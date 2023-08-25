Сельта - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Сельта иРеал Мадрид, когда Сельта играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 26 встреч когда команда Сельта играла дома, команда Сельта выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 15 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 49-40 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 52 встреч, команда Сельта выиграла 12 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 118-61 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя домашняя победа Сельта над Реал Мадрид была в 2014

В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Сельта (2-0 дома и 4-1 на выезде)

Сельта без побед над Реал Мадрид в последних 6 играх.

Сельта выигрывает первый тайм в 25% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 39% матчей.

Сельта выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 39%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Когда Сельта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Сельта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Сельта выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 5, 0 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.

Команда Сельта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Сельта забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3.2 гола против команды Сельта (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Сельта и Реал Мадрид - 4.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сельта и Реал Мадрид - 2.2.

Сельта забивает 1.25 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).