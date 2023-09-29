Черноморец - Заря онлайн трансляция матча

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Черноморец.
Дата проведения матча: 30.09.2023
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой Заря (Луганск):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Заря и Черноморец в предыдущем футбольном матче 29.04.2023 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Кривбасс - 27.09.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 24.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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