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Черноморец - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 сентября 2023, 19:00 - Черноморец . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
47'
Заря
Луганск
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Ход матча
29' Роман Вантух 35' Odada R.
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
43%
Ничья
27%
Заря
30%
П1: 2.83 Х: 2.55 П2: 3.26
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Заря Луганск 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 14 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Заря Луганск. Разница голов 20-13 в пользу команды Заря Луганск.
  • Во время последних 29 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-28 в пользу команды Заря Луганск
  • Последняя домашняя победа Черноморец Одесса над Заря Луганск была в 2013
  • В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Черноморец Одесса (3-1 дома и 4-0 на выезде)
  • В Премьер-лига, Черноморец Одесса одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30?
  • Черноморец Одесса выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Черноморец Одесса без побед над Заря Луганск в последних 4 играх.
  • Черноморец Одесса не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Заря Луганск не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 3-0-0
  • Год назад, Черноморец Одесса была на 16 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 3 месте с 15 очками.
  • Черноморец Одесса забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 39% матчей, Заря Луганск выигрывает в 35% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Заря Луганск выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 2 гол(а).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Черноморец Одесса забивает 0.4 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 2.8 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Заря Луганск - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Заря Луганск - 2.
  • Черноморец Одесса забивает 1 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Черноморец Одесса имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
4
Побед
21
Игр
12
Побед
Заря
Премьер-лига 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Заря 3 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Черноморец 0 - 4 Завершен Заря
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2018
04.11.2018 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Заря
Последние матчи - Черноморец
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Лига конференций 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Заря 1 - 1 Завершен Гент Н
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря П
Лига Европы 2023/2024
31.08.2023 - 20:00 Заря 2 - 1 Завершен Славия В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
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Главные события
Odada R.
35'
29'
Роман Вантух
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
43%
Ничья
27%
Заря
30%
П1: 2.83 Х: 2.55 П2: 3.26
Составы команд
Стартовый состав
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 97
    Odada R.
    35
  • 70
    Iyede, Samson
    Нападающий
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
  • 29
    Владислав Вакула
    Полузащитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Нападающий
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
    29
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Романс Григорчукс
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
2
Удары в створ
5
6
Удары мимо
2
7
Штрафные
5
5
Сейвы
2
5
Фолы
6
3
Угловые
1
2
Блокировано ударов
Офсайды
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляция матча Черноморец - Заря
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
Хороший поединок двух тренерских коллективов. Заря была чуть ближе к тому, чтобы открыть счёт благодаря моменту Нагнойного.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена одна минута.
41'
Опасный момент
Нагнойный не реализовал отличный голевой момент. Здорово обыгрался с Герреро в стеночку, но проиграл дуэль Варакуте.
39'
Пару минут смотрели VAR после борьбы в штрафной Зари на стандарте. Посмотрели и продолжили игру.
35'
Желтая карточка
Дада завалился на газон в штрафной соперника, Балакин сразу же достал жёлтую и показал бразильцу за симуляцию.
31'
Дада получил пространство и подготовил классный удар издали. Мяч прошёл на минимальном расстоянии от перекладины.
28'
Иеде пытался в одиночку на дриблинге обойти нескольких защитников, его остановил Джордан.
23'
Нагнойный пробил головой после подачи с правого фланга, силы не хватило этому удару.
20'
Интересная передача шла в штрафную луганчан, Яцык перехватил ее и выбил мяч за пределы поля.
15'
Иеде выиграл борьбу на ближней и переправлял мяч вдоль ворот, никто из партнеров не успел замкнуть дальнюю штангу.
13'
Герреро отправил мяч в сетку ворот Черноморца, но гол засчитан не будет. Очевидно подыграл себе рукой панамец.
10'
Джордан привез момент на свои ворота, но сам же и исправился, заблокировав удар Иеде.
7'
Заря отвечает в лице Горбача. У Варакуты достаточно работы на первых минутах.
6'
Не воспользовались одесситы стандартным положением. Турбаевский вышел из ворот и вынес мяч подальше.
5'
Вакула попытал свои силы ударом примерно с линии штрафной. Удалось заработать лишь угловой.
Инфо
Арбитр — Николай Балакин.
2'
Герреро раскрутил Салюка и пробил в дальний угол. Проблем Варакуте создать не удалось.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута — Дада, Брагару, Вакула, Васильев, Ермаков, Иеде, Путря (к), Салюк, Шпорн, Штогрин. Главный тренер — Роман Григорчук.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Зари: Турбаевский — Антюх, Вантух, Герреро, Горбач, Джордан, Кирюханцев, Мишнёв (к), Нагнойный, Снурницын, Яцык.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го раунда УПЛ между Черноморцем и Зарей.
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Анонс матча Черноморец - Заря 30.09.2023, Премьер-лига

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 30.09.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Заря и Черноморец в предыдущем футбольном матче 29.04.2023 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Заря можно посмотреть 30.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Кривбасс - 27.09.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 24.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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