Маріу, Мейте, Морату, Радонич, Сеферович, Яремчук.
Бенфіка: Влаходімос - Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо - Рафа Сілва, Вайгль, Таарабт, Евертон - Рамос, Нуньєс.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Ліверпулем".
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Анонс матча Бенфика - "Ливерпуль" 05.04.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Бенфика (Лиссабон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведения матча: 05.04.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Вериссимо и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бенфика - "Ливерпуль" можно посмотреть 05.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Бенфика - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший матч команды Бенфика был сыгран против Брага - 01.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Брага.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Уотфорд - 02.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Бенфика - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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