Реал Сосьедад - Барселона онлайн трансляция матча

За последние 27 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 10 сыграла в ничью и 9 победы команды Барселона. Разница голов 46-33 в пользу команды Барселона.

Во время последних 56 встреч, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 36 раз. Разница забитых и пропущенных голов 122-51 в пользу команды Барселона

Последняя домашняя победа Реал Сосьедад над Барселона была в 2016

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Сосьедад (2-1 дома и 6-1 на выезде)

В Ла Лига, Реал Сосьедад одержала 4 домашних побед подряд.

Барселона выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Реал Сосьедад забил 28% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?

Реал Сосьедад не проигрывает в последних 5 играх.

Реал Сосьедад выиграл 3 домашних матчей подряд.

Барселона не проигрывает в последних 15 играх.

Барселона не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Реал Сосьедад без побед над Барселона в последних 5 играх.

Реал Сосьедад не забивает в 5 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Выездная статистика Барселона в сезоне 7-7-2

Mikel Oyarzabal лучший бомбардир Реал Сосьедад с 9 голами. Memphis Depay забил 10 раз за Барселона

Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 29% матчей, Барселона выигрывает в 35% матчей.

Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Барселона выигрывает в 35%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).

Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 0, команда Барселона выиграла 5, 0 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.

Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Реал Сосьедад забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.8 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Барселона - 3.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Барселона - 1.6.

Реал Сосьедад забивает 1.43 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).

Реал Сосьедад's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Домашняя статистика Реал Сосьедад в сезоне 9-5-2

Mikel Merino получил больше всего желтых карточек (7) в Реал Сосьедад. Sergio Busquets получил 9 в Барселона.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".