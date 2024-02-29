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Полесье - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 марта 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляция: UPL-TV
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 0
Обновить
50'
ЛНЗ
Черкассы
Ход матча
5' Сергей Рыбалка 8' Ndukve, Denys 27' Muravskyi, Nazarii 42' Никита Кравченко
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
44%
Ничья
25%
ЛНЗ
31%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между FC Polissya и LNZ Cherkasy 2-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Вы знали, что FC Polissya забил 40% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что LNZ Cherkasy забил 47% голов между минутами 76-90?
  • LNZ Cherkasy без побед над FC Polissya в последних 3 играх.
  • FC Polissya не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • LNZ Cherkasy не забивает в 5 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Polissya в сезоне 4-3-1
  • FC Polissya пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • LNZ Cherkasy пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 27% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 32% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 27% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 32%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Polissya.
  • В их последнюю встречу команда FC Polissya победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • Команда FC Polissya проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды LNZ Cherkasy (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда FC Polissya выиграла 3, команда LNZ Cherkasy выиграла 0, 0 ничьи.
  • FC Polissya забивает 2 гола за матч против команды LNZ Cherkasy, а LNZ Cherkasy забивает 1 гола против команды FC Polissya (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и LNZ Cherkasy - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и LNZ Cherkasy - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • FC Polissya забивает 1.38 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Polissya без побед в последних 4 играх.
Прогноз на матч
Личные встречи
Полесье
3
Побед
4
Игр
0
Побед
ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье
Первая лига Украины 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полесье 2 - 1 Завершен ЛНЗ
Первая лига Украины 2022/2023
01.05.2023 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье
Кубок Украины 2018/2019
18.07.2018 - 17:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершен Полесье Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Полесье 1 - 1 Завершен Стьярнан Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
02.02.2024 - 18:00 Полесье 0 - 1 Завершен Кальмар П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
27.01.2024 - 16:00 Полесье 1 - 1 Завершен Сталь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
23.01.2024 - 13:00 Реал Мурсия 1 - 2 Завершен Полесье В
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Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершен Кривбасс П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
17.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Динамо Батуми В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
14.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен АГМК П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Лиепая В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
01.02.2024 - 10:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Заглембе Любин Н
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Главные события
Никита Кравченко
42'
27'
Muravskyi, Nazarii
Ndukve, Denys
8'
5'
Сергей Рыбалка
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
44%
Ничья
25%
ЛНЗ
31%
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 5
    Никита Кравченко
    Полузащитник
    42
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 37
    Costa, Talles
    Полузащитник
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 59
    Козак, Артём
    Полузащитник
  • 14
    Fortune, Yassin
    Нападающий
  • 31
    Ndukve, Denys
    Полузащитник
    8
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 23
    Александр Насонов
    Полузащитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
    27
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Защитник
  • 18
    Александр Каплиенко
    Защитник
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
    5
  • 8
    Arad, Bar
    Полузащитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матча
2
ЖК
2
3
Угловые
3
1
Блокировано ударов
1
9
Штрафные
3
2
Фолы
9
1
Удары мимо
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
1
Офсайды
Трансляция
Равный, не особо насыщенный интересными событиями первый тайм в Житомире.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
42'
ЛНЗ чуть не забили курьезный мяч в свои ворота. Салиху делал вынос после углового и попал в Насонова. Если бы 23 номер гостей вовремя не сориентировался, мяч вполне мог оказаться в сетке.
39'
Классный подкат в своей штрафной площадке выполнил Муравский, Таллес не успел ничего сделать.
35'
Козак сместился ближе к центру и с левой пробил в ближний угол, не доходя до линии штрафной. Пеньков спокойно зафиксировал мяч в руках за счет правильного положения в воротах.
29'
Пасич предлагал себя в штрафной, но Бессала, как настоящий форвард, решил сам завершить атаку. Позиция это позволяла, но камерунец не смог направить мяч в створ.
27'
Желтая карточка
Муравский уже был отыгран Фортюном и решил сфолить, чтобы ситуация не стала опаснее.
24'
Ндукве вполне мог выходить один на один, но сыграл неуклюже и позволил Муравскому оттеснить себя от мяча корпусом.
21'
Начинают выгодно выделяться на фоне соперника гости. Играют вторым номером и это работает, раз за разом возникают предпосылки для интересных атак.
17'
ЛНЗ хорошо сработал в прессинге, после чего Пасич зряче отдавал на Наумца, который шел замыкать дальнюю штангу. Защитники прочитали этот замысел и перехватили мяч.
12'
Выделить пока некого и нечего. Вся борьба проходит в центре поля, при чем далеко не всегда в пределах правил.
8'
Желтая карточка
Ндукве решил не отставать. Увидел перед собой желтую за грубую игру против Насонова, а мог и на красную претендовать.
5'
Желтая карточка
Рыбалка не успел сыграть в мяч, после чего влетел в ноги Таллесу. Первая желтая уже в самом начале.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Александр Омельченко.
Запасные: Кудрик (в), Поспелов (в), Иванов, Грицук, Джарджу, Мустафаев, Назаренко, Смоляков, Чечер.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Бойко — Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко — Крушинский, Танковский — Таллес, Фортюне, Козак (к) — Ндукве. Главный тренер — Юрий Калитвинцев.
Запасные: Кучеренко (в), Дубовой (в), Шестаков, Тищенко, Олейник, Хобленко, Прядун, Яшари, Бойко, Тарасенко.
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко — Рыбалка (к), Бар — Пасич, Тилль, Наумец — Бессала. Главный тренер — Олег Дулуб.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ Полесье — ЛНЗ.
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Анонс матча Полесье - ЛНЗ 01.03.2024, Премьер-лига

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 01.03.2024
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Полесье (Житомир) и командой ЛНЗ (Черкассы):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Полесье в предыдущем футбольном матче 18.08.2023 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Dulub, Oleg Anatolevich разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - ЛНЗ можно посмотреть 01.03.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - ЛНЗ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Рух - 25.02.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Кривбасс - 23.02.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

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