СК Днепр-1 - Спартак онлайн трансляция матча

СК Днепр-1 без побед в последних 5 играх.

Спартак Трнава не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Результат первой игры Спартак Трнава - СК Днепр-1 1-1.

СК Днепр-1 пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Спартак Трнава забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 32% матчей, Спартак Трнава выигрывает в 41% матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Спартак Трнава выигрывает в 41%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Спартак Трнава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спартак Трнава% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Спартак Трнава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спартак Трнава% своих матчей.

Недавнее выступление команды Спартак Трнава в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды СК Днепр-1.

Спартак Трнава's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига конференций УЕФА".

СК Днепр-1 забивает 1.88 гола, играя дома, а Спартак Трнава забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).