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Фулхэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.08.2022

Англия
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Фулхэм – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 6 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Фулхэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, первый тур

6 августа 2022. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” 14:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” часто начинает футбольный год матчами с новичками лиги и сезон 2022/23 исключением не будет – “красные” проверят на прочность победителя Чемпионшипа “Фулхэм”.

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Фулхэм

Переходной период между вторым и первым дивизионом произошел не так гладко, как это хотелось Марку Силве. Вопросы с трансферами решались тяжело и португальский тренер не раз говорил в июле, что его команда не готова к сезону.

Но к августу “Фулхэм” активизировался и к Палинье и Перейре, купленным ранее, “дачники” добавили Мбабу, Соломона, Лено и Даффи. И все же это пока кажется мало. С другой стороны, “Фулхэм” не хочет повторять свой позапрошлый сезон, когда летом команда потратила на трансферы более 100 млн, но в итоге вылетела. Ко всему нужно подходить с умом.

Главная интрига по “Фулхэму” – как команда Марку Силвы сможет адаптировать свой открытый, доминирующий футбол под английскую Премьер-лигу. Побеждать в АПЛ всех подряд с разгромным счетом не удастся.

И не только в стиле дело. В межсезонье травмировался ключевой креативный футболист “Фулхэма” Харри Уилсон и это большая потеря для “дачников”. В прошлом сезоне уэльсец сделал 20 ассистов. Также травмирован у “Фулхэма” Натаниэль Чалоба.

Ливерпуль

“Ливерпуль” оставил о себе положительное впечатление в матче “Коммьюнити Шилд”, обыграв “Манчестер Сити” со счетом 3:1. Новичок Дарвин Нуньес посрамил скептиков забив свой первый гол за “красных” на английской земле ранее Эрлинга Холанда. Ранее уругвайский форвард забил четыре гола в спарринге с “РБ Лейпциг”.

“Ливерпуль” на предсезонной подготовке стремился совмещать коммерческое с полезным. После турне по Юго-Восточной Азии и Австралии команда Юргена Клоппа отправилась на сбор в Австрию, где усиленно работала над физической подготовкой. На фоне усталости “Ливерпуль” уступил в контрольной игре “Зальцбургу”.

Клопп старался к новому сезону подтянуть к игровому ритму как можно больше игроков первой команды. Перед матчем с “Фулхэмом” у тренера “красных” не очень приятная ситуация с травмами. Восстановился Алиссон, но вне игры остаются Конате, Джонс, Цимикас, Жота, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Келлехер, под вопросом Кейта.

Но все лидеры на месте, в частности Мо Салах, подписавший новый контракт, а также основная тройка хавбеков Тьяго - Фабиньо - Хендерсон.

Статистика команд, цифры и факты

  • В прошлом сезоне “Ливерпуль” выиграл 22 из 24 матчей против 12 последних команд лиги, 11 из них на выезде.
  • Мохамед Салах в пяти сезонах подряд забивал за “Ливерпуль” в первых турах АПЛ. Всего у него семь голов на matchday №1, больше только у Ширера, Руни и Лэмпарда (по восемь). У Джейми Варди тоже семь.
  • “Ливерпуль” с Юргеном Клопп выигрывал пять раз и еще раз сыграл вничью в первых турах АПЛ, забив 22 гола.
  • В 2022 году “Ливерпуль” не проиграл ни одного матча АПЛ. После поражения “Лестеру” 28 декабря “красные” выиграли 16 матчей АПЛ (еще три ничьи).
  • “Ливерпуль” начнет сезон матчем с новичком лиги в четвертый раз подряд.

Последние пять матчей Фулхэма и Ливерпуля

Фулхэм

  • 31.07 “Вильярреал” 1:1 (Товарищеский матч)
  • 24.07 “Эшторил” 3:1 (Товарищеский матч)
  • 17.07 “Бенфика” 1:5 (Товарищеский матч)
  • 16.07 “Ницца” 2:0 (Товарищеский матч)
  • 07.05 “Шеффилд Юнайтед” 0:4 (Чемпионшип)

Ливерпуль

  • 31.07 “Страсбур” 0:3 (Товарищеский матч)
  • 30.07 “Манчестер Сити” 3:1 (Суперкубок Англии)
  • 27.07 “Ред Булл Зальцбург” 0:1 Товарищеский матч)
  • 21.07 “РБ Лейпциг” 5:0 (Товарищеский матч)
  • 15.07 “Кристал Пэлас” 2:0 (Товарищеский матч)

Личные встречи

“Фулхэм” выиграл последнюю встречу между командами в марте 2021 года, когда у “Ливерпуля” была кризисная серия из нескольких домашних поражений подряд. Первая встреча сезона 2020/21 закончилась ничьей 1:1. До этих двух матчей “Ливерпуль” побеждал “Фулхэм” в АПЛ в шести поединках подряд.

Ориентировочные составы

“Фулхэм”: Лено – Мбабу, Адарабийо, Рим, Робинсон – Палинья, Харрисон Рид – Бобби Рид, Перейра, Кебано – Митрович

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Нуньес, Диас

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Фулхэм – Ливерпуль от UA-Football

“Ливерпуль” подходит к этой игре в полной уверенности, что ему удастся взять три очка. Новичкам “Фулхэма” еще нужно несколько туров, чтобы сыграться, в то время как Дарвин Нуньес и экс-игрок “дачников” Фабиу Карвалью хорошо проявили себя в первых матчах за “Ливерпуль”. Вероятно команда Юргена Клоппа забьет в каждом из таймов, один из мячей должен быть на счету Салаха. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль ставки Марку Силва Прогнозы Дарвин Нуньес
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