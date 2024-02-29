Полесье - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.03.2024

В первом туре второй части УПЛ подопечные Юрия Калитвинцева и Олега Дулуба потеряли очки. Поэтому оба коллектива будут настроены решительно на данный поединок. Завтра, в первый день весны "волки" в Житомире будут принимать черкасский коллектив ЛНЗ.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.03.2024. Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

"Полесье" 18:00 ЛНЗ

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"Полесье": последние новости

Несмотря на лидирующие позиции в турнирной таблице, для многих может стать большим удивлением тот факт, что "волки" не побеждают в официальных встречах аж с начала ноября. Тогда, в 14-м туре команда Юрия Калитвинцева на своем поле одолела харьковский "Металлист 1925". После чего последовали 4 ничьи подряд. В том числе в минувший уикенд - 1:1 на выезде с львовским "Рухом".

Можно констатировать, что "Полесье" находится в определенном игровом кризисе. Да, конечно, никакой катастрофы нет, однако житомирянам очень не хватает победы, чтобы вернуть уверенность и азарт, которые присутствовали у команды в начале текущей кампании.

Последние результаты - это еще полбеды. "Волки" и так идут в тройке лучших в турнирной таблице украинского первенства. А вот кадровая ситуация, тут есть проблема. Очень сильным ударом для "Полесья", без сомнения, стала серьезная травма Бени Макуана. Конголезец, безусловно, является ключевой фигурой в структуре Юрия Калитвинцева.

21-летний вингер выбыл до конца сезона. А голы житомирской команде в последнее время и так даются очень сложно. Поэтому вылет Бени - настоящая головная боль для наставника "Полесья".

Не все идеально у житомирян и в обороне. Да, "Полесье" имеет один из лучших показателей в лиге по количеству пропущенных мячей. Однако, последние официальные результаты "волков" не впечатляют. В трех последних турах житомирский коллектив непременно пропускал.

Ориентировочный состав "Полесье": Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Ндукве, Грицук, Фортюне, Будковский.

ЛНЗ: последние новости

Подопечные Олега Дулуба стартовали во второй части сезона с сокрушительного поражения. На минувшей неделе ЛНЗ в Ковалевке без шансов уступил криворожскому "Кривбассу" - 0:3. Но команда Юрия Вернидуба является лидером украинского элитного дивизиона, поэтому делать из этого трагедию не стоит.

После неудачного старта сезона черкасский коллектив сумел в определенном смысле стабилизировать свои результаты. Да, лидерам нашего чемпионата ЛНЗ проигрывает. Однако с командами не из топ-5 всегда цепляется за очки.

В целом по всем параметрам ЛНЗ - это крепкий середняк. Черкасчанам достаточно натужно даются собственные голы, при этом у своих ворот ЛНЗ регулярно дает соперникам пространство. Поэтому от команды Олега Дулуба, в прямом смысле, можно ожидать чего угодно. Яркие матчи по синусоиде чередуются с откровенно блеклыми.

Этой зимой черкасский клуб провел мощную трансферную кампанию, подписав сразу целый ряд легионеров. Но как показал матч против "Кривбасса", новичкам очень не хватает сыгранности и понимания. Поэтому белорусскому наставнику предстоит еще много работы с точки зрения построения организации игры.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Пасич, Салиху, Муравский, Каплиенко, Шестаков, Бар, Яшари, Бойко, Наумец, Хобленко.

"Полесье" - ЛНЗ. Личные встречи

Житомирский и черкасский коллективы имеют скромную историю очных противостояний. Дважды команды пересекались в прошлой кампании Первой лиги. Еще однажды "Полесье" и ЛНЗ встретились в этом сезоне УПЛ. Примечательно, что все три поединка закончились в пользу подопечных Калитвинцева, при этом с абсолютно идентичным счетом - 2:1.

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"Полесье" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Полесье" - ЛНЗ. Турнирное положение команд

Команды Юрия Калитвинцева и Олега Дулуба являются представителями разных сегментов турнирной таблицы украинского первенства. ЛНЗ - крепкий середняк, а "Полесье" ведет борьбу за лидирующие позиции. На данный момент, житомирский коллектив имеет в своем активе 33 очка и занимает 3-е место. В свою очередь черкасская команда расположилась на 10-й позиции с 20 баллами.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 18 11 4 3 37 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 35 3 Полесье 18 9 6 3 33 4 Шахтер 16 9 5 2 32 5 Динамо 15 10 1 4 31 6 Рух 18 6 9 3 27 7 Колос 17 5 9 3 24 8 Ворскла 18 6 5 7 23 9 Черноморец 17 7 2 8 23 10 ЛНЗ 17 5 5 7 20 11 ФК Александрия 17 4 5 8 17 12 Заря 15 3 6 6 15 13 Металлист 1925 18 4 3 11 15 14 Оболонь 17 3 6 8 15 15 Верес 17 2 6 9 12 16 ФК Минай 16 0 7 9 7

"Полесье" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Букмекеры считают "Полесье" безусловным фаворитом пары. В пользу команды Юрия Калитвинцева говорит и статус хозяина поединка, и подбор исполнителей, и позиция в турнирной таблице. Однако не последняя игровая форма. Прогнозируем, что "волки" в конце концов сумеют выйти из кризиса и одержать первую победу с ноября. Однако житомирянам явно не будет просто. ЛНЗ Олега Дулуба - крепкий орешек, поэтому поставим на то, что обе стороны отметятся забитыми мячами.