Айнтрахт - Рейнджерс онлайн трансляция матча

Айнтрахт Франкфурт выигрывает первый тайм в 32% матчей, Глазго Рейнджерс выигрывает в 48% матчей.

Айнтрахт Франкфурт выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Глазго Рейнджерс выигрывает в 48%.

Когда Айнтрахт Франкфурт лидирует 1-0 дома, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.

Когда Глазго Рейнджерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Глазго Рейнджерс% своих матчей.

Когда Айнтрахт Франкфурт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.

Когда Глазго Рейнджерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Глазго Рейнджерс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Айнтрахт Франкфурт в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Глазго Рейнджерс.

Глазго Рейнджерс's performance of the last 5 matches is better than Айнтрахт Франкфурт's.

Айнтрахт Франкфурт забивает 1.5 гола, играя дома, а Глазго Рейнджерс забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).

Глазго Рейнджерс имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Глазго Рейнджерс не проигрывает в последних 5 играх.