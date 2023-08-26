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ЛНЗ - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 августа 2023, 15:00 - Центральный стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 1
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81'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
45' Дмитрий Юсов
54' Владислав Хамелюк 60' Дмитрий Юсов Вышел: Владислав Дмитренко 60' Денис Олейник Вышел: Tyshchenko, Ivan 61' Геннадий Пасич Вышел: Сергей Шестаков 67' Андрей Ткачук 68' Максим Жичиков 72' Виталий Бойко Вышел: Назарий Нич
Кто победит?
111 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
32%
Ничья
31%
Металлист 1925
37%
Интересные факты
  • Металлист 1925 проиграл 3 матчей подряд.
  • Металлист 1925 без побед в последних 6 играх.
  • Металлист 1925 не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Nazariy Muravskyi получил больше всего желтых карточек (2) в LNZ Cherkasy. Mykyta Bezugly получил 2 в Металлист 1925.
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 48% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 16% матчей.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 16%.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • LNZ Cherkasy забивает 1.67 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy проиграл 3 матчей подряд.
  • LNZ Cherkasy имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
Прогноз на матч
Последние матчи - ЛНЗ
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 16:00 Виктория 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен Черноморец П
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Последние матчи - Металлист 1925
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Горняк-Спорт 1 - 3 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Шахтер П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
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Главные события
Виталий Бойко
Вышел: Назарий Нич
72'
68'
Максим Жичиков
67'
Андрей Ткачук
Геннадий Пасич
Вышел: Сергей Шестаков
61'
60'
Дмитрий Юсов
Вышел: Владислав Дмитренко
Денис Олейник
Вышел: Tyshchenko, Ivan
60'
Владислав Хамелюк
54'
45'
Дмитрий Юсов ГООЛ!
Кто победит?
111 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
32%
Ничья
31%
Металлист 1925
37%
Составы команд
Стартовый состав
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 8
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
    54
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 23
    Александр Насонов
    Полузащитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 16
    Денис Олейник
    Полузащитник
    60
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 9
    Максим Прядун
    Нападающий
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
    61
  • 37
    Олег Мозиль
    Вратарь
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
  • 30
    Никита Безуглий
    Защитник
  • 17
    Сергей Полянчук
    Нападающий
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Полузащитник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Полузащитник
  • 19
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
    67
  • 6
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Юсов
    Полузащитник
    60 45
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Нападающий
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Эдмар
Статистика матча
4
Штрафные
10
8
Фолы
3
2
Угловые
3
3
Удары в створ
2
1
Блокировано ударов
2
Офсайды
1
1
Сейвы
3
54%
Владение мячом
46%
5
Удары мимо
1
ЖК
1
Трансляция
74'
Желтая карточка
72'
Замена
72'
Опасный момент
70'
Желтая карточка
68'
Желтая карточка
66'
Замена
63'
Курило не дал Прядуну добраться до лицевой на правом фланге штрафной.
61'
Замена
Олейник уступил место на поле Тишенку.
61'
Замена
Дмитренко играет вместо Юсова.
60'
Замена
Пасича заменил Шестаков.
59'
Опасный момент
Бойко со штрафного с левого фланга выстрелил в ближнюю девятку, но Мозиль был к этому готов.
56'
Опасный момент
Ударом головой на ближней завершал Наумец навес с правого фланга от Савина, но Мозиль на линии ворот забрал мяч в руки.
54'
Желтая карточка
Вачиберадзе осторожно пробросил мяч между ног Хамелюку в центре поля, а тот его сбил.
52'
Навес с правого фланга от Наумца во вратарскую ушел в руки вратаря.
49'
На удержании мяча пытается играть ЛНЗ этими минутами в позиционной атаке. Поменялись ролями.
47'
Играет с мячом на своей половине 1925 на старте второго тайма.
Свисток
Начался второй тайм!
В первом тайме футбол был довольно спокойным, но в итоге 1925 сделал решительный шаг в атаке и таки нарушил эту тишину. У ЛНЗ тем временем, кроме выстрелов издали от Олейника, моментов и не видно.
Свисток
Идем на перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сидоров сыграл до левого фланга штрафной на Юсова, который из-под защитника пробил под дальнюю штангу.
43'
Офсайд
В офсайде Пасич во время спокойной передачи на левый фланг штрафной.
41'
Опасный момент
Попытка тонкого выстрела с дальней дистанции в зоне перед штрафной от Олейника пошла мимо правой стойки.
38'
Играет с мячом на собственной половине ЛНЗ. Без ускорений.
36'
Над воротами перевел Жичиков подачу с правого фланга на дальнюю штангу.
34'
Выстрел от Бойко с левого фланга из-за пределов штрафной прошел мимо дальней штанги.
31'
Бойко выполнил подачу с левого фланга штрафной в руки Мозиля во вратарскую.
29'
Опасный момент
Олейник на приеме передачи с левого фланга перед чужой штрафной ушел от защитника, после чего пробил мимо левой стойки.
28'
Пеньков на дальнем выходе перехватил заброс Вачиберазде со своей половины к правому флангу штрафной.
26'
Муравский от центральной линии запустил диагональ слева аж за лицевую.
24'
Уголовой
Выше ворот выполнил удар головой Лопыренок в завершение подачи углового с левого фланга на дальнюю сторону штранфого.
22'
Пас Мозиля на правый фланг защиты ушел точно в аут.
20'
Заметно больше держится мяч у ЛНЗ в эти минуты.
14'
Офсайд
Офсайд у Юсова на дальней стойке во время подачи с правого фланга.
12'
Опасный момент
Мозиль забрал в руки попытку Наумца сместиться с правого фланга к границе штрафной с дальним ударом.
11'
Офсайд
Передачей с левого фланга в направлении штрафной Пасич поймал в офсайде Прядуна.
9'
Передачу Пасича с левого фланга защитники перехватили перед вратарской.
7'
Опасный момент
Пеньков достал из правой девятки собственных ворот сложный дальний выстрел Безуглого из центральной зоны!
5'
Гости держат мяч на чужой половине в позиционной атаке.
3'
Вачибердазе в подкате на правом фланге пошел на мяч под Пасича и получил коленом в голову.
1'
И уже арбитр Козик получил мячом в спину от игрока ЛНЗ.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Металист 1925 проиграл Шахтеру (1:2) и Александре (0:1), но выиграл у Миная (1:0) и Горняка-Спорт в Кубке (3:1).
Инфо
ЛНЗ до этого проиграл Черноморцу (0:2) и Полесью (1:2) и обыграл Минай (3:0), а после поражения в 1/16 финала Кубка Украины от Виктории посреди недели уволил тренера Александра Ковпака.
Запасные: Сидоренко, И. Потимков, Рудавский, Червак, Ари, Мартынюк, Ременюк, Абдуллаев, Дмитренко, Кравченко, Игорь, Чирук.
Металист 1925: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус - А. Ткачук, Габелок, Вачиберадзе - Русин, Сидоров, Юсов.
Запасные: Самойленко, Дубовой, Тарасенко, Норенков, Копыл, С. Шестаков, Тищенко, Нич.
ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Лопыренок, Муравский, Савин - Хамелюк - Наумец, Бойко, Олейник, Пасич - Прядун.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Центральный (Черкассы, Украина) сыграют черкасский ЛНЗ и харьковский Металлист 1925.
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Анонс матча ЛНЗ - Металлист 1925 26.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 26.08.2023
Время начала матча: 15:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Александр Ковпак

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Виктория - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 23-25 и закончился победой команды Виктория.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Горняк-Спорт - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.

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