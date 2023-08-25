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Челси - Лутон Таун онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 25 августа 2023, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Роберт Джонс
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
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32'
Лутон Таун
Лутон
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Ход матча
17' Рахим Стерлинг 27' Томас Локьер
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Челси
44%
Ничья
27%
Лутон Таун
29%
Интересные факты
  • Челси не проигрывает в последних 7 играх.
  • Челси сыграл 9 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 21% матчей, Лутон Таун выигрывает в 32% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Лутон Таун выигрывает в 32%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Лутон Таун лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лутон Таун% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Лутон Таун проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лутон Таун% своих матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Лутон Таун's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Челси забивает 1.38 гола, играя дома, а Лутон Таун забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Лутон Таун
Кубок Англии 2021/2022
02.03.2022 - 21:15 Лутон Таун 2 - 3 Завершен Челси
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 14:00 Челси 3 - 1 Завершен Лутон Таун
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси П
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Последние матчи - Лутон Таун
Чемпионат Англии 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 4 - 1 Завершен Лутон Таун П
Чемпионшип 2022/2023
27.05.2023 - 18:45 Ковентри Сити 1 - 1 Завершен Лутон Таун Н
Чемпионшип 2022/2023
16.05.2023 - 22:00 Лутон Таун 2 - 0 Завершен Сандерленд В
Чемпионшип 2022/2023
13.05.2023 - 19:30 Сандерленд 2 - 1 Завершен Лутон Таун П
Чемпионшип 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Лутон Таун 0 - 0 Завершен Халл Сити Н
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Главные события
27'
Томас Локьер
ГООЛ! Рахим Стерлинг
17'
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Челси
44%
Ничья
27%
Лутон Таун
29%
Составы команд
1
Санчес, Роберт
26
Colwill, Levi
6
Тьяго Силва
2
Дисаси, Аксель
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
27
Gusto, Malo
23
Конор Галлахер
7
Рахим Стерлинг
15
Jackson, Nicolas
24
Томас Камински
16
Крис Берк
4
Томас Локьер
29
Белл, Амари
12
Kabore, Issa
6
Росс Баркли
13
Накамба, Марвелос
14
Таитх Чонг
26
Джайлс, Райан
9
Карлтон Моррис
11
Адебайо, Элайджа
Стартовый состав
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Полузащитник
  • 23
    Конор Галлахер
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    17
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Полузащитник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 27
    Gusto, Malo
    Защитник
  • 26
    Colwill, Levi
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Дисаси, Аксель
    Защитник
  • 1
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 9
    Карлтон Моррис
    Нападающий
  • 11
    Адебайо, Элайджа
    Нападающий
  • 12
    Kabore, Issa
    Защитник
  • 6
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 13
    Накамба, Марвелос
    Полузащитник
  • 14
    Таитх Чонг
  • 26
    Джайлс, Райан
    Полузащитник
  • 16
    Крис Берк
    Полузащитник
  • 4
    Томас Локьер
    Защитник
    27
  • 29
    Белл, Амари
    Защитник
  • 24
    Томас Камински
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Edwards, Rob
Статистика матча
2
Удары в створ
2
Блокировано ударов
4
Штрафные
5
1
Угловые
1
Сейвы
1
5
Фолы
4
82%
Владение мячом
18%
1
Удары мимо
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча "Челси" - Лутон Таун
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
30'
Желтая карточка
Теперь для Накамбы карточка. Стерлинга 13-й номер "Лутона" остановил, а вот накрыть Галлахера чисто не успел.
27'
Желтая карточка
Горчичник для Локьера. Перед этим Моррис очень долго бежал к мячу и "Лутон" потерял момент для толкового удара. Капитан "шляпников" срывал контратаку "Челси".
25'
"Челси" до сих пор без мяч. Тренер "Лутона" гонит гостей вперед, тем не менее, Санчес пока без работы.
21'
"Лутон" контролирует снаряд в эти минуты. Гости пытаются хоть как-то ответить.
17'
Гоооол!!!
Стерлинг!!! Гол!!! "Челси" выходит вперед. Все сделал сам Рахим. Прошел по флангу, сместился в центр и аккуратно покатил с левой точно в лузу. По сути, прошел половину команды гостей.
15'
Прошел заброс Силвы на Джексона. Николас отдал мяч Чилвеллу, Бен скинул Фернандесу, но аргентинец мощно пробил над воротами.
10'
Под диктовку "Челси" пока матч проходит. Удар Чонга у гостей - чисто так, для статистики.
7'
Опасный момент
Момент! Мяч на угловом отскочил к одинокому Стерлингу, но Рахим бахнул прямо в голкипера "Лутона".
5'
Неплохо: Джексон продрался к воротам, Стерлинг пробил с острого угла, но "Лутон" отбился.
3'
"Челси" контролирует мяч, пытается выйти в атаку.
1'
Стартовый свисток, поехали!
Инфо
Михаил Мудрик вне заявки из-за травмы.
Инфо
"Лутон": Каминский, Каборе, Бюрке, Локьер, Белл, Хиллс, Накамба, Баркли, Чонг, Моррис, Адебайо
Инфо
"Челси": Санчес, Дисаси, Силва, Колвилл, Гюсто, Фернандес, Галлахер, Кайседо, Чилвелл, Стерлинг, Джексон
Инфо
Добрый вечер! Вскоре начнется матч 3-го тура АПЛ между "Челси" и "Лутоном". Вашему вниманию - стартовые составы команд.
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Анонс матча "Челси" - Лутон Таун 25.08.2023, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Челси" (Лондон) и командой Лутон Таун (Лутон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 25.08.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Челси" (Лондон) и командой Лутон Таун (Лутон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Челси", тогда как команда Лутон Таун осталась с поражением. Столкновение Лутон Таун и "Челси" в предыдущем футбольном матче 02.03.2022 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Edwards, Rob разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Челси" - Лутон Таун можно посмотреть 25.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Челси" - Лутон Таун, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команды "Челси" был сыгран против "Вест Хэм Юнайтед" - 20.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Вест Хэм Юнайтед".

Команда гостей

Название: Лутон Таун (Лутон)
Год основания Лутон Таун (Лутон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Предыдущий поединок команды Лутон Таун был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 12.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

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