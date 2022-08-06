Фулхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Фулхэм и Ливерпуль 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 15 встреч когда команда Фулхэм играла дома, команда Фулхэм выиграла 5 раз, 1 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 28-20 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 30 встреч, команда Фулхэм выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-24 в пользу команды Ливерпуль

Последняя домашняя победа Фулхэм над Ливерпуль была в 2011

Фулхэм выигрывает первый тайм в 57% матчей, Ливерпуль выигрывает в 47% матчей.

Фулхэм выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Ливерпуль выигрывает в 47%.

Победителем прошлой встречи была команда Фулхэм.

В их последнюю встречу команда Фулхэм победила в 1 гол(а).

Когда Фулхэм лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Фулхэм проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Фулхэм's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Фулхэм выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.

Команда Фулхэм выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Фулхэм забивает 1 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.6 гола против команды Фулхэм (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Фулхэм и Ливерпуль - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фулхэм и Ливерпуль - 1.2.

Фулхэм забивает 2.27 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.26 гола, играя на выезде (в среднем).