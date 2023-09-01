Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.09.2023

На первый взгляд это одностороннее противостояние. Но не стоит забывать, чем закончился последний выезд "Шахтера" в гости к "Минаю". Закончился победой, но вместе с тем скандалом с отмененным чистым голом закарпатцев. Кроме того, "Шахтер" должны насторожить осечки "Днепра-1" и "Зари" на "Минай-Арене" уже в этом сезоне. Чего-чего, а недооценки допустить "горняки" точно не должны.

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УПЛ. Шестой тур. 02.09.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко

"Минай" 13:00 "Шахтер"

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Новости "Миная"

Парадоксальная ситуация: "Минай" в этом сезоне еще не побеждал, но уже успел обрести славу "грозы авторитетов". По крайней мере, закарпатцы на своем поле успели отобрать очки и у "Днепра-1", и у "Зари", способствовав изменениям на тренерских мостиках этих команд. Упорствовать против грандов – это хорошо, но обязательно нужно брать и ожидаемые, прогнозируемые очки.

Однако об этом уже будет уместно говорить после паузы ФИФА, потому что в последнем перед этой паузой матче очки для "Миная" не очевидны. Это именно тот случай, когда нужно упираться. В соперниках – действующий чемпион.

Накануне "Минай" объявил о подписании центрального защитника Александра Мельника (полноценный контракт). Также есть информация, что успели восстановиться после травм Богдан Чуев и Сергей Панасенко. Не сыграет принадлежащий "Шахтеру" Андрей Булеза.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Чуев, Солдат, Кравчук – Петько, Витенчук – Одарюк, Твердохлеб – Вишневский

Новости "Шахтера"

Для "Шахтера" неделя оказалась весьма насыщенной. Команда получила соперников в группе Лиги чемпионов, подписала очередного новичка-иностранца, продолжает развивать клубную структуру. И еще немаловажный момент – это выход на первое место турнирной таблицы, который случился в предыдущем туре. Это важно для "горняков" с психологической точки зрения.

В состоянии "горняков" прекрасно помнят, как тяжел был последний выезд на "Минай-Арену". С другой стороны, команду тренировал Игор Йовичевич, чьи времена уже остались позади. Сейчас – каденция Патрика ван Леувена, который надеется вывести "Шахтер" на пик формы под матчи Лиги чемпионов.

Против "Миная" точно не сыграет травмированный Траоре. Есть две потери из-за дисквалификации – это Артём Бондаренко и Гиорги Гочолейшвили. Не то чтобы критично, но придется подумать над заменой. Возможно, в этом матче со стартовых минут сыграет Георгий Судаков. Возвращается после дисквалификации Чигринский.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Матвиенко, Чигринский, Азаров – Степаненко, Назарина – Зубков, Крыськив, Судаков – Сикан

"Минай" – "Шахтер". Статистика личных встреч

Из пяти матчей "Минай" проиграл "Шахтеру" четыре, и три из них – с большим счетом. В последней встрече между этими командами был бой – "горняки" с трудом выиграли 1:0. Формально это был домашний для "Шахтера" матч, но фактически – выездной. На выезде в 2021-м году дончане также единственный раз в этом противостоянии потеряли очки – ничья 1:1.

"Минай" – "Шахтер". Последние матчи команд

"Минай" еще не побеждал в этом сезоне, но имеет в активе два очка, полученных в матчах с "Днепром-1" и "Зарей". Это заметные достижения, но заметно и то, что "Минай" остается единственной командой этого чемпионата, которая еще не побеждала.

"Шахтер" – одна из двух команд лиги, которые еще не проигрывали. Хотя как для гегемона две ничьи в пяти турах – слишком много. Однако все равно "горняки" удерживают первую ступеньку, стремясь именно на ней уйти на перерыв сборных.

"Минай" – "Шахтер". Турнирное положение команд

Действительно, в случае получения трех очков "Шахтер" никому не отдаст место на вершине. А вот любой потерей могут воспользоваться ситуативные конкуренты.

"Минай" благодаря победе может подняться поближе к топ-10, но и ничья с таким соперником будет считаться удачным результатом.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 5 3 2 0 10-6 +4 11 0 2 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 3 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 0 4 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 5 Кривбасс 5 2 2 1 8-5 +3 8 0 6 Колос 5 2 2 1 5-3 +2 8 0 7 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 0 8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 10 Ворскла 4 2 0 2 6-8 -2 6 0 11 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0 12 Оболонь 5 1 2 2 4-7 -3 5 0 13 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 16 ФК Минай 5 0 2 3 3-10 -7 2 0

"Минай" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Минай" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 2:0. Патрик ван Леувен приучает "Шахтер" к вертикальному футболу, что в противостояниях с такими командами, как "Минай", должно облегчить жизнь. Если не будет проблем с реализацией, то есть перспектива сухой победы. Хотя у "Миная" не было проблем с созданием атак в предыдущем матче. Может, и в этот раз прорвет?