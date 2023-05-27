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ЛНЗ - Полесье онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 августа 2023, 17:00 - Центральный стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
Обновить
2'
Полесье
Житомир
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
35%
Ничья
30%
Полесье
35%
Интересные факты
  • FC Polissya забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 51% матчей, FC Polissya выигрывает в 62% матчей.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 51% случаев, FC Polissya выигрывает в 62%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.
  • В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 1 гол(а).
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда FC Polissya лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy забивает 1.85 гола, играя дома, а FC Polissya забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Личные встречи
ЛНЗ
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Полесье
Первая лига Украины 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полесье 2 - 1 Завершен ЛНЗ
Первая лига Украины 2022/2023
01.05.2023 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье
Кубок Украины 2018/2019
18.07.2018 - 17:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершен Полесье
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен Черноморец П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Александрия 5 - 1 Завершен ЛНЗ П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
19.07.2023 - 16:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершен ФСК Мариуполь Н
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Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полесье 0 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершен Полесье В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
12.07.2023 - 18:30 Полесье 3 - 2 Завершен Хартберг В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Полесье 1 - 1 Завершен Рапид Н
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
35%
Ничья
30%
Полесье
35%
Составы команд
Стартовый состав
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 23
    Александр Насонов
    Полузащитник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 16
    Денис Олейник
    Полузащитник
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 9
    Максим Прядун
    Нападающий
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 8
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 11
    Владислав Шаповал
    Полузащитник
  • 5
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Полузащитник
  • 18
    Makouana, Beni
    Нападающий
  • 59
    Козак, Артём
    Полузащитник
  • 99
    Galvao, Arielson Sampaio
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Александр Ковпак
  • Kalitvintsev, Yuriy
Трансляция
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Полесье" (стартовый состав): Бойко - Шабанов, Шаповал, Чоботенко, Кравченко, Танковский, Крушинский, Мустафаев, Макуана, Казак, Ариэлсон
Инфо
"ЛНЗ" (стартовый состав): Пеньков - Бойко, Лопыренок, Муравский, Насонов, Олейник, Пасич, Прядун, Савин, Хамелюк
Черкасская команда в предыдущем туре уступила на выезде криворожскому "Кривбассу" Юрия Вернидуба - 0:2.Команда Юрия Калитвинцева уверенно стартовала в текущей кампании - "лесники" на выезде обыграли ровенский "Верес" со счетом 2:0. Однако после этого последовало два поражения: от вице-чемпиона "Днепра-1" (1:2) и на последней минуте от львовского "Руха" (0:1).
Добрий день. Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча между "Полесьем" и "ЛНЗ". Игра начнется в 17.00.
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Последние матчи
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Анонс матча ЛНЗ - Полесье 18.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 18.08.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ЛНЗ (Черкассы) и командой Полесье (Житомир):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Полесье, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение Полесье и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 27.05.2023 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Александр Ковпак и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - Полесье можно посмотреть 18.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Александр Ковпак

Предыдущий поединок команды ЛНЗ был сыгран против Кривбасс - 13.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против Рух - 12.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

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