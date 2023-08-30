Днепр-1 - Спартак Трнава. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 31.08.2023

Лига конференций, плей-офф, ответный матч

31 августа 2023. Кошице, “Кошицкая футбольная арена"

“Днепр-1” 21:00 “Спартак”

(результат первого матча – 1:1)

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – 1+1, Footballhub

На прошлой неделе “Днепру-1” удалось сделать своего рода подвиг. Играя фактически без главного тренера, и вдесятером почти 100 минут, вице-чемпион Украины смог не проиграть в выездной игре “Спартаку” из Трнавы. Однако никто не говорит, что в ответной игре будет легче.

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Новости Днепра-1

Ожидалось, что в ответном матче со “Спартаком” во главе “Днепра-1” будет уже Гонсало Гарсия Гарсия, но испанский специалист все же решил отказать вице-чемпиону Украины. В результате, Валерий Городов будет руководить командой и во второй игре плей-офф Лиги конференций.

“Днепр-1” смог добиться переноса матча с “Рухом” в чемпионате Украины. Это логично, так как команде пришлось бы преодолевать сложный путь из Словакии, а затем снова возвращаться, что точно не улучшило бы шансы “Днепра-1”.

Валерий Городов после первой игры сказал, что Доминго Бланко вернется ко второму матчу, но “Днепр-1” не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Сарапия и Когута. Результатом первого матча, учитывая все обстоятельства, в “Днепре-1” остались довольны.

Новости Спартака

Странным образом, удаление у “Днепра-1” на девятой минуте не помогло “Спартаку” в первом матче. “Красная карточка на старте матча должна был изменить игру, но она этого не сделала. Игроки испугались, многие из них не провели этот матч на том уровне, который нужно”, – говорил главный тренер Трнавы Михал Гаспарик.

“Спартак” проведет ответный матч c “Днепром-1” без форварда Марка Джуричина, у которого возникли проблемы с сердцем. Вероятно 30-летнего нападающего заменит северомакедонец Милан Ристовски.

Перед ответным матчем с “Лехом” в прошлом раунде “Спартак” пропускал свой тур в чемпионате Словакии, но в этот раз Трнава провела игру со “Скалице”, которая закончилась ничьей (0:0). Гаспарик провел небольшую ротацию, но все равно команда у 41-летнего тренера уставшая, и перед матчем с “Днепром-1” он даже отменил тренировку.

Статистика команд, цифры и факты

“Спартак” четыре раза играл вничью в первом матче плей-офф еврокубков, и вышел дальше всего один раз из трех попыток.

Четыре из девяти матчей Трнавы в сезоне 2023/24 закончиличь ничьми.

Матч со “Скалице” стал первым в нынешнем сезоне, в котором “Спартак” не забил гол.

Победа над “Полесье” во втором туре УПЛ остается для “Днепра-1” единственной сезоне.

“Днепр-1” забивал по голу в последних четырех матчах.

Последние пять матчей Днепра-1 и Спартака

Днепр-1

23.08 “Спартак” Трнава 1:1 (Лига конференций)

20.08 “Оболонь” 1:2 (УПЛ)

17.08 “Славия” 1:1 (Лига Европы)

13.08 “Минай” 1:1 (УПЛ)

10.08 “Славия” 0:3 (Лига Европы)

Спартак Трнава

27.08 “Скалица” 0:0 (Nike лига)

23.08 “Днепр-1” 1:1 (Лига конференций)

20.08 “Подбрезова” 2:0 (Nike лига)

17.08 “Лех” Познань 3:1 (Лига конференций)

10.08 “Лех” Познань 1:2 (Лига конференций)

Личные встречи

До первого поединка с “Днепром-1” “Спартак” Трнава всего лишь раз встречался с украинской командой. В Кубке чемпионов 1973/74 словацкий клуб справился в раунде 1/8 с “Зарей” (0:0, 1:0).

Ставки и Коэффициенты на матч СК Днепр-1 – Спартак Трнава

Прогноз на матч СК Днепр-1 – Спартак Трнава от UA-Football

Первый матч не позволил определить соотношение сил в этой паре. Играя вдесятером “Днепр-1” время от времени смотрелся неплохо, но все же у “Спартака” были лучше шансы. Словацкий клуб вероятно сделал выводы после первого матча, и в ответной игре будет действовать смелее. Прогноз – победа “Спартака” Трнава 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.