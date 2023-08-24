Сельта - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2023

"Реал" после двух побед на старте чемпионата едет в Виго, где Рафа Бенитес, закатав рукава, строит новую симпатичную атакующую команду. Как минимум, это будет весело.

Лунин? Увы, снова в запас. Карло Анчелотти уже объявил, что на "Балаидосе" нас ждет дебют за "Сливочных" Кепы Аррисабалаги.

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Примера. 3-й тур

25 августа. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 22:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Сельты"

У "Сельты" только одно очко в двух стартовых турах, но доминирующий футбол в прошлом туре на "Аноэте" с уймой моментов и голом на 94-й минуте вдохновили фанатов. Теперь они хотят продолжения.

Этим летом "Кельты" провели мощную по своим меркам трансферную кампанию, подписав Карлеса Переса, Старфельта, Дотора, Ману Санчеса, Жонатана Бамба. Да, ушел юный талант Габри Вейга, но 36-летний Аспас по-прежнему в топе Ла Лиге по созданным моментам. Это дает надежду. За последние 7 лет "Сельта" лишь раз финишировала в ТОП-10, и сейчас это ее главная цель.

????| Players with most chances created in La Liga after two matches.



◉ 8 - Iago Aspas

◉ 7 - Pedri

◉ 6 - Sergio Arribas

◉ 6 - Alex Baena

◉ 6 - Gundogan

◉ 6 - Embarba#LFK⚽???? pic.twitter.com/vuIViIGPsY — Laliga Fans Kerala (@LaLigaKerala) August 23, 2023

"Реал"? Он в другой весовой категории. Пусть сдаваться "Кельты" не будут, но и шансов у них мало. Слишком слабый у Бенитеса правый фланг, где Мингеса и де ла Торре - любители на фоне Винисиуса. Козыри? Скорость Бамба, рост Странд Ларсена и ум Аспаса. В теории их должно хватить на гол.

Новости "Реала"

У Мадрида начало сезона идеально в плане результатов и ужасно, если смотреть на травмы. Менди, Милитао и Куртуа - пока это некритично, но что будет во время борьбы на два турнира? На три?

Пересу есть над чем подумать. Этим летом он уже подписал одного бриллианта - Джуд Беллингем в двух стартовых турах выдал 3+1. Не хвалит его только ленивый, но достаются комплименты и другим - Вини, Родриго, Камавинге. Неплохо вписался слева Фран Гарсия.

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Надо понимать, что пока "Сельта" строит команду для ТОП-10, Мадрид метит в ТОП-1. Это разные уровни, и хотя борьба будет, сенсация тут маловероятна. Винисиус - вот на кого советуем обратить внимание. И еще на прессинг. "Сельта" играет с двумя центрхавами, а "Реал" - с четырьмя. Анчелотти обязательно это использует.

"Сельта" - "Реал": статистика личных встреч

"Сельта" проиграла "Реалу" 10 из 11 последних матчей. Единственный раз выстоять получилось в феврале 2020-го в Мадриде (2:2).

Прошлый сезон? 1:4 дома и 0:2 в гостях. И там, и там без реальной борьбы.

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне заявки из-за травм Куртуа, Менди, Милитао, Себальос и Гюлер. Также ожидаем возвращения в основу выздоровевшего Камавинги.

У "Сельты" травмированы Карлес Перес и Гонсалу Пасиенсия - обе потери чувствительны для качества и разнообразия нападения команды.

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Старфельт, Нуньес, Ману Санчес - де ла Торре, Бельтран, Сотело, Бамба - Странд Ларсен, Аспас

"Реал": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Беллингем - Родриго, Винисиус

"Сельта" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Чтоб не изобретать велосипед, поставим на победу фаворита, который как раз набрал крейсерский ход. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65 и выше.