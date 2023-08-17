Динамо - Арис. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 17.08.2023

После лет страданий греческий футбол чувствует прилив энергии. "Панатинаикос" выбил "Марсель" из Квалификации Лиги Чемпионов, АЕК, "Олимпиакос", ПАОК и "Арис" также в хорошей позиции для прохода далее. Единственным же приливом в украинском футболе кажется такой, который выбрасывает далеко на берег без шансов вернуться в родную стихию. Сумеет ли "Динамо" изменить обе тенденции?

Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Ответный матч

17 августа. 20:00. Бухарест. "Супербет Арена - Джулешти"

"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Салоники, Греция)

Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Результат первого матча - 0:1

"Динамо"

В Салониках "Динамо" выступило слабо. Играя на 0:0, крайне медленно, не пытаясь создавать, не выглядя командой ни с планом на игру, ни с желанием. Разорванные линии, полное отсутствие идей, прессинга, комбинаций. Провалы в обороне. Лишь в концовке матча, после слишком поздних замен, команда проснулась и могла сравнять счет. Но и тогда скорее могла пропустить второй мяч.

Мирча Луческу говорит, что сложно настраивать игроков на футбол во время войны, сложно играть без болельщиков. Сложно совершать долгие переезды и перелеты. Но если так - лучше уже не искать причины провала еще до матча, а просто не играть. Здесь правильнее слова Артема Федецкого, его призыв к "Динамо" играть за клуб, за Украину и даже за "Азов", который ультрас "Ариса" оскорбили в первом матче.

Жалобы Луческу на нецивилизованность болельщиков "Ариса" ("нас проклинали, на нас плевали, на судью оказывали неимоверное давление") и на молодость игроков уж точно выглядят детскими. Тем более, что динамовцы на самом деле гораздо опытнее на таком уровне, чем их соперники. А слова о незаслуженности пенальти и поражения в целом контрастируют с тем, что сказал сразу же после первого матча.

Нынешнее состояние команды можно определить прежде всего двумя словами - угрюмость и растерянность. И слухи об увольнении Луческу в случае невыхода в группу Лиги Конференций все упорнее.

"Арис"

В "Арисе" же все наоборот. После натужного прохода "Арарата-Армении" в Греции смотрели на команду и ее тренера весьма скептически, но после прошлого четверга СМИ и форумы наполнились радостью и уважением. Отмечали прежде всего отличную тактическую подготовку Апостолоса Терзиса и его полную победу над Луческу. Единогласно заявляли, что счет несправедлив, поскольку должен был быть большим.

"Желто-черные" сейчас на волне успеха и чувствуют себя весьма уверенными в исходе противостояния. Терзис даже заявляет, что приехали в Бухарест не просто удерживать преимущество, а побеждать. Он призвал игроков забыть о первом матче, начать с нуля и не отдыхать.

Какая игра нас ожидает? Терзис вновь говорит о критической важности тактического самопожертвования каждого игрока и стопроцентной концентрации. Говорит о компактности обороны, собранности, аккуратности. Он ожидает от "Динамо" гораздо больше высокого прессинга, чем в первом матче. Луческу ожидает того же. Ожидает реакции. Призывает к большей организованности и энтузиазму.



Вряд ли "Динамо" сегодня сыграет хуже, чем в первом матче. Поскольку на этот раз отдохнуло, проведя целую неделю в Бухаресте. Поскольку получило пощечину и поняло, что голыми руками "Арис" не взять. Поскольку фактор бешеной поддержки греческих трибун уже не подействует (хотя на стадионе ожидаются около тысячи греческих фанов). И просто поскольку хуже уже и некуда.





