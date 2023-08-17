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Динамо - Арис онлайн трансляция матча

Лига конференций - 17 августа 2023, 20:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
34'
Арис
Салоники
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
140 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
29%
Арис
34%
Интересные факты
  • Динамо Киев выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Результат первой игры Арис Фессалоники - Динамо Киев 1-0.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 38% матчей, Арис Фессалоники выигрывает в 28% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Арис Фессалоники выигрывает в 28%.
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Арис Фессалоники лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арис Фессалоники% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Арис Фессалоники проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арис Фессалоники% своих матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Арис Фессалоники's.
  • Динамо Киев забивает 1.62 гола, играя дома, а Арис Фессалоники забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Арис Фессалоники не проигрывает в последних 4 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арис Фессалоники.
  • В их последнюю встречу команда Арис Фессалоники победила в 1 гол(а).
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Арис
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:15 Арис 1 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:15 Арис 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен ФК Минай В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
19.07.2023 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Аль-Хиляль В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 19:10 Динамо 4 - 0 Завершен Арис В
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Последние матчи - Арис
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:15 Арис 1 - 0 Завершен Динамо В
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 21:15 Арис 1 - 0 Завершен Арарат-Армения В
Лига конференций 2023/2024
27.07.2023 - 18:00 Арарат-Армения 1 - 1 Завершен Арис Н
Лига конференций 2022/2023
11.08.2022 - 21:00 Арис 2 - 1 Завершен Маккаби В
Лига конференций 2022/2023
04.08.2022 - 20:00 Маккаби 2 - 0 Завершен Арис П
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Кто победит?
140 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
29%
Арис
34%
Статистика матча
2
Штрафные
5
4
Фолы
2
1
Удары мимо
3
1
Офсайды
Удары в створ
1
2
Угловые
1
Сейвы
LIVE
Трансляция матча Динамо - Арис
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В эфире
2+2
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Трансляция
32'
30'
28'
Фабиано запустил дальний выстрел из центральной зоны куда-нибудь.
26'
Сидорчук из центральной зоны поднимал мяч на левый фланг штрафной, но кому?
23'
Непонятный дальний выстрел от Моберга по правому флангу существенно мимо ворот. Нам подходит.
21'
Ярмоленко с правого фланга подачей выложил мяч на голову защитнику.
19'
Хутесиотис перехватил передачу пяткой от Ваната на Буяльского в центр штрафного.
17'
Арис в две линии играет возле собственного штрафного.
15'
Ярмоленко сфолил против Жюля в борьбе против Жюля.
14'
Шапаренко подавал штрафной с правого фланга, а мяч прилетел в грудь Феррари. Неприятно.
13'
Ванат оказался на газоне на правом фланге атаки по итогу фола от Одубаджо.
11'
Сидорчук не успел в центре поля и сыграл в ноги Дариде.
9'
Пас верхом от Бущана на левый фланг атаки полетел в аут.
7'
Вообще Сидорчуку не удался дальний выстрел из отскока перед штрафным.
6'
В атакующем стиле настроено Динамо сегодня, чего раньше не было.
4'
Дячук без проблем похитил заброс на ход Морона на левый фланг атаки.
2'
Нет преимущества ни у одной из команд на старте.
1'
Удерживает мяч Динамо на первых минутах игры.
Инфо
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Запасные: Хулиан, Христодулопулос, Рупп, Самора, Матаррита, Павичич, Менендес, Панагидис.
Арис: Хутесиотис – Монтоя, Фабиано, Одубаджо, Феррари – Джурасек, Жан Жюль, Дарида – Моберг-Карлссон, Морон, Пальма.
Запасные: Нещерет, Овчаренко, Бражко, Шепелев, Перрис, Андриевский, Караваев, Кабаев, Диалло, Царенко, Беловар, Бенито.
Динамо Киев: Бущан - Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Шапаренко, Сидорчук, Буяльский - Ярмоленко, Ванат, Волошин.
Инфо
Первый матч завершился в пользу Ариса — 1:0
Себастьян Гисхамер (Австрия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. На поле стадиона Жулешти (Бухарест, Румыния) сыграют Динамо Киев и салоникский Арис.
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Манчестер Сити Манчестер Сити 2 Севилья Севилья 1 Завершен 21:45 - Вчера Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 0 Норвич Сити Норвич Сити 1 Завершен 19:00 - Вчера Флора Флора 0 Фарул Фарул 2 Завершен 16:00 - Вчера Скала 1911 Скала 1911 2 Нива Нива 1 Завершен 22:00 - 15.08.2023 Марсель Марсель 2 Панатинаикос Панатинаикос 1

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Анонс матча Динамо - Арис 17.08.2023, Лига конференций

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Арис (Салоники) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 17.08.2023
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Арис (Салоники):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арис, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Арис и Динамо в предыдущем футбольном матче 10.08.2023 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Арис можно посмотреть 17.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Динамо - Арис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Арис - 10.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Арис.

Команда гостей

Название: Арис (Салоники)
Год основания Арис (Салоники): 1914
Страна: Греция

Предыдущий поединок команды Арис был сыгран против Динамо - 10.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Арис.

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