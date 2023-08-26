ЛНЗ - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Центральный стадион.
Дата проведения матча: 26.08.2023
Время начала матча: 15:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Александр Ковпак
Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Виктория - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 23-25 и закончился победой команды Виктория.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Горняк-Спорт - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.
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