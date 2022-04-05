Ливерпуль - Бенфика онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Ливерпуль выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Бенфика выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-7 в пользу команды Ливерпуль

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Результат первой игры Бенфика - Ливерпуль 1-3.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 54% матчей, Бенфика выигрывает в 49% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Бенфика выигрывает в 49%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Бенфика выиграла 3, 0 ничьи.

Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ливерпуль.

Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Бенфика.

Ливерпуль забивает 1.6 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 1.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Бенфика - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Бенфика - 1.2.

Ливерпуль забивает 2.22 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).