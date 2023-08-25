Челси - Лутон Таун онлайн трансляция матча

Челси не проигрывает в последних 7 играх.

Челси сыграл 9 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Челси забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Челси выигрывает первый тайм в 21% матчей, Лутон Таун выигрывает в 32% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Лутон Таун выигрывает в 32%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Лутон Таун лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лутон Таун% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Лутон Таун проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лутон Таун% своих матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Лутон Таун's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Челси забивает 1.38 гола, играя дома, а Лутон Таун забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).