Ворскла - Черноморец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 27.08.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Ворскла в предыдущем футбольном матче 16.04.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Верес - 19.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Левый Берег - 23.08.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
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