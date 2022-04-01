Бенфика - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Бенфика не проигрывает в последних 9 играх.

Бенфика не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Ливерпуль не пропускает в 4 матчах подряд.

Бенфика выигрывает первый тайм в 51% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.

Бенфика выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).

Когда Бенфика лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Бенфика's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Бенфика выиграла 3, команда Ливерпуль выиграла 1, 0 ничьи.

Бенфика забивает 1.5 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.25 гола против команды Бенфика (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бенфика и Ливерпуль - 2.75.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бенфика и Ливерпуль - 1.

Бенфика забивает 2.12 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.38 гола, играя на выезде (в среднем).