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Айнтрахт - Рейнджерс онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 мая 2022, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
0 - 0
Обновить
перерыв
Рейнджерс
Глазго
Ход матча
Кто победит?
68 Пользователей сделало свой выбор
Айнтрахт
37%
Ничья
34%
Рейнджерс
29%
П1: 2.64 Х: 2.58 П2: 3.50
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 2.64 Х: 2.58 П2: 3.50
П1: 2.64 Х: 2.58 П2: 3.50
П1: 2.75 Х: 2.55 П2: 3.25
Интересные факты
  • Айнтрахт Франкфурт выигрывает первый тайм в 32% матчей, Глазго Рейнджерс выигрывает в 48% матчей.
  • Айнтрахт Франкфурт выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Глазго Рейнджерс выигрывает в 48%.
  • Когда Айнтрахт Франкфурт лидирует 1-0 дома, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.
  • Когда Глазго Рейнджерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Глазго Рейнджерс% своих матчей.
  • Когда Айнтрахт Франкфурт проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.
  • Когда Глазго Рейнджерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Глазго Рейнджерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Айнтрахт Франкфурт в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Глазго Рейнджерс.
  • Глазго Рейнджерс's performance of the last 5 matches is better than Айнтрахт Франкфурт's.
  • Айнтрахт Франкфурт забивает 1.5 гола, играя дома, а Глазго Рейнджерс забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Глазго Рейнджерс имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Глазго Рейнджерс не проигрывает в последних 5 играх.
  • Глазго Рейнджерс забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Последние матчи - Айнтрахт
Чемпионат Германии 2021/2022
14.05.2022 - 16:30 Майнц 2 - 2 Завершен Айнтрахт Н
Чемпионат Германии 2021/2022
08.05.2022 - 16:30 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Боруссия Н
Лига Европы 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Германии 2021/2022
02.05.2022 - 21:30 Байер 2 - 0 Завершен Айнтрахт П
Лига Европы 2021/2022
28.04.2022 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Айнтрахт В
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Последние матчи - Рейнджерс
Чемпионат Шотландии 2021/2022
14.05.2022 - 14:15 Хартс 1 - 3 Завершен Рейнджерс В
Чемпионат Шотландии 2021/2022
11.05.2022 - 21:45 Рейнджерс 4 - 1 Завершен Росс Каунти В
Чемпионат Шотландии 2021/2022
08.05.2022 - 17:00 Рейнджерс 2 - 0 Завершен Данди Юнайтед В
Лига Европы 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Рейнджерс 3 - 1 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Шотландии 2021/2022
01.05.2022 - 14:00 Селтик 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
Показать больше
Кто победит?
68 Пользователей сделало свой выбор
Айнтрахт
37%
Ничья
34%
Рейнджерс
29%
П1: 2.64 Х: 2.58 П2: 3.50
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 2.64 Х: 2.58 П2: 3.50
П1: 2.64 Х: 2.58 П2: 3.50
П1: 2.75 Х: 2.55 П2: 3.25
Составы команд
12
Кевин Трапп
3
Ндика, Эван
18
Альмами Туре
35
Владимир Тутаров
17
Филип Костич
17
Себастьян Роде
15
Джибриль Соу
36
Knauff, Ansgar
15
Камада, Дайчи
29
Lindstrom, Jesper
19
Рафаэль Борре
1
Аллан Макгрегор
2
Таверниер, Джэймс
6
Голдсан, Коннор
18
Ughelumba, Calvin
31
Леонит Абази
16
Райан Джек
4
Лундстрам, Джон
14
Райан Кент
23
Скотт Райт
18
Глен Камара
17
Арибо, Джо
Стартовый состав
  • 19
    Рафаэль Борре
    Нападающий
  • 15
    Камада, Дайчи
    Полузащитник
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Полузащитник
  • 17
    Филип Костич
    Полузащитник
  • 17
    Себастьян Роде
    Полузащитник
  • 15
    Джибриль Соу
    Полузащитник
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 3
    Ндика, Эван
    Защитник
  • 18
    Альмами Туре
  • 35
    Владимир Тутаров
    Защитник
  • 12
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 17
    Арибо, Джо
    Полузащитник
  • 14
    Райан Кент
    Полузащитник
  • 23
    Скотт Райт
    Нападающий
  • 18
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 16
    Райан Джек
    Полузащитник
  • 4
    Лундстрам, Джон
    Полузащитник
  • 2
    Таверниер, Джэймс
    Защитник
  • 6
    Голдсан, Коннор
    Защитник
  • 18
    Ughelumba, Calvin
    Защитник
  • 31
    Леонит Абази
    Полузащитник
  • 1
    Аллан Макгрегор
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Glasner, Oliver
  • Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
4
Штрафные
7
7
Фолы
3
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
3
2
Блокировано ударов
4
Угловые
2
4
Удары мимо
2
Офсайды
1
Трансляция
