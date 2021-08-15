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Реал Сосьедад - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 21 апреля 2022, 22:30 - Reale Arena
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0 - 1
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перерыв
Барселона
Барселона
Ход матча
11' Пьер-Эмерик Обамеянг 33' Араухо, Рональд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
27%
Ничья
27%
Барселона
47%
П1: 3.89 Х: 2.76 П2: 2.34
П1: 3.25 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 3.89 Х: 2.76 П2: 2.34
П1: 3.89 Х: 2.76 П2: 2.34
П1: 3.35 Х: 2.70 П2: 2.50
Интересные факты
  • За последние 27 встреч когда команда Реал Сосьедад играла дома, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 10 сыграла в ничью и 9 победы команды Барселона. Разница голов 46-33 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 56 встреч, команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 36 раз. Разница забитых и пропущенных голов 122-51 в пользу команды Барселона
  • Последняя домашняя победа Реал Сосьедад над Барселона была в 2016
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Реал Сосьедад (2-1 дома и 6-1 на выезде)
  • В Ла Лига, Реал Сосьедад одержала 4 домашних побед подряд.
  • Барселона выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Реал Сосьедад забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 5 играх.
  • Реал Сосьедад выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Барселона не проигрывает в последних 15 играх.
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Реал Сосьедад без побед над Барселона в последних 5 играх.
  • Реал Сосьедад не забивает в 5 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 7-7-2
  • Mikel Oyarzabal лучший бомбардир Реал Сосьедад с 9 голами. Memphis Depay забил 10 раз за Барселона
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 29% матчей, Барселона выигрывает в 35% матчей.
  • Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Барселона выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Сосьедад's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Сосьедад выиграла 0, команда Барселона выиграла 5, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Сосьедад.
  • Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Реал Сосьедад забивает 1 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.8 гола против команды Реал Сосьедад (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Сосьедад и Барселона - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Сосьедад и Барселона - 1.6.
  • Реал Сосьедад забивает 1.43 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Сосьедад's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Домашняя статистика Реал Сосьедад в сезоне 9-5-2
  • Mikel Merino получил больше всего желтых карточек (7) в Реал Сосьедад. Sergio Busquets получил 9 в Барселона.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Личные встречи
Реал Сосьедад
4
Побед
26
Игр
17
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона
Суперкубок Испании 2020/2021
13.01.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад
Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2021/2022
15.04.2022 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 19:30 Эльче 1 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2021/2022
04.04.2022 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 19:30 Севилья 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 19:30 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Алавес В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Кадис П
Лига Европы 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Барселона 2 - 3 Завершен Айнтрахт П
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 22:00 Леванте 2 - 3 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Севилья В
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Главные события
33'
Араухо, Рональд
11'
Пьер-Эмерик Обамеянг ГООЛ!
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
27%
Ничья
27%
Барселона
47%
П1: 3.89 Х: 2.76 П2: 2.34
П1: 3.25 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 3.89 Х: 2.76 П2: 2.34
П1: 3.89 Х: 2.76 П2: 2.34
П1: 3.35 Х: 2.70 П2: 2.50
Составы команд
1
Ремиро, Алекс
15
Диего Рико
24
Ле Норманд, Робин
5
Игор Субельдия
2
Хосеба Сальдуа
17
Рафинья
8
Микель Мерино
6
Субименди, Мартин
18
Аднан Янузай
19
Александер Исак
23
Сорлоф, Александр
22
тер Стеген, Марк-Андре
13
Даниэль Алвес
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
18
Альба, Жорди
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
7
Усман Дембеле
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 19
    Александер Исак
    Нападающий
  • 23
    Сорлоф, Александр
    Нападающий
  • 17
    Рафинья
    Защитник
  • 8
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 6
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 18
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 15
    Диего Рико
    Защитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Защитник
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    11
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
    33
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Xavi
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
7
Штрафные
4
3
Угловые
4
Фолы
5
1
Удары мимо
7
2
Удары в створ
1
Офсайды
2
ЖК
1
1
Блокировано ударов
1
Сейвы
2
Трансляция
Барселона тримала гру під контролем у першому таймі, тоді як суперники досить важко створювали виходи на чужу половину поля. Сосьєдад намагається триматися компактно як в обороні, так і в атаці, проте пересувається дуже повільно. Пресинг також не дуже то й удається команді Альгуасіля, що також треба змінювати вже поперерві.
Инфо
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Инфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Янузай протискався повз Алвеса на лівому фланзі атаки, проте суперник притримав його руками.
43'
Опасный момент
Серлот зупинив м'яча перед чужим штрафним, після чого покотив на правий фланг під удар Ісака, однак партнер жахливо пробив повз дальню стійку!
42'
Уголовой
Субіменді пішов на дальню стійку під час подачі кутового з правого флангу, проте пробив у підсумку в Араухо.
