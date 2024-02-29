Полесье - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Поединок между командой Полесье (Житомир) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 01.03.2024
Время начала матча: 18:00
История противостояний между Полесье (Житомир) и командой ЛНЗ (Черкассы):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и Полесье в предыдущем футбольном матче 18.08.2023 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Dulub, Oleg Anatolevich разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший матч команды Полесье был сыгран против Рух - 25.02.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Кривбасс - 23.02.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.
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