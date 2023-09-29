Черноморец — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2023

Один из действующих лидеров УПЛ теперь чувствует себя еще увереннее — ему удалось выбить из розыгрыша Кубка Украины "Кривбасс". Матч с "Зарей" мог бы стать легкой прогулкой, если бы не очередная смена главного тренера и дальнейший успех в Лиге Конференций. Поэтому Роман Григорчук и его команда должны серьезно готовиться к такому сопернику.

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УПЛ. 9 тур

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле — Николай Балакин (Киев)

"Черноморец" 19:00 "Заря"

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Новости "Черноморца"

Одесскому "Черноморцу" можно вполне заслуженно петь дифирамбы, ведь о нем снова говорят как об одном из сильнейших клубов Украины. Текущие результаты