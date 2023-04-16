  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ворскла - Черноморец Смотреть онлайн
В тренде

Ворскла - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 августа 2023, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
2'
Черноморец
Одесса
Ход матча
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
33%
Ничья
28%
Черноморец
40%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Черноморец Одесса 2-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 17 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 9 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 20-11 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Во время последних 35 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 18 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 38-24 в пользу команды Ворскла Полтава
  • В прошлом сезоне Ворскла Полтава выиграл обе игры против Черноморец Одесса (2-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 26% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 38% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 3, команда Черноморец Одесса выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава забивает 1.2 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.8 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Черноморец Одесса - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Черноморец Одесса - 0.4.
  • Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Черноморец Одесса была на 14 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 2 месте с 9 очками.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Черноморец Одесса имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Ворскла
14
Побед
24
Игр
6
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2020
25.05.2019 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Черноморец
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла П
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 20:00 Дила 3 - 1 Завершен Ворскла П
Лига конференций 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Ворскла 2 - 1 Завершен Дила В
Показать больше
Последние матчи - Черноморец
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 13:00 Левый Берег 1 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен Черноморец В
Показать больше
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
33%
Ничья
28%
Черноморец
40%
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 9
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 10
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 29
    Андрей Бацула
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 74
    de Santana da Silva, Tiago
    Нападающий
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 99
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 70
    Iyede, Samson
    Нападающий
  • 11
    Богдан Бойчук
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Романс Григорчукс
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Запасные Черноморца: Билык, Варакута, Гучек, Хадида, Вакула, Авагимян, Ухань, Сытников, Дада, Данилюк
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Шевченко, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Иеде, Бойчук
Инфо
Запасные Ворсклы: Ермолов, Домолега, Изотов, Рамирес, Хрипчук, Крупский, Черныш, Нестеренко, Тиагуиньо, Кулаковский
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Юрченко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Сантана
Инфо
Также отметим, что игра пройдет в Полтаве
Команды находятся на разных полюсах таблицы - Черноморец на третьем месте (9 очков), Ворскла на 14-м - три балла. Впрочем, на старте сезона это пока что ничего не значит, и матч ожидается боевой и интересный!
Инфо
Матч начнется в 17:00, судить игру будет Алексей Деревинский
Добрый вечер всем поклонникам украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 5-го тура УПЛ, в котором Ворскла примет Черноморец
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ODESSIT_83 (Одесса)
27.08.2023 в 16:34
МУМУго нехер....
Ответить
0
0
Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Колос Колос 0 Шахтер Шахтер 2 Завершен 14:30 - Сегодня ФК Звягель ФК Звягель 4 Локомотив Локомотив 0 Завершен 14:30 - Сегодня Рух-2 Рух-2 1 Нива Нива 1 Завершен 14:00 - Сегодня Ренн Ренн 2 Гавр Гавр 2 Завершен 14:00 - Сегодня Уотфорд Уотфорд 0 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Ворскла - Черноморец 27.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 27.08.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Ворскла, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Ворскла в предыдущем футбольном матче 16.04.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Романс Григорчукс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Черноморец можно посмотреть 27.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Верес - 19.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Левый Берег - 23.08.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Ворскла - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.