Черноморец - Заря онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Заря Луганск 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 14 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Заря Луганск. Разница голов 20-13 в пользу команды Заря Луганск.

Во время последних 29 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-28 в пользу команды Заря Луганск

Последняя домашняя победа Черноморец Одесса над Заря Луганск была в 2013

В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Черноморец Одесса (3-1 дома и 4-0 на выезде)

В Премьер-лига, Черноморец Одесса одержала 3 домашних побед подряд.

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30?

Черноморец Одесса выиграл 4 домашних матчей подряд.

Черноморец Одесса без побед над Заря Луганск в последних 4 играх.

Черноморец Одесса не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Заря Луганск не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 3-0-0

Год назад, Черноморец Одесса была на 16 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 3 месте с 15 очками.

Черноморец Одесса забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Заря Луганск пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 39% матчей, Заря Луганск выигрывает в 35% матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Заря Луганск выигрывает в 35%.

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 2 гол(а).

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Черноморец Одесса забивает 0.4 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 2.8 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Заря Луганск - 3.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Заря Луганск - 2.

Черноморец Одесса забивает 1 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).