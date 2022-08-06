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Фулхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 06 августа 2022, 14:30 - Крейвен Коттедж
Главный судья: Madley, Andy
Рейтинг матча:
Фулхэм
Лондон
0 - 0
Обновить
27'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
17' Кенни Тете
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Фулхэм
31%
Ничья
31%
Ливерпуль
38%
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 7.00 Х: 3.20 П2: 1.53
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 7.00 Х: 3.40 П2: 1.62
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Фулхэм и Ливерпуль 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 15 встреч когда команда Фулхэм играла дома, команда Фулхэм выиграла 5 раз, 1 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 28-20 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 30 встреч, команда Фулхэм выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-24 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя домашняя победа Фулхэм над Ливерпуль была в 2011
  • Фулхэм выигрывает первый тайм в 57% матчей, Ливерпуль выигрывает в 47% матчей.
  • Фулхэм выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Ливерпуль выигрывает в 47%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Фулхэм.
  • В их последнюю встречу команда Фулхэм победила в 1 гол(а).
  • Когда Фулхэм лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Фулхэм проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Фулхэм's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Фулхэм выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.
  • Команда Фулхэм выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Фулхэм забивает 1 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.6 гола против команды Фулхэм (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фулхэм и Ливерпуль - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фулхэм и Ливерпуль - 1.2.
  • Фулхэм забивает 2.27 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Фулхэм
3
Побед
10
Игр
6
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
13.12.2020 - 18:30 Фулхэм 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
17.03.2019 - 17:15 Фулхэм 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
11.11.2018 - 14:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Фулхэм
Последние матчи - Фулхэм
Чемпионшип 2021/2022
07.05.2022 - 14:30 Шеффилд Юнайтед 4 - 0 Завершен Фулхэм П
Чемпионшип 2021/2022
02.05.2022 - 19:15 Фулхэм 7 - 0 Завершен Лутон В
Чемпионшип 2021/2022
26.04.2022 - 21:45 Фулхэм 0 - 1 Завершен Ноттингем Форест П
Чемпионшип 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Чемпионшип 2021/2022
19.04.2022 - 21:45 Фулхэм 3 - 0 Завершен Престон Норт Энд В
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Последние матчи - Ливерпуль
Суперкубок Англии 2022
30.07.2022 - 19:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Реал П
Чемпионат Англии 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Кубок Англии 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челси 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
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Главные события
Кенни Тете
17'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Фулхэм
31%
Ничья
31%
Ливерпуль
38%
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 7.00 Х: 3.20 П2: 1.53
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 6.72 Х: 3.54 П2: 1.62
П1: 7.00 Х: 3.40 П2: 1.62
Составы команд
23
Марек Родак
33
Робинсон Антони
13
Тим Рим
4
Олуватосин Адарабиойо
2
Кенни Тете
26
Жоау Пальинья
6
Харрисон Рид
7
Неескенс Кебано
18
Андреас Перейра
14
Рейд, Бобби
9
Александар Митрович
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
15
Фабиньо
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фирмино
23
Луис Густаво Диас
Стартовый состав
  • 9
    Александар Митрович
  • 7
    Неескенс Кебано
    Полузащитник
  • 18
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 14
    Рейд, Бобби
    Нападающий
  • 26
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 6
    Харрисон Рид
    Полузащитник
  • 33
    Робинсон Антони
  • 13
    Тим Рим
    Защитник
  • 4
    Олуватосин Адарабиойо
    Защитник
  • 2
    Кенни Тете
    Защитник
    17
  • 23
    Марек Родак
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Силва, Марку
  • Юрген Клопп
Статистика матча
1
Удары мимо
1
32%
Владение мячом
68%
3
Штрафные
4
2
Офсайды
1
2
Фолы
2
2
Угловые
1
ЖК
2
Блокировано ударов
Трансляция
24'
Уголовой
Ух, пара ударов у Фулхэма - все заблокировано, но угловой заработали, который, впрочем, ничем не закончился
22'
Робертсон из Ливерпуля вырезал на Салаха, но Робинсон из Фулхэма эту идею разгадал
19'
Хендо не успел на заброс Салаха, а идея выглядела неплохо
18'
Забрал Ливерпуль постепенно владение и постепенно переводит его к чужим воротам
17'
Желтая карточка
Тете скосил Диаса и получил желтую. Агрессивный фол.
15'
Офсайд
А вот и Ливер проснулся! На Фирмино пошел заброс, он выскочил один на один, но кипер тянет! Добивание от Диаса в ворота, но офсайд, офсайд у Фирмино видит судья!
12'
Кебано на фланге пытался прорваться - пошел на трех соперников и потерял мяч
9'
Пока что Фулхэм даже поинтереснее смотрится - вот что можно сказать. Желания больше у дачников пока что, что-ли.
6'
Уголовой
Угловой для Фулхэма - Матип снимает воздух
5'
Долгая передача Матипа на Диаса - очень сильно.
3'
Офсайд
Интересно - еще одно обострение от дачников - пошел прострел с фланга, довольно острый, но судья зажег офсайд...
2'
А вот и первый удар - потеряли мяч красные, Митрович немного протянул и пробил - мимо ворот!
1'
Свисток
Ну, поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Тьяго, Фабиньо, Хендерсон, Диас, Салах, Фирмино
Инфо
Стартовый состав Фулхэма: Родак, Робинсон, Рим, Адебайо, Тете, Палинья, Гаррисон Рид, Кебано, Перейра, Бобби Рид, Митрович
Напомним, что Фулэм по итогам прошлого сезона занял в Чемпионшипе 1-е место и вернулся в АПЛ, ну а Ливерпуль в элите проиграл борьбу за чемпионство Манчестер Сити.
Инфо
Начнется поединок в 14:30, судить игру будет Эндрю Мэдли!
1 тур. Фулхэм принимает Ливерпуль, именно этот поединок в качестве текстового онлайна UA-Футбол предлагает вашему вниманию!
Добрый день всем! Большой европейский сезон возвращается, АПЛ уже стартовала
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Анонс матча Фулхэм - "Ливерпуль" 06.08.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Фулхэм (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2022/2023, матч пройдет на стадионе Крейвен Коттедж.

Дата проведения матча: 06.08.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Фулхэм (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Фулхэм, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Силва, Марку и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фулхэм - "Ливерпуль" можно посмотреть 06.08.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Фулхэм - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий поединок команды Фулхэм был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 07.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды "Шеффилд Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Сити" - 30.07.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Англии 2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Фулхэм - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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