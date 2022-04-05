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Ливерпуль - Бенфика онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 13 апреля 2022, 22:00 - Энфилд
Главный судья: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Бенфика
Лиссабон
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
44%
Ничья
28%
Бенфика
28%
П1: 1.50 Х: 3.64 П2: 7.50
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.00
П1: 1.50 Х: 3.64 П2: 7.50
П1: 1.50 Х: 3.64 П2: 7.50
П1: 1.55 Х: 3.60 П2: 7.00
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Ливерпуль выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Бенфика выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-7 в пользу команды Ливерпуль
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Результат первой игры Бенфика - Ливерпуль 1-3.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 54% матчей, Бенфика выигрывает в 49% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Бенфика выигрывает в 49%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Бенфика выиграла 3, 0 ничьи.
  • Команда Бенфика проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Бенфика.
  • Ливерпуль забивает 1.6 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 1.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Бенфика - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Бенфика - 1.2.
  • Ливерпуль забивает 2.22 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 6 играх.
Личные встречи
Ливерпуль
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Бенфика
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Бенфика 1 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Бенфика 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 14:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд В
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.03.2022 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
09.04.2022 - 20:00 Бенфика 3 - 1 Завершен Белененсеш В
Лига Чемпионов 2021/2022
05.04.2022 - 22:00 Бенфика 1 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Португалии 2021/2022
01.04.2022 - 22:15 Брага 3 - 2 Завершен Бенфика П
Чемпионат Португалии 2021/2022
20.03.2022 - 20:00 Бенфика 2 - 1 Завершен Эшторил В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.03.2022 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершен Бенфика В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
44%
Ничья
28%
Бенфика
28%
П1: 1.50 Х: 3.64 П2: 7.50
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.00
П1: 1.50 Х: 3.64 П2: 7.50
П1: 1.50 Х: 3.64 П2: 7.50
П1: 1.55 Х: 3.60 П2: 7.00
Трансляция
Инфо
У першому матчі у Лісабоні Ліверпуль святкував перемогу 3:1.
Запасні гостей: Лейте, Алвару, Алмейда, Бернарду, Діаша, Лазаро, Маріу, Мейте, Морату, Радонич, Сеферович, Яремчук.
Бенфіка (Лісабон, Португалія): Влаходімос - Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо - Евертон, Вайгль, Таарабт, Гонсалвеш - Нуньєс, Рамос.
Запасні господарів: Келлехер, Алекксандер-Арнольд, ван Дейк, Джонс, Елліот, Мане, Окслейд-Чемберлен, Орігі, Салах, Тьяго, Фабінью.
Ліверпуль (Ліверпуль, Англія): Аліссон - Гомес, Конате, Матіп, Цімікас - Кейта, Мілнер, Хендерсон - Жота, Фірміно, Діас.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів, в якому англійський Ліверпуль на "Енфілді" прийме португальську Бенфіку.
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Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Спортинг Лиссабон U19 Спортинг Лиссабон U19 0 Бенфика U19 Бенфика U19 4 Завершен 03:30 - Сегодня Палмейрас Палмейрас 8 Independiente Petrolero Independiente Petrolero 1 Завершен 03:30 - Сегодня Фламенго Фламенго 3 Тальерес Кордова Тальерес Кордова 1 Завершен 03:30 - Сегодня Пеньяроль Пеньяроль 2 Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон 1 Завершен 01:15 - Сегодня Университад Католика Университад Католика 2 Спортинг Кристал Спортинг Кристал 1

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Анонс матча "Ливерпуль" - Бенфика 13.04.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 13.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Бенфика (Лиссабон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Бенфика осталась с поражением. Столкновение Бенфика и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 05.04.2022 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Бенфика можно посмотреть 13.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Сити" - 10.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Белененсеш - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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