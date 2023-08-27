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Оболонь - Кривбасс онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 августа 2023, 19:00 - Оболонь-Арена . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
0 - 0
Обновить
86'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
34' Олег Слободян 41' Лунов, Максим
46' Олег Слободян Вышел: Виталий Груша 46' Устименко, Денис Вышел: Олег Кожушко 65' Ilic, Hrvoje 65' Юрий Вакулко Вышел: Prykhodko, Klim 70' Krasnopir, Igor Вышел: Сергей Суханов 72' Максим Задерака Вышел: Kuzyk, Denys
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
33%
Ничья
16%
Кривбасс
51%
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 0 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-6 в пользу команды Кривбасс Кривой Рог
  • Последняя гостевая победа Кривбасс Кривой Рог над FC Obolon Kiev была в 2010
  • FC Obolon Kiev без побед в последних 6 играх.
  • FC Obolon Kiev сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • В домашних матчах FC Obolon Kiev не проигрывает Кривбасс Кривой Рог в последних 3 встречах.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 33% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 16% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 16%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Obolon Kiev (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 0, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 1, 4 ничьи.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Obolon Kiev.
  • Команда FC Obolon Kiev выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кривбасс Кривой Рог.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.6 гола за матч против команды Кривбасс Кривой Рог, а Кривбасс Кривой Рог забивает 0.8 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Кривбасс Кривой Рог - 1.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Кривбасс Кривой Рог - 0.4.
  • FC Obolon Kiev забивает 1.43 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.18 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 15 месте в таблице с 1 очками. Сейчас они на 6 месте с 7 очками.
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Кривбасс
Первая лига Украины 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс
Первая лига Украины 2015/2016
22.11.2015 - 13:00 Оболонь 2 - 3 Завершен Кривбасс
Первая лига Украины 2015/2016
08.08.2015 - 18:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Оболонь
Кубок Украины 2014/2015
06.08.2014 - 19:00 Оболонь 3 - 1 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Оболонь
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 15:00 ФК Звягель 0 - 1 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
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Главные события
72'
Максим Задерака
Вышел: Kuzyk, Denys
Krasnopir, Igor
Вышел: Сергей Суханов
70'
65'
Ilic, Hrvoje
65'
Юрий Вакулко
Вышел: Prykhodko, Klim
Олег Слободян
Вышел: Виталий Груша
46'
46'
Устименко, Денис
Вышел: Олег Кожушко
41'
Лунов, Максим
Олег Слободян
34'
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
33%
Ничья
16%
Кривбасс
51%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Назарий Федоривский
    Вратарь
  • 24
    Егор Прокопенко
    Защитник
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 34
    Vovkun, Artem
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 9
    Игорь Мединский
    Полузащитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 10
    Олег Слободян
    Полузащитник
    46 34
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Полузащитник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Нападающий
    70
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
    65
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 22
    Юрий Вакулко
    Полузащитник
    65
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
    41
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
    72
  • 18
    Устименко, Денис
    Нападающий
    46
Запасные игроки
Тренеры
  • Валерий Иващенко
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матча
16
Штрафные
15
14
Фолы
16
5
Удары в створ
1
2
Удары мимо
3
6
Угловые
4
1
Сейвы
5
49%
Владение мячом
51%
1
ЖК
1
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
Трансляция
81'
Замена
80'
Офсайд
Стецьков с нескольких метров расстреливал ворота, но не попал в створ. Лайнсвумен подняла флажок, но далеко не факт, что там был офсайд. Так что возможно Кривбасс упустил момент всего матча.
78'
Груша хорошо приложился с дальней дистанции. Хотя Клищук, скорее всего, взял бы этот удар, если бы мяч пошёл в створ.
74'
Лунёв убрал соперника на замахе и целил в дальний угол. Рядом со штангой прошёл мяч.
72'
Замена
Кузик вышел на поле вместо Задераки.
71'
Контратака два в два возникла у Оболони, но партнёр не понял манёвр Суханова и мяч был потерян.
70'
Замена
Краснопир уступил место на поле Суханову.
65'
Замена
По и Приходько заменили соответственно Илича и Вакулко.
64'
Груша получил болезненный удар в челюсть в верховой борьбе. Медики оказывают ему помощь.
58'
Опасный момент
Классный момент у Кривбасса! Лунёв протащил мяч и вывел Задераку один на один, но тот не смог переиграть Федоривского.
55'
Тарануха с разворота пробил прямо под перекладину, Клищуку пришлось вытаскивать этот мяч.
53'
Лунёв пробил издали. Мяч потихоньку выкатился за лицевую, Федоривский его проводил взглядом.
46'
Замена
Кожушко вышел на поле вместо Устименко.
46'
Замена
В перерыве Груша заменил Слободяна.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Печальный первый тайм. Практически ничего интересного не произошло. Будем надеяться, что температура спадёт и во второй половине встречи игра будет поживее.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено две минуты.
41'
Желтая карточка
Лунёв получил жёлтую за грубый подкат против Таранухи в центре поля.
38'
Мороз выиграл подбор возле чужих ворот и нанёс удар слёту. Мяч не лёг на ногу и полетел очень далеко, возможно даже за пределы стадиона.
34'
Желтая карточка
Слободян откровенно нарушил правила после того, как потерял мяч.
32'
Вот это уже можно назвать моментом. Устименко опередил всех на угловом и головой пробил по воротам. Федоривский за счёт правильного выбора позиции парировал.
31'
Дибанго нанёс крайне неудачный удар из-за пределов штрафной площадки.
30'
Такой футбол, что даже сложно что-то выделить. Много борьбы и фолов. Если и приближаются к воротам футболисты, то только после стандартных положений.
24'
Пауза в игре из-за повреждения у Карася. Устименко жёстко влетел в соперника. Монзуль сегодня даёт играть.
21'
Наконец-то дело дошло до передачи в штрафную, но никому из партнёров не удалось зацепиться за навес Дибанго.
15'
Перехватывают потихоньку игровую инициативу гости. Неплохо держат мяч до центрального круга, а вот дальше уже возникают проблемы.
10'
На первых минутах хозяева выглядят убедительнее. Быстро атакуют подопечные Иващенко, зарабатывают стандарты. Кривбасс пока от обороны действует.
6'
У Приймака после углового возник полумомент. Защитник Оболони пробил прямо по центру, так что Клищуку было достаточно легко.
5'
Опасный момент
Тарануха умудрился пробить головой, несмотря на неудобную передачу. Мяч мог заходить в ворота, но Клищук среагировал.
2'
Черненко уже на первых минутах пытается забить издали. Удар поставлен у этого игрока, но на этот раз в створ он не попал.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Екатерина Монзуль.
Запасные: Кичак (в), Даниленко, Груша, Ермоленко, Косовский, Лукьянчук, Мухаматгалеев, Нагиев, Осман, Суханов, Фатеев, Чернов.
Инфо
Стартовый состав Оболони (3-5-2): Федоривский — Вовкун, Карась, Приймак — Прокопенко, Слободян (к), Черненко, Мороз, Мединский — Тарануха, Краснопир. Главный тренер — Валерий Иващенко.
Запасные: Маханьков (в), Хома (в), Близниченко, Виливальд, Гончарук, Дебелко, Кожушко, Кузик, Поэ, Приходько, Рябов, Семотюк.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса (4-1-2-3): Клищук — Дибанго, Бескоровайный (к), Стецьков, Понедельник — Бизимана — Вакулко, Илич — Лунёв, Устименко, Задерака. Главный тренер — Юрий Вернидуб.
«Пивовары» с четырьмя очками в четырёх матчах занимают 12-е место. Коллектив Вернидуба расположился на седьмой строчке, набрав семь баллов.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура УПЛ Оболонь – Кривбасс.
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Анонс матча Оболонь - Кривбасс 28.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 28.08.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Оболонь (Киев) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 01.10.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Валерий Иващенко и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Кривбасс можно посмотреть 28.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против ФК Звягель - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 23-25 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Шахтер - 20.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Оболонь - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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