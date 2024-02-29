Полесье - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между FC Polissya и LNZ Cherkasy 2-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Вы знали, что FC Polissya забил 40% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что LNZ Cherkasy забил 47% голов между минутами 76-90?

LNZ Cherkasy без побед над FC Polissya в последних 3 играх.

FC Polissya не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

LNZ Cherkasy не забивает в 5 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Polissya в сезоне 4-3-1

FC Polissya пропускает в каждом из последних 7 матчах.

LNZ Cherkasy пропускает в каждом из последних 6 матчах.

FC Polissya выигрывает первый тайм в 27% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 32% матчей.

FC Polissya выигрывает первую половину матча в 27% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 32%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.

В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 1 гол(а).

Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.

FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.

Команда FC Polissya проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды LNZ Cherkasy (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда FC Polissya выиграла 3, команда LNZ Cherkasy выиграла 0, 0 ничьи.

FC Polissya забивает 2 гола за матч против команды LNZ Cherkasy, а LNZ Cherkasy забивает 1 гола против команды FC Polissya (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и LNZ Cherkasy - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и LNZ Cherkasy - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

FC Polissya забивает 1.38 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).