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Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.09.2023
Минай - Шахтар: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
На первый взгляд это одностороннее противостояние. Но не стоит забывать, чем закончился последний выезд "Шахтера" в гости к "Минаю". Закончился победой, но вместе с тем скандалом с отмененным чистым голом закарпатцев. Кроме того, "Шахтер" должны насторожить осечки "Днепра-1" и "Зари" на "Минай-Арене" уже в этом сезоне. Чего-чего, а недооценки допустить "горняки" точно не должны.
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УПЛ. Шестой тур. 02.09.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко
"Минай" 13:00 "Шахтер"
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Новости "Миная"
Парадоксальная ситуация: "Минай" в этом сезоне еще не побеждал, но уже успел обрести славу "грозы авторитетов". По крайней мере, закарпатцы на своем поле успели отобрать очки и у "Днепра-1", и у "Зари", способствовав изменениям на тренерских мостиках этих команд. Упорствовать против грандов – это хорошо, но обязательно нужно брать и ожидаемые, прогнозируемые очки.
Однако об этом уже будет уместно говорить после паузы ФИФА, потому что в последнем перед этой паузой матче очки для "Миная" не очевидны. Это именно тот случай, когда нужно упираться. В соперниках – действующий чемпион.
Накануне "Минай" объявил о подписании центрального защитника Александра Мельника (полноценный контракт). Также есть информация, что успели восстановиться после травм Богдан Чуев и Сергей Панасенко. Не сыграет принадлежащий "Шахтеру" Андрей Булеза.
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Чуев, Солдат, Кравчук – Петько, Витенчук – Одарюк, Твердохлеб – Вишневский
Новости "Шахтера"
Для "Шахтера" неделя оказалась весьма насыщенной. Команда получила соперников в группе Лиги чемпионов, подписала очередного новичка-иностранца, продолжает развивать клубную структуру. И еще немаловажный момент – это выход на первое место турнирной таблицы, который случился в предыдущем туре. Это важно для "горняков" с психологической точки зрения.
В состоянии "горняков" прекрасно помнят, как тяжел был последний выезд на "Минай-Арену". С другой стороны, команду тренировал Игор Йовичевич, чьи времена уже остались позади. Сейчас – каденция Патрика ван Леувена, который надеется вывести "Шахтер" на пик формы под матчи Лиги чемпионов.
Против "Миная" точно не сыграет травмированный Траоре. Есть две потери из-за дисквалификации – это Артём Бондаренко и Гиорги Гочолейшвили. Не то чтобы критично, но придется подумать над заменой. Возможно, в этом матче со стартовых минут сыграет Георгий Судаков. Возвращается после дисквалификации Чигринский.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Матвиенко, Чигринский, Азаров – Степаненко, Назарина – Зубков, Крыськив, Судаков – Сикан
"Минай" – "Шахтер". Статистика личных встреч
Из пяти матчей "Минай" проиграл "Шахтеру" четыре, и три из них – с большим счетом. В последней встрече между этими командами был бой – "горняки" с трудом выиграли 1:0. Формально это был домашний для "Шахтера" матч, но фактически – выездной. На выезде в 2021-м году дончане также единственный раз в этом противостоянии потеряли очки – ничья 1:1.
"Минай" – "Шахтер". Последние матчи команд
"Минай" еще не побеждал в этом сезоне, но имеет в активе два очка, полученных в матчах с "Днепром-1" и "Зарей". Это заметные достижения, но заметно и то, что "Минай" остается единственной командой этого чемпионата, которая еще не побеждала.
"Шахтер" – одна из двух команд лиги, которые еще не проигрывали. Хотя как для гегемона две ничьи в пяти турах – слишком много. Однако все равно "горняки" удерживают первую ступеньку, стремясь именно на ней уйти на перерыв сборных.
"Минай" – "Шахтер". Турнирное положение команд
Действительно, в случае получения трех очков "Шахтер" никому не отдаст место на вершине. А вот любой потерей могут воспользоваться ситуативные конкуренты.
"Минай" благодаря победе может подняться поближе к топ-10, но и ничья с таким соперником будет считаться удачным результатом.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|5
|3
|2
|0
|10-6
|+4
|11
|0
|2
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|3
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|8-4
|+4
|9
|0
|4
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|0
|5
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|0
|6
|Колос
|5
|2
|2
|1
|5-3
|+2
|8
|0
|7
|ФК Александрия
|5
|2
|1
|2
|3-5
|-2
|7
|0
|8
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|9
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|0
|10
|Ворскла
|4
|2
|0
|2
|6-8
|-2
|6
|0
|11
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|0
|12
|Оболонь
|5
|1
|2
|2
|4-7
|-3
|5
|0
|13
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|0
|16
|ФК Минай
|5
|0
|2
|3
|3-10
|-7
|2
|0
"Минай" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Минай" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 2:0. Патрик ван Леувен приучает "Шахтер" к вертикальному футболу, что в противостояниях с такими командами, как "Минай", должно облегчить жизнь. Если не будет проблем с реализацией, то есть перспектива сухой победы. Хотя у "Миная" не было проблем с созданием атак в предыдущем матче. Может, и в этот раз прорвет?
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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