Рейнджерс трохи проспав початок матчу, хоча з такими голосними фанатами суперників це було трохи дивно. Німецька команда через це мала кілька нагод відкрити рахунок, проте не змогла цього зробити, і в підсумку ситуації почали виникати вже біля її воріт. Зрештою, обійшлося без голів, а на перерву відходили за цілковито рівної гри.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Камада з фолом атакував Камару біля правого кута чужого штрафного.
45+2'
Кент виконав постріл зі входу на правий фланг штрафного над воротами.
45'
Инфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 6 хв.
42'
Тута відтіснив від м'яча Арбіо на правому фланзі штрафного під час передачі з глибини.
40'
Борре збив на лівому фланзі атаки суперників Таверньєра.
38'
Ліндстрьом до фолу запресингував Бассі.
36'
Опасный момент
Лундстрьом завершував ударом головою подачу штрафного з лівого флангу, проте Трапп потягнув із-під поперечини.
34'
Н'Діка дотисли на лівому фланзі захисту до кутового зрештою Помилився.
32'
Опасный момент
Полетів Костіч лівим флангом у контратаці, після чого вже з меж штрафного вистрілив повз дальню стійку.
30'
Опасный момент
Костіч пострілом здалеку з правого флангу застав зненацька голкіпера, проте м'яч пішов над ближньою дев'яткою.
28'
У верховій боротьбі за м'яч біля центрального кола Бассі підштовхнув Борре.
25'
Опасный момент
Соковита підкрутка від Арібо від півкола перед штрафним пройшла повз ліву дев'ятку, але до цього фолили проти Райта, тому м'яч буде за Рейнджерс.
23'
Камаді вдалося зачепитися за перехоплення на лівому фланзі, однак м'яча зберегти не вдалося.
21'
Вище воріт запустив м'яча Соу на завершення дриблінгу в зоні перед штрафним.
20'
Опасный момент
Зміщення Кнауффа з правого флангу до межі штрафного завершилося пострілом у ближній кут, проте голкіпер парирував на кутовий!
18'
Борре спробував розпочати контратаку біля центрального кола, проте просто заплутався у власних ногах.
16'
На перехопленні біля ближньої стійки зіграли захисники під час прострілу Ліндстрьома.
15'
Тримання м'яча від Рейнджерс на власній половині поля, бо далі ніхто не пускає.
13'
Арібо набирав на лівому фланзі атаки, проте Тута накрив його з фолом.
11'
Опасный момент
До Камади на лівий фланг дійшло переведення за спину захисникам, проте удару ми зрештою не побачили, а з добивання Соу підкрутив у руки Макгрегору.
10'
Кент у боротьбі проти Соу заробив штрафний на лівому фланзі атаки.
9'
Лундстрьом побіг собі навіть без картки.
8'
Роде замотали голову синьою стрічкою.
7'
Тут бодай не зашивати Роде довелося прямо на полі.
5'
Прямо в лоба Роде пішов шипами Лундстрьом на чужій половині поля.
3'
Арібо не зміг на фінті розвернути Туту на правому фланзі штрафного, отримавши пас від райта.
2'
Винесли зі штрафного навіс від Костіча з лівого флангу.
1'
Німецький клуб намагається забрати м'яча собі з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Айнтрахт на шляху до фіналу послідовно здолав Бетіс, Барселону та Вест Гема, а Рейнджерсу довелося проходити Боруссію Дортмунд, Црвену Звєзду, Брагу та РБ Лейпциг.
Запасні: Маккрорі, Маклафлін, Діалло, Девіс, Ремзі, Сендс, Руф, Балогун, Сакала, Арфілд, Кінг, Лоурі.
Рейнджерс: Макгрегор — Таверньєр, Голдсон, Бассі, Барішич — Джек, Лундстрьом — Кент, Райт, Камара — Арібо.
Запасні: Граль, Якіч, Хрустіч, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Гауге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьєнсія.
Айнтрахт: Трапп — Туре, Тута, Н’Діка — Кнауфф, Соу, Роде, Костіч — Ліндстрьом, Борре, Камада.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Славко Вінціч (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія) зіграють франкфуртський Айнтрахт та шотландський Рейнджерс.
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Анонс матча Айнтрахт - "Рейнджерс" 18.05.2022, Лига Европы

Матч между командой Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) и командой "Рейнджерс" (Глазго) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 18.05.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Glasner, Oliver и Джованни ван Бронкхорст разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Айнтрахт - "Рейнджерс" можно посмотреть 18.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Айнтрахт - "Рейнджерс", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Год основания Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Предыдущий матч команды Айнтрахт был сыгран против Майнц - 14.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Рейнджерс" (Глазго)
Страна: Шотландия

Предыдущий поединок команды "Рейнджерс" был сыгран против Хартс - 14.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Шотландии 2021/2022 и закончился победой команды "Рейнджерс".

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