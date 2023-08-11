Черноморец - Оболонь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Черноморец.
Дата проведения матча: 12.08.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Оболонь в предыдущем футбольном матче 26.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Колос - 06.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Динамо - 04.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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