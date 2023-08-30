СК Днепр-1 - Спартак онлайн трансляция матча

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Спартак (Трнава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 31.08.2023
Время начала матча: 21:00
История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Спартак (Трнава):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Спартак и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 23.08.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Gorodov, Valeriy и Мичал Гаспарик разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Спартак - 23.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Спартак (Трнава)
Страна: Словакия
Предыдущий матч команды Спартак был сыгран против СК Днепр-1 - 23.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился ничьей.
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