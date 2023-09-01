ФК Минай - Шахтер онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-3 в пользу команды Шахтер Донецк

В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Минай (1-0 дома и 4-1 на выезде)

Минай без побед в последних 7 играх.

Минай сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Шахтер Донецк получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 2-2-0

Год назад, Минай была на 11 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 16 месте с 1 очками.

Минай пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Шахтер Донецк пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Минай выигрывает первый тайм в 16% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 46% матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 46%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.

Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Минай забивает 0.6 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 3 гола против команды Минай (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Шахтер Донецк - 3.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Шахтер Донецк - 2.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Минай забивает 0.65 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Минай не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 40% голов между минутами 31-45?