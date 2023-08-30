  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Днепр-1 - Спартак Трнава. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 31.08.2023
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Спартак Трнава. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 31.08.2023

Другое
Обновлено
(1 голосов)

Самый важный матч лета

Днепр-1 - Спартак Трнава. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 31.08.2023

фото - СК Дніпро-1

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, плей-офф, ответный матч

31 августа 2023. Кошице, “Кошицкая футбольная арена"

“Днепр-1” 21:00 “Спартак”

(результат первого матча – 1:1)

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – 1+1, Footballhub

На прошлой неделе “Днепру-1” удалось сделать своего рода подвиг. Играя фактически без главного тренера, и вдесятером почти 100 минут, вице-чемпион Украины смог не проиграть в выездной игре “Спартаку” из Трнавы. Однако никто не говорит, что в ответной игре будет легче.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше
VBET
2 500 грн
Бонус на первый депозит
Узнать больше

Содержание

Новости Днепра-1

Ожидалось, что в ответном матче со “Спартаком” во главе “Днепра-1” будет уже Гонсало Гарсия Гарсия, но испанский специалист все же решил отказать вице-чемпиону Украины. В результате, Валерий Городов будет руководить командой и во второй игре плей-офф Лиги конференций.

“Днепр-1” смог добиться переноса матча с “Рухом” в чемпионате Украины. Это логично, так как команде пришлось бы преодолевать сложный путь из Словакии, а затем снова возвращаться, что точно не улучшило бы шансы “Днепра-1”.

Валерий Городов после первой игры сказал, что Доминго Бланко вернется ко второму матчу, но “Днепр-1” не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Сарапия и Когута. Результатом первого матча, учитывая все обстоятельства, в “Днепре-1” остались довольны.

Новости Спартака

Странным образом, удаление у “Днепра-1” на девятой минуте не помогло “Спартаку” в первом матче. “Красная карточка на старте матча должна был изменить игру, но она этого не сделала. Игроки испугались, многие из них не провели этот матч на том уровне, который нужно”, – говорил главный тренер Трнавы Михал Гаспарик.

“Спартак” проведет ответный матч c “Днепром-1” без форварда Марка Джуричина, у которого возникли проблемы с сердцем. Вероятно 30-летнего нападающего заменит северомакедонец Милан Ристовски.

Перед ответным матчем с “Лехом” в прошлом раунде “Спартак” пропускал свой тур в чемпионате Словакии, но в этот раз Трнава провела игру со “Скалице”, которая закончилась ничьей (0:0). Гаспарик провел небольшую ротацию, но все равно команда у 41-летнего тренера уставшая, и перед матчем с “Днепром-1” он даже отменил тренировку.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Спартак” четыре раза играл вничью в первом матче плей-офф еврокубков, и вышел дальше всего один раз из трех попыток.
  • Четыре из девяти матчей Трнавы в сезоне 2023/24 закончиличь ничьми.
  • Матч со “Скалице” стал первым в нынешнем сезоне, в котором “Спартак” не забил гол.
  • Победа над “Полесье” во втором туре УПЛ остается для “Днепра-1” единственной сезоне.
  • “Днепр-1” забивал по голу в последних четырех матчах.

Последние пять матчей Днепра-1 и Спартака

Днепр-1

  • 23.08 “Спартак” Трнава 1:1 (Лига конференций)
  • 20.08 “Оболонь” 1:2 (УПЛ)
  • 17.08 “Славия” 1:1 (Лига Европы)
  • 13.08 “Минай” 1:1 (УПЛ)
  • 10.08 “Славия” 0:3 (Лига Европы)

Спартак Трнава

  • 27.08 “Скалица” 0:0 (Nike лига)
  • 23.08 “Днепр-1” 1:1 (Лига конференций)
  • 20.08 “Подбрезова” 2:0 (Nike лига)
  • 17.08 “Лех” Познань 3:1 (Лига конференций)
  • 10.08 “Лех” Познань 1:2 (Лига конференций)

Личные встречи

До первого поединка с “Днепром-1” “Спартак” Трнава всего лишь раз встречался с украинской командой. В Кубке чемпионов 1973/74 словацкий клуб справился в раунде 1/8 с “Зарей” (0:0, 1:0).

Ставки и Коэффициенты на матч СК Днепр-1 – Спартак Трнава

Favbet
2.86
3.35
2.64
Узнать больше
VBET
2.77
3.36
2.63
Узнать больше

Прогноз на матч СК Днепр-1 – Спартак Трнава от UA-Football

Первый матч не позволил определить соотношение сил в этой паре. Играя вдесятером “Днепр-1” время от времени смотрелся неплохо, но все же у “Спартака” были лучше шансы. Словацкий клуб вероятно сделал выводы после первого матча, и в ответной игре будет действовать смелее. Прогноз – победа “Спартака” Трнава 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Галстук не предлагать. Динамо - Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.08.2023
yellow-arrow
Спартак Трнава - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 23.08.2023
yellow-arrow
Динамо - Арис. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 17.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ставки Спартак (Трнава) СК Днепр-1 Прогнозы Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде