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Сельта - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 25 августа 2023, 22:30 - Стадион Балаидос . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матча:
Сельта
Виго
0 - 0
Обновить
2'
Реал
Мадрид
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Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
33%
Ничья
30%
Реал
36%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Сельта иРеал Мадрид, когда Сельта играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 26 встреч когда команда Сельта играла дома, команда Сельта выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 15 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 49-40 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 52 встреч, команда Сельта выиграла 12 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 118-61 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя домашняя победа Сельта над Реал Мадрид была в 2014
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Сельта (2-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Сельта без побед над Реал Мадрид в последних 6 играх.
  • Сельта выигрывает первый тайм в 25% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 39% матчей.
  • Сельта выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 39%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Когда Сельта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Сельта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Сельта выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 5, 0 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.
  • Команда Сельта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Сельта забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.2 гола против команды Сельта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сельта и Реал Мадрид - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сельта и Реал Мадрид - 2.2.
  • Сельта забивает 1.25 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Сельта's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Сельта
2
Побед
24
Игр
19
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершен Сельта
Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2023/2024
19.08.2023 - 18:00 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2023/2024
13.08.2023 - 18:00 Сельта 0 - 2 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Кадис 1 - 0 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершен Жирона Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2023/2024
19.08.2023 - 20:30 Альмерия 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2023/2024
12.08.2023 - 22:30 Атлетик 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севилья 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Реал 2 - 1 Завершен Райо Вальекано В
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
33%
Ничья
30%
Реал
36%
Составы команд
13
Иван Вильяр
11
Эмануэль Серви, Франко
4
Нуньес, Унаи
15
Джозеф Айду
2
Старфельт, Карл
3
Óscar Mingueza
17
Бомба, Жонатан
8
Белтран, Фран
14
Лукас де ла Торре
18
Ларсен, Йорген
10
Яго Аспас
25
Кепа Аррисабалага
2
Даниэль Карвахаль
22
Антонио Рюдигер
4
Давид Алаба
20
Франсиско Хесус Креспо Гарсия
18
Тчуамени, Орельен
12
Эдуардо Камавинга
15
Федерико Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Винисиус Жуниор
11
Родриго
Стартовый состав
  • 18
    Ларсен, Йорген
    Нападающий
  • 10
    Яго Аспас
    Нападающий
  • 17
    Бомба, Жонатан
    Нападающий
  • 8
    Белтран, Фран
    Полузащитник
  • 14
    Лукас де ла Торре
  • 11
    Эмануэль Серви, Франко
    Полузащитник
  • 4
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 15
    Джозеф Айду
    Защитник
  • 2
    Старфельт, Карл
    Защитник
  • 3
    Óscar Mingueza
  • 13
    Иван Вильяр
    Вратарь
  • 7
    Винисиус Жуниор
  • 11
    Родриго
    Нападающий
  • 5
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 12
    Эдуардо Камавинга
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 18
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 22
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 4
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 20
    Франсиско Хесус Креспо Гарсия
  • 25
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Рафаэль Бенитес
  • Карло Анчелотти
LIVE
Трансляция матча Сельта - Реал
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Игра началась!
Инфо
"Реал" (стартовый состав): Аррисабалага – Алаба, Беллингем, Вальверде, Винисиус, Гарсия, Камавинга, Карвахаль, Рюдигер, Родриго, Чуамэни
Инфо
"Сельта" (стартовый состав): Вильяр – Айду, Аспас, Бамба, Бельтран, Торре, Ларсен, Мингеса, Нуньес, Старфельт, Серви
В первых двух турах "Реал" без проблем обыграл "Атлетик" (2:0) и "Альмерию" (3:1). "Сельта" проиграла "Осасуне" (0:2) и сыграла вничью с "Сосьедадом" (1:1).
Добрый вечер. Приглашаем вас на текстовую трансляцию третьего тура Примеры между "Сельтой" и "Реалом". Игра начнется в 22.30.
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Последние матчи
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Анонс матча Сельта - Реал 25.08.2023, Чемпионат Испании

Матч между командой Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Стадион Балаидос.

Дата проведения матча: 25.08.2023
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Реал и Сельта в предыдущем футбольном матче 22.04.2023 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сельта - Реал можно посмотреть 25.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Сельта - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Карлуш Карвальял

Прошедший матч команды Сельта был сыгран против Реал Сосьедад - 19.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Альмерия - 19.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Реал.

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