Цифры и факты

В официальных матчах в нынешнем сезоне "Динамо" одержало победы в рамках Украинской Премьер-Лиги со счетом 4:1 (над "Минаем" дома) и 4:2 (над "Оболонью" в гостях), а также уступило "Арису" неделю назад в Лиге Конференций (0:1). "Арис" же играл только в вышеуказанном Еврокубке. Кроме победы над "Динамо", прошел "Арарат-Армению" (1:1 в гостях, 1:0 дома)

"Арис" играет в Еврокубках пятый сезон подряд. Такой серии у него не было никогда. Правда, за четыре предыдущих сезона прошел лишь "Гомель", "Арарат-Армению" и АЕЛ Лимассол, вылетев от "Маккаби" из Тель-Авива, "Мольде", "Колоса" и "Астаны"

"Динамо" играет в Еврокубках 35-й сезон подряд. В 17-ти последних оно также играло в групповых турнирах одного из Еврокубков. Последний сезон без групп состоялся в 2005/06, когда киевляне вылетели в Квалификации Лиги Чемпионов от швейцарского "Туна"

В 33-ех Еврокубковых домашних матчах в истории (не считая Кубка Ярмарок) "Арис" проиграл лишь однажды - украинскому "Колосу" в 2020-ом году. А вот в гостях на его счету 19 поражений в 31-ом матче. Причем 14 из них - с разницей более одного мяча

Как представитель Независимой Украины "Динамо" проигрывало первый матч двухраундового противостояния на вылет в Еврокубках 15 раз. 11 раз оно в итоге вылетело, четыре раза прошло дальше. Пять из этих 15-ти поражений состоялись с разницей в один мяч. И в четырех таких случаях "Динамо" проходило дальше.

"Арис" всего четырежды выигрывал первый матч в таких случаях. Трижды прошел дальше

Неделю тому "Динамо" и "Арис" впервые встретились в официальных матчах. Поражение киевлян стало их вторым от греческих команд в 11-ти матчах в истории при пяти победах и четырех ничьих. В пяти предыдущих противостояниях с представителями этой страны "Динамо" неизменно проходило дальше

Кадры

Главная тема для разговоров в "Арисе" - травма первого вратаря Хулиана Куэсты. Он полетел в Бухарест, но играть почти наверняка не готов. Придется предоставить место в воротах летнему новичку Хутесиотису. 29-летний вратарь, хотя был записан пять лет в "Олимпиакосе", в Еврокубковом матче на поле не выходил никогда.

Лидер обороны Брабец и вингер Саверио по-прежнему, как и в первом матче, травмированы. Зато Владимир Дарида, получивший в нем повреждение, опомнился и должен сыграть. Таким образом, серьезная дилемма остается разве что на правом фланге атаки. Моберг Карлссон или Менендес?

Особое внимание на крайних защитников Монтойю и Феррари. Хотя на выезде они должны быть менее активны, чем были дома. Дарида - лидер центра поля, последний опорник Жюль также отыграл отлично в первом матче. Автор гола Пальма вызывает интерес европейских клубов. А форвард Морон, хотя и почти не угрожал воротам, получил немало комплиментов за движение и тяжелую работу.

Луческу сообщил о травме Дениса Попова. Логично, что его заменит также правоногий Биловар. Слева от Кристиана расположится скорее более опытный Сирота, чем Дячук. А еще левее - Дубинчак, один из лучших в команде в Салониках и вообще в начале сезона. В любом случае, в центре обороны вновь ожидаются проблемы, и динамовцам остается вновь надеяться на прикрытие от Бущана и Дубинчака.

Опорники Сидорчук и Шапаренко в Салониках были одними из худших, но, скорее всего, консерватизм Луческу вновь победит, и Бражко и Царенко останутся в запасе. Справа в атаке никто не подвинет Ярмоленко, слева Назар Волошин, Бенито, Диалло вряд ли подвинут Кабаева. В центр атаки должен вернуться автор трех голов в сезоне Ванат, не игравший в Салониках из-за температуры.

"Динамо": Бущан, Тымчик, Биловар, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Кабаев

"Арис": Хутесиотис, Монтойя, Фабиано, Одубайо, Феррари, Жюль, Дарида, Джурасек, Моберг Карлссон, Морон, Пальма

Прогноз: Динамо - Арис 2:1, 3:1 в дополнительное время

Сумеет ли "Динамо" побороться за Луческу, за клуб и страну? Или же уже настолько апатично, растеряно и не верит в себя? Все же его атакующий потенциал, который мы видели в УПЛ (пусть и против аутсайдеров), злость на самих себя, а также огромный контраст между "Арисом" в Греции и в гостях могут позволить перевести игру в овертайм и в итоге дожать соперника.

Ванат способен забить, Ярмоленко - забить или отдать ассист.