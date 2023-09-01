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ФК Минай - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 сентября 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
17'
Шахтер
Донецк
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Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
28%
Ничья
28%
Шахтер
44%
П1: 7.51 Х: 3.21 П2: 1.50
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-3 в пользу команды Шахтер Донецк
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Минай (1-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Минай без побед в последних 7 играх.
  • Минай сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Шахтер Донецк получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 2-2-0
  • Год назад, Минай была на 11 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 16 месте с 1 очками.
  • Минай пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Шахтер Донецк пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Минай выигрывает первый тайм в 16% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 46% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 46%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Минай забивает 0.6 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 3 гола против команды Минай (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Шахтер Донецк - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Шахтер Донецк - 2.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Минай забивает 0.65 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Минай не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 40% голов между минутами 31-45?
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 0-2-1
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
5
Игр
4
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтер 1 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
06.08.2023 - 16:00 Тоттенхэм 5 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
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Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
28%
Ничья
28%
Шахтер
44%
П1: 7.51 Х: 3.21 П2: 1.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бандура Александр
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Защитник
  • 5
    Юрий Кравчук
    Защитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 78
    Валерий Рогозинский
    Полузащитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 6
    Андрей Ралюченко
    Полузащитник
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 73
    Александр Мельник
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 14
    Даниил Сикан
  • 16
    Azarov, Irakli
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 32
    Serhiyovych Kozik, Eduard
    Защитник
  • 90
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матча
3
Штрафные
2
2
Фолы
3
Удары мимо
1
LIVE
Трансляция матча ФК Минай - Шахтер
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
11'
Опасный момент
Стопроцентный голевой момент упускает Шахтёр! Сикан с нескольких метров пробил головой выше ворот.
7'
Могли создать угрозу воротам Бандуры «горняки» после ошибки Рогозинского, однако завершилось всё фолом в атаке со стороны Сикана.
3'
Начало спокойное. Шахтёр несколько раз подошёл к штрафному сопернику, но не более.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Дмитрий Бондаренко.
Запасные: Кемкин (в), Ольховой (в), Голуб, Гуничев, Колесник, Кораблин, Одарюк, Панасенко, Петько, Ременяк, Солдат, Чуев.
Инфо
Стартовый состав Миная (3-4-3): Бандура (к) — Немчанинов, Кравчук, Мельник — Рогозинский, Ралюченко, Витенчук, Дмитрук — Гечев, Вишневский, Твердохлиб. Главный тренер — Владимир Шаран.
Запасные: Пузанков (в), Твардовский (в), Вьюнник, Глущенко, Кастильо, Келси, Лемкин, Судаков, Топалов, Удод.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра (4-1-4-1): Ризнык — Азаров, Матвиенко, Козик, Конопля — Степаненко (к) — Кащук, Крыськив, Назарина, Зубков — Сикан. Главный тренер — Патрик ван Леувен.
Шахтёр — лидер чемпионата с 11 очками в пяти матчах. Минай замыкает турнирную таблицу с двумя баллами.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура УПЛ Минай – Шахтёр.
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Анонс матча ФК Минай - Шахтер 02.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 02.09.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 03.05.2023 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Van Leeuwen, Patrick разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Шахтер можно посмотреть 02.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Заря - 27.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Колос - 27.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Минай - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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