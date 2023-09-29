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Черноморец — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2023
Станет ли этот матч легкой прогулкой для одесситов?
Фото: ФК Чорноморець
Один из действующих лидеров УПЛ теперь чувствует себя еще увереннее — ему удалось выбить из розыгрыша Кубка Украины "Кривбасс". Матч с "Зарей" мог бы стать легкой прогулкой, если бы не очередная смена главного тренера и дальнейший успех в Лиге Конференций. Поэтому Роман Григорчук и его команда должны серьезно готовиться к такому сопернику.
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УПЛ. 9 тур
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле — Николай Балакин (Киев)
"Черноморец" 19:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
Новости "Черноморца"
Одесскому "Черноморцу" можно вполне заслуженно петь дифирамбы, ведь о нем снова говорят как об одном из сильнейших клубов Украины. Текущие результаты в этом сезоне УПЛ намекают на возвращение еврокубков к берегам Черного моря, но пока говорить об этом рано. Хотя перспективы довольно неплохие — 3-е место в УПЛ дает возможность играть в следующем сезоне в квалификации Лиги Конференций. Если показывать хорошие результаты (как, например, в последнем матче с "Александрией"), то можно побороться и за высший сорт медалей.
Да и в Кубке Украины "моряки" уже наделали шума. 2:1 против "Кривбасса" Юрия Вернидуба — не шутка. И это лишь добавляет мотивации для достижения гораздо больших успехов до зимней паузы, особенно учитывая слова Романа Григорчука после кубкового матча:
— Нередко слышу разговоры, что чемпионат Украины становится слабее, но, если посмотреть, сегодняшнюю игру, то надо вообще по-другому начать относиться к УПЛ. Движение, тактика, техническое исполнение, стратегия — все было достаточно солидно.
И хотя эти слова трудно применить к каждой команде в элите, по крайней мере клубы из топ-6 вполне подходят под них.
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Бойчук, Шпорн, Кузик, Штогрин, Иеде
Новости "Зари"
Турбулентная ситуация в расположении "черно-белых" несколько успокоилась с назначением Валерия Кривенцова. Ему выпала нелегкая задача — достижение результата в непростой еврокубковой группе и выход из зоны вылета. И если с первым пунктом пока что удается справляться (ничья 1:1 с "Гентом"), то в УПЛ дела пока плохи — поражение от "Днепра-1" с экспериментальным рисунком игры от Юрия Максимова. Сам Кривенцов понимал причину такого результата:
— Не скажу, что на результат повлияла дорога. Тяжелый матч был против Гента, но дело в другом — в невнимательности, в неверных перестроениях и в большом количестве ошибок в простых ситуациях.
Конечно, не будем оценивать перспективы луганчан по одному матчу чемпионата. Однако удастся ли исправить положение — покажет время.
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Боль, Вантух, Снурницын, Мишнев, Яцик, Нагнойный, Антюх, Алефиренко, Герреро
“Черноморец”-”Заря”. Статистика личных встреч
В рамках УПЛ эти команды встречались 37 раз. "Черноморец" и "Заря" побеждали по 15 раз каждая, еще 7 раз клубы расходились миром. Разница мячей — 45:52 в пользу луганчан.
“Черноморец”-”Заря”. Последние матчи команд
"Моряки" крайне удачно играют в последних поединках. Чего только стоят разгром "Александрии" и волевая победа над "Кривбассом" в Кубке Украины.
У "Зари" можно выделить лишь ничью с "Гентом". Остальные результаты вызывают лишь уныние.
“Черноморец”-”Заря”. Турнирное положение команд
Одесситы сейчас находятся на 3-м месте в таблице и победа поможет им как минимум удержать "бронзовую" строчку. При этом луганский клуб находится в зоне вылета и опережает "Минай" только по дополнительным показателям.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|8
|5
|3
|0
|16-8
|+8
|18
|0
|2
|Кривбасс
|8
|5
|2
|1
|17-7
|+10
|17
|0
|3
|Черноморец
|8
|5
|0
|3
|15-10
|+5
|15
|0
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|12-6
|+6
|15
|0
|5
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|16-8
|+8
|12
|0
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|11-7
|+4
|12
|0
|7
|Металлист 1925
|7
|3
|2
|2
|6-5
|+1
|11
|0
|8
|Колос
|8
|2
|4
|2
|6-7
|-1
|10
|0
|9
|СК Днепр-1
|6
|2
|3
|1
|6-5
|+1
|9
|0
|10
|Ворскла
|7
|3
|0
|4
|8-14
|-6
|9
|0
|11
|ФК Александрия
|8
|2
|2
|4
|5-12
|-7
|8
|0
|12
|ЛНЗ
|8
|2
|1
|5
|8-12
|-4
|7
|0
|13
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|-6
|6
|0
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-10
|-4
|5
|0
|15
|Заря
|7
|1
|2
|4
|6-10
|-4
|5
|0
|16
|ФК Минай
|8
|0
|3
|5
|6-17
|-11
|3
|0
“Черноморец”-”Заря”. Ставка и коэффициенты
“Черноморец”-”Заря”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Черноморца" 2:0. Сейчас одесситы довольно уверенно идут в чемпионате, поэтому они будут безоговорочными фаворитами поединка. А набранная игровая форма и класс игроков позволят получить уверенное преимущество над соперником.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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