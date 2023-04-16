Ворскла - Черноморец онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Черноморец Одесса 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 17 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 9 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 20-11 в пользу команды Ворскла Полтава.

Во время последних 35 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 18 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 38-24 в пользу команды Ворскла Полтава

В прошлом сезоне Ворскла Полтава выиграл обе игры против Черноморец Одесса (2-1 дома и 1-0 на выезде)

Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 26% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 38% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 3, команда Черноморец Одесса выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Ворскла Полтава забивает 1.2 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.8 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Черноморец Одесса - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Черноморец Одесса - 0.4.

Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Черноморец Одесса была на 14 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 2 месте с 9 очками.

Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.