Сельта - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.08.2023

"Реал" после двух побед на старте чемпионата едет в Виго, где Рафа Бенитес, закатав рукава, строит новую симпатичную атакующую команду. Как минимум, это будет весело.

Лунин? Увы, снова в запас. Карло Анчелотти уже объявил, что на "Балаидосе" нас ждет дебют за "Сливочных" Кепы Аррисабалаги.

У "Сельты" только одно очко в двух стартовых турах, но доминирующий футбол в прошлом туре на "Аноэте" с уймой моментов и голом на 94-й минуте вдохновили фанатов. Теперь они хотят продолжения.

Этим летом "Кельты" провели мощную по своим меркам трансферную кампанию, подписав Карлеса Переса, Старфельта, Дотора, Ману Санчеса, Жонатана Бамба. Да, ушел юный талант Габри Вейга, но 36-летний Аспас по-прежнему в топе Ла Лиге по созданным моментам. Это дает надежду. За последние 7 лет "Сельта" лишь раз финишировала в ТОП-10, и сейчас это ее главная цель.

????| Players with most chances created in La Liga after two matches.



◉ 8 - Iago Aspas

◉ 7 - Pedri

◉ 6 - Sergio Arribas

◉ 6 - Alex Baena

◉ 6 - Gundogan

◉ 6 - Embarba