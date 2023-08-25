Сельта - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Стадион Балаидос.
Дата проведения матча: 25.08.2023
Время начала матча: 22:30
История противостояний между командами Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Реал и Сельта в предыдущем футбольном матче 22.04.2023 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Карлуш Карвальял
Прошедший матч команды Сельта был сыгран против Реал Сосьедад - 19.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Альмерия - 19.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Реал.
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