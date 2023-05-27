ЛНЗ - Полесье онлайн трансляция матча

Анонс матча ЛНЗ - Полесье 18.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 18.08.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ЛНЗ (Черкассы) и командой Полесье (Житомир):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Полесье, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение Полесье и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 27.05.2023 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александр Ковпак и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)

Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006

Страна: Украина

Тренер: Александр Ковпак



Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против Кривбасс - 13.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)

Год основания Полесье (Житомир): 2016

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Рух - 12.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

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