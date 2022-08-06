Фулхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Поединок между командой Фулхэм (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2022/2023, матч пройдет на стадионе Крейвен Коттедж.
Дата проведения матча: 06.08.2022
Время начала матча: 14:30
История противостояний между командами Фулхэм (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Фулхэм, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Силва, Марку и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Марку Силва
Предыдущий поединок команды Фулхэм был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 07.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды "Шеффилд Юнайтед".
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Сити" - 30.07.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Англии 2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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