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СК Днепр-1 - Спартак онлайн трансляция матча

Лига конференций - 31 августа 2023, 21:00 - Днепр Арена . Трансляция: 1+1
Главный судья: Балаш Берке
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 1
Обновить
17'
Спартак
Трнава
Смотреть трансляцию
Ход матча
3' Эрик Даниэль
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
48%
Ничья
24%
Спартак
27%
П1: 2.68 Х: 2.36 П2: 4.01
Интересные факты
  • СК Днепр-1 без побед в последних 5 играх.
  • Спартак Трнава не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Результат первой игры Спартак Трнава - СК Днепр-1 1-1.
  • СК Днепр-1 пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Спартак Трнава забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 32% матчей, Спартак Трнава выигрывает в 41% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Спартак Трнава выигрывает в 41%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Спартак Трнава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спартак Трнава% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Спартак Трнава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спартак Трнава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Спартак Трнава в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды СК Днепр-1.
  • Спартак Трнава's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига конференций УЕФА".
  • СК Днепр-1 забивает 1.88 гола, играя дома, а Спартак Трнава забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Спартак Трнава не проигрывает в последних 4 играх.
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Спартак
Лига конференций 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Лига конференций 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь П
Лига Европы 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Славия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - Спартак
Лига конференций 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 Спартак 3 - 1 Завершен Лех В
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:00 Лех 2 - 1 Завершен Спартак П
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 18:30 Спартак 4 - 1 Завершен Ауда В
Лига конференций 2023/2024
27.07.2023 - 20:00 Ауда 1 - 1 Завершен Спартак Н
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Новости команд
Главные события
3'
Эрик Даниэль ГООЛ!
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
48%
Ничья
24%
Спартак
27%
П1: 2.68 Х: 2.36 П2: 4.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Kinareykin, Yakiv
    Вратарь
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
  • 26
    Александр Каплиенко
    Защитник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 71
    Такач, Доминик
    Вратарь
  • 29
    Мартин Микович
    Полузащитник
  • 4
    Николас Эзекуэль Горосито
    Защитник
  • 2
    Лукаш Штетина
    Защитник
  • 24
    Костртна, Кристан
    Защитник
  • 80
    Zeljkovic, Adrian
    Полузащитник
  • 26
    Kosa, Sebastian
    Защитник
  • 97
    Кельвин Офори
  • 23
    Эрик Даниэль
    3
  • 25
    Филип Баинович
  • 19
    Милан Ристовский
Запасные игроки
Тренеры
  • Gorodov, Valeriy
  • Мичал Гаспарик
Статистика матча
2
Штрафные
2
2
Фолы
2
Удары в створ
1
3
Угловые
1
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - Спартак
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В эфире
1+1
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Трансляция
13'
Кинарейкин забрал мяч в руки после длительной передачи номинальных гостей.
11'
Подача Пихальонка с углового перелетела всю штрафную и мяч снова оказался у днепрян. При продолжении атаки круглый вернулся к Пихальонка и он выпустил мяч за лицевую.
10'
Обладают определенным атакующим преимуществом номинальные хозяева. Дальний удар Пихальонка после рикошета полетел за лицевую. Будет еще один угловой.
7'
Уголовой
Разыграли угловой днепряне, после чего Пихалонок забросил в центр штрафной. Передача партнера не нашла.
6'
Билл пытался заострить с левого фланга, но он не смог обойти один в один своего оппонента.
3'
Гоооол!!!
Пропускаем быстрый гол... После неудачной подачи украинской команды из углового словаки довели мяч к Даниэлю в чужой штрафной, тот выиграл борьбу у Рубчинского и переиграл голкипера.
2'
Днепряне выполнили стандарт с правого фланга и заработали угловой.
Свисток
Матч начался!
Запасные словацкой команды: Вантруба, Азанго, Компан, Осени, Буката, Штефаник, Шулек, Уйлаки, Прохазка, Пенья, Паур.
Спартак Трнава: Такач - Коштрна, Штетіна, Горосіто, Мікович - Коша, Желькович - Офорі, Байнович, Даніель - Рістовскі.
Запасные украинской команды: Волынец, Валеф, Бланко, Филиппов, Танчик, Пурита, Пасич, Горин, Горбунов, Кивинда, Перес.
Днепр-1: Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Кравец, Каплиенко – Бабенко – Леднев, Пихаленок, Рубчинский, Билл – Гуцуляк.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд.
В первом матче команды провели между собой результативную ничью и завершили со счётом 1:1.
Приветствуем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовый онлайн ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги конференций между украинским Днепр-1 и словацким Спартаком Трнавой.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Спартак 31.08.2023, Лига конференций

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Спартак (Трнава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 31.08.2023
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Спартак (Трнава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Спартак и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 23.08.2023 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Gorodov, Valeriy и Мичал Гаспарик разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Спартак можно посмотреть 31.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Спартак, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Спартак - 23.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Спартак (Трнава)
Страна: Словакия

Предыдущий матч команды Спартак был сыгран против СК Днепр-1 - 23.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Спартак онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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