40'
Опасный момент
Отримав пас на хід до правого флангу штрафного Обамеянг, та одразу ж пробив повз дальній верхній кут!
40'
Опасный момент
Підкручений постріл Феррана з лівого флангу штрафного пройшов повз дальню стійку!
39'
Ле Норманн блокував простріл із правого флангу від Дембеле.
37'
Тримає м'яч у себе на власній половині Барселона, допоки суперники намагаються пресингувати.
35'
Подача зі штрафного на правому фланзі пішла на дальню стійку, де Серлот головою скинув м'яча в руки тер Штегену.
34'
Розвертався біля правого кута штрафного Ісак, проте Піке його поклав на газон.
33'
Желтая карточка
Араухо побував на газоні на правому фланзі захисту, після чого почав чогось гримати на арбітра.
33'
Спотворив вихід в атаку через центральну зону Серлот, віддавши невдалий пас у спину на правий фланг штрафного для Меріно.
31'
Дембеле завершив просування на правому фланзі штрафного пострілом у захисника.
29'
Френкі на виконання бив у дальній кут низом зі входу на лівий фланг штрафного, проте спрямував м'яча повз ворота.
27'
Утримання м'яча від Барселони на власній половині, тоді як суперники не надто жваво пресингують.
25'
Офсайд
Араухо потужним виносом на лівий фланг відправив м'яча в офсайд для Феррана.
23'
Піке зняв на кутовий м'яч із ноги Серлота у власному штрафному.
22'
Не дали Ферран змоги загострити передачею з лівого флангу до штрафного.
20'
Меріно отримав удар під коліно від Гаві під час утримання м'яча на чужій половині.
18'
Ріко вже лежав на газоні біля технічної зони, проте Алвес усе одно примудрився наступити йому на ногу.
16'
Ферран завершував простріл Алвеса з правого флангу у відтяжку, проте спрямував постріл у дотик над воротами.
15'
Тер Штеген вдало вийшов на перехоплення накидання з правого кута штрафного від Янузая.
13'
Дембеле загострював передачею з правого флангу штрафного на ближній кут воротарського, проте спрямував м'яча в руки голкіперу.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Барселона залишила за собою відскок, а Ферран потім від правого кута воротарського м'яко подав на порожні для Обамеянга!
11'
Опасный момент
Штанга! Подачу Альби з лівого флангу Дембеле перетворив на удар другим дотиком в ліву стійку!
10'
Сальдуа змахнув до ауту переведення другим поверхом від Алвеса на лівий фланг атаки.
8'
Піке виніс м'яч зі штрафного після прострілу Ісака з правого флангу штрафного.
7'
Френкі з підходу до чужого штрафного вистрілив повз праву стійку.
7'
Субіменді без фолу атакував Гаві на лівому фланзі захисту під час отримання суперником м'яча.
6'
Накладання від Рафіньї на чужій половині проти Бускетса.
5'
Дивимося за спробою високого пресингу від Реалу на чужій половині.
3'
Опасный момент
Тер Штеген спровокував пожежу в воротарському, улучивши м'ячем у Ісака, який його пресингував, проте відскок у ворота не пішов.
3'
Кутовий на лівому фланзі заробив Ріко своїм ривком.
2'
Ферран отримав підкат зі спини в ноги від Субельдії на лівому фланзі захисту.
1'
Спостерігаємо за спробою Барселони підтиснути вже з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Барселона за 31 гру набрала 60 очок та йде на третій сходинці, а Реал Сосьєдад ха 32 матчі здобув 55 балів та розташовується на шостому місці.
Запасні: Нето, Царевіч, Дест, Пуч, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ніко, Ленгле, Л. де Йонг, Мінгеса, Гарсія.
Барселона: тер Штеген — Дані Алвес, Араухо, Піке, Альба — Гаві, Бускетс, Ф. де Йонг — Дембеле, Обамеянг, Ферран.
Запасні: Раян, Аєса, Пачеко, Елустондо, Горосабель, Муньос, Гуріді Ільярраменді, Мартін, Гевара, Джуахра, Порту.
Реал Сосьєдад: Реміро — Сальдуа, Ле Норманн, Субельдія, Ріко — Янузай, Субіменді, Меріно, Рафаель — Серлот, Ісак.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія) зіграють Реал Сосьєдад та каталонська Барселона.
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Анонс матча Реал Сосьедад - "Барселона" 21.04.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Reale Arena.

Дата проведения матча: 21.04.2022
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал Сосьедад в предыдущем футбольном матче 15.08.2021 закончилось со следующими результатом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал Сосьедад - "Барселона" можно посмотреть 21.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Бетис - 15.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Кадис - 18.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Кадис.

Следите за результатами матча Реал Сосьедад - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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