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Полесье - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.03.2024
Полесье - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 1.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
В первом туре второй части УПЛ подопечные Юрия Калитвинцева и Олега Дулуба потеряли очки. Поэтому оба коллектива будут настроены решительно на данный поединок. Завтра, в первый день весны "волки" в Житомире будут принимать черкасский коллектив ЛНЗ.
19-й тур УПЛ сезона 2023/24
1.03.2024. Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
"Полесье" 18:00 ЛНЗ
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"Полесье": последние новости
Несмотря на лидирующие позиции в турнирной таблице, для многих может стать большим удивлением тот факт, что "волки" не побеждают в официальных встречах аж с начала ноября. Тогда, в 14-м туре команда Юрия Калитвинцева на своем поле одолела харьковский "Металлист 1925". После чего последовали 4 ничьи подряд. В том числе в минувший уикенд - 1:1 на выезде с львовским "Рухом".
Можно констатировать, что "Полесье" находится в определенном игровом кризисе. Да, конечно, никакой катастрофы нет, однако житомирянам очень не хватает победы, чтобы вернуть уверенность и азарт, которые присутствовали у команды в начале текущей кампании.
Последние результаты - это еще полбеды. "Волки" и так идут в тройке лучших в турнирной таблице украинского первенства. А вот кадровая ситуация, тут есть проблема. Очень сильным ударом для "Полесья", без сомнения, стала серьезная травма Бени Макуана. Конголезец, безусловно, является ключевой фигурой в структуре Юрия Калитвинцева.
21-летний вингер выбыл до конца сезона. А голы житомирской команде в последнее время и так даются очень сложно. Поэтому вылет Бени - настоящая головная боль для наставника "Полесья".
Не все идеально у житомирян и в обороне. Да, "Полесье" имеет один из лучших показателей в лиге по количеству пропущенных мячей. Однако, последние официальные результаты "волков" не впечатляют. В трех последних турах житомирский коллектив непременно пропускал.
Ориентировочный состав "Полесье": Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Ндукве, Грицук, Фортюне, Будковский.
ЛНЗ: последние новости
Подопечные Олега Дулуба стартовали во второй части сезона с сокрушительного поражения. На минувшей неделе ЛНЗ в Ковалевке без шансов уступил криворожскому "Кривбассу" - 0:3. Но команда Юрия Вернидуба является лидером украинского элитного дивизиона, поэтому делать из этого трагедию не стоит.
После неудачного старта сезона черкасский коллектив сумел в определенном смысле стабилизировать свои результаты. Да, лидерам нашего чемпионата ЛНЗ проигрывает. Однако с командами не из топ-5 всегда цепляется за очки.
В целом по всем параметрам ЛНЗ - это крепкий середняк. Черкасчанам достаточно натужно даются собственные голы, при этом у своих ворот ЛНЗ регулярно дает соперникам пространство. Поэтому от команды Олега Дулуба, в прямом смысле, можно ожидать чего угодно. Яркие матчи по синусоиде чередуются с откровенно блеклыми.
Этой зимой черкасский клуб провел мощную трансферную кампанию, подписав сразу целый ряд легионеров. Но как показал матч против "Кривбасса", новичкам очень не хватает сыгранности и понимания. Поэтому белорусскому наставнику предстоит еще много работы с точки зрения построения организации игры.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Пасич, Салиху, Муравский, Каплиенко, Шестаков, Бар, Яшари, Бойко, Наумец, Хобленко.
"Полесье" - ЛНЗ. Личные встречи
Житомирский и черкасский коллективы имеют скромную историю очных противостояний. Дважды команды пересекались в прошлой кампании Первой лиги. Еще однажды "Полесье" и ЛНЗ встретились в этом сезоне УПЛ. Примечательно, что все три поединка закончились в пользу подопечных Калитвинцева, при этом с абсолютно идентичным счетом - 2:1.
"Полесье" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты
"Полесье" - ЛНЗ. Турнирное положение команд
Команды Юрия Калитвинцева и Олега Дулуба являются представителями разных сегментов турнирной таблицы украинского первенства. ЛНЗ - крепкий середняк, а "Полесье" ведет борьбу за лидирующие позиции. На данный момент, житомирский коллектив имеет в своем активе 33 очка и занимает 3-е место. В свою очередь черкасская команда расположилась на 10-й позиции с 20 баллами.
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|КОМАНДА
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|1
|18
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|35
|3
|18
|9
|6
|3
|33
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|2
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|10
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|4
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|18
|6
|5
|7
|23
|9
|17
|7
|2
|8
|23
|10
|17
|5
|5
|7
|20
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|17
|4
|5
|8
|17
|12
|15
|3
|6
|6
|15
|13
|18
|4
|3
|11
|15
|14
|17
|3
|6
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"Полесье" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Букмекеры считают "Полесье" безусловным фаворитом пары. В пользу команды Юрия Калитвинцева говорит и статус хозяина поединка, и подбор исполнителей, и позиция в турнирной таблице. Однако не последняя игровая форма. Прогнозируем, что "волки" в конце концов сумеют выйти из кризиса и одержать первую победу с ноября. Однако житомирянам явно не будет просто. ЛНЗ Олега Дулуба - крепкий орешек, поэтому поставим на то, что обе стороны отметятся забитыми мячами.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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