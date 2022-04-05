Ливерпуль - Бенфика онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 13.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Бенфика (Лиссабон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Бенфика осталась с поражением. Столкновение Бенфика и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 05.04.2022 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Сити" - 10.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Белененсеш - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.
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