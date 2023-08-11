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Черноморец - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 августа 2023, 15:00 - Черноморец . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
1 - 0
Обновить
37'
Оболонь
Киев
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Ход матча
15' Александр Василиев
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
49%
Ничья
31%
Оболонь
21%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и FC Obolon Kiev 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 9 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-6 в пользу команды FC Obolon Kiev
  • Черноморец Одесса имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • FC Obolon Kiev без побед в последних 5 играх.
  • FC Obolon Kiev не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Черноморец Одесса не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 34% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 36% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 34% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 36%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 2, команда FC Obolon Kiev выиграла 2, 1 ничьи.
  • Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 1 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и FC Obolon Kiev - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и FC Obolon Kiev - 0.8.
  • Черноморец Одесса забивает 0.71 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
3
Побед
6
Игр
2
Побед
Оболонь
Первая лига Украины 2022
26.03.2021 - 17:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Оболонь
Первая лига Украины 2021
20.09.2020 - 18:00 Оболонь 2 - 3 Завершен Черноморец
Первая лига Украины 2021
15.07.2020 - 19:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Черноморец
Первая лига 2019/2020
14.09.2019 - 18:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Оболонь
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Черноморец 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металлист 0 - 3 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Черноморец 1 - 3 Завершен Рух П
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Колос Н
Первая лига Украины 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен Оболонь Н
Первая лига Украины 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Полесье Н
Первая лига Украины 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Нива 1 - 2 Завершен Оболонь В
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Главные события
ГООЛ! Александр Василиев
15'
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
49%
Ничья
31%
Оболонь
21%
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 11
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
    15
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 70
    Iyede, Samson
    Нападающий
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 99
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 1
    Назарий Федоривский
    Вратарь
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 5
    Александр Осман
    Защитник
  • 9
    Игорь Мединский
    Полузащитник
  • 10
    Олег Слободян
    Полузащитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 20
    Дмитрий Фатеев
    Защитник
  • 24
    Егор Прокопенко
    Защитник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Романс Григорчукс
  • Валерий Иващенко
Статистика матча
5
Штрафные
6
6
Фолы
5
4
Блокировано ударов
4
Удары в створ
2
3
Угловые
2
Сейвы
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча Черноморец - Оболонь
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
32'
Статситика говорит сама за себя. В активе Черноморца 9 ударов по вороатх, а в Оболони только 2
31'
Уголовой
Еще один угловой с правого фланга от одесситов, но удар максимально неточен и мяч выходит за пределы поля
31'
За 30 минут матча у игроков Черноморца уже было 3 угловых, а в Оболони – 0
29'
Опасный момент
Мединский получает пас прямо на одиннадцатиметровой отметке, пробивает по воротам, но Шевченко реагирует и забирает мяч
28'
Кажется, игроки Оболони восстановились после пропущенного гола, поняли, что время отыгрываться и уже они пытаются перейти в атаки и создать хотя бы что-то у ворот хозяев поля.
26'
Желтая карточка
Карась получает горчичник от арбитра за фол против Кузыка в центре поля. Игрок Черноморца остается на газоне и получает помощь от медиков команды
23'
Опасный момент
Дальний удар от игроков Черноморца, но рикошет от защитника Оболони направляет мяч прямо в угол ворот и лишь отличная реакция Федоровского спасает гостей от второго пропущенного гола
22'
Офсайд
Еще один офсайд у игроков Черноморца, снова дальний навес, но на этот раз на Бойчука
21'
А вот уже попытка от Оболони атаковать, но возникла она только благодаря ошибке Шевченко и защитников, но одесситы смогли защититься и отбиться от этой попытки атаки
20'
После пропущенного гола пивовары заметно просели, и теперь даже не выходят в атаку и только защищаются от непрерывных атак одесситов
17'
Офсайд
Дальний навес на Штогрин прямо на линию штрафной, но арбитр фиксирует положение вне игры
15'
Гоооол!!!
Гооол!!! Навес с углового с правого фланга, Штогрин пробивает, Федоровский выбивает мяч перед собой, но Васильев пробивает в пустые ворота. Преимущество 1:0 в пользу одесситов!
11'
Уголовой
Иеде пробивает из-за пределов штрафной, но Федоривский переводит мяч на угловой. Навес с левого фланга от Кузыка на ближнюю стойку, но пивовары выбивают мяч
10'
Заметно, что в начале матча пивовары выбрали тактику защиты, а одесситы пытаются активно атаковать, но каких-то опасных моментов еще не было
7'
Уже прошло 6 минут матча, но кроме навесов в штрафную "на удачу" от обеих команд мы пока ничего не видели
4'
Первые три минуты матча команды в большинстве своем располагаются в центре поля, Черноморец заметно доминирует, больше владеет мячом. Игроки Оболони пока успели только получить право на штрафной от углового флажка, но навес выполнили прямо в руки голкиперу Черноморца
1'
Свисток
Дмитрий Панчишин дает свисток о начале матча
Инфо
Главный арбитр матча:Панчишин Дмитрий
Главный тренер: Григорчук Роман
На скамейке запасных: Билык, Варакута, Авагимян, Грисьо, Хадида, Гучек, Сытников, Ухань, Данилюк
Инфо
Черноморец (стартовый состав): Шевченко – Ермаков, Салюк, Путря (с), Васильев – Брагару, Штогрин, Кузык, Шпорн – Иеде, Бойчук
Главный тренер: Иващенко Валерий
На скамейке запасных: Кичак, Чернов, Вовкун, Ермоленко, Лукьянчук, Муха, Нагиев, Суханов, Тарануха
Инфо
Оболонь (стартовый состав): Федоривськый – Осман, Карась, Приймак, Фатеев – Мороз, Черненко, Прокопенко, Мединский, Слободян (с) – Краснопир
Сегодня первый выездной матч для игроков Оболони в этом сезоне, а одесситы проведут первый домашний матч в этом сезоне на своем поле
Оболонь же в свою очередь находится на 11 строчке и имеет только одно очко за ничью 0:0 с тем же ковалевским Колосом, которому проиграл Черноморец в прошлом туре, а пивовары же в свою очередь в прошлом туре показали невероятную игру против киевского Динамо, но в результате проиграли 4:2
После двух туров Черноморец располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 3 очка за победу в первом туре над черкасским ЛНЗ со счетом 2:0, но во втором туре одесситы проиграли с аналогичным счетом коваловскому Колоссу
Приветствуем, уважаемые читатели! Вашему вниманию текстовая трансляция матча третьего тура УПЛ Черноморец - Оболонь. Начало матча в 15:00
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Анонс матча Черноморец - Оболонь 12.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 12.08.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Оболонь в предыдущем футбольном матче 26.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Оболонь можно посмотреть 12.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Колос - 06.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против Динамо - 04.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

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