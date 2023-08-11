Черноморец - Оболонь онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и FC Obolon Kiev 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 9 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-6 в пользу команды FC Obolon Kiev

Черноморец Одесса имеет проигрышную серию из 3 матчей дома

FC Obolon Kiev без побед в последних 5 играх.

FC Obolon Kiev не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Черноморец Одесса не пропускает в 3 матчах подряд.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 34% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 36% матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 34% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 36%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 2, команда FC Obolon Kiev выиграла 2, 1 ничьи.

Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 1 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и FC Obolon Kiev - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и FC Obolon Kiev - 0.8.

Черноморец Одесса забивает 0.71 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".