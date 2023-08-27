Оболонь - Кривбасс онлайн трансляция матча

Анонс матча Оболонь - Кривбасс 28.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 28.08.2023

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Оболонь (Киев) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 01.10.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Валерий Иващенко и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)

Год основания Оболонь (Киев): 2013

Страна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Предыдущий поединок команды Оболонь был сыгран против ФК Звягель - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 23-25 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Шахтер - 20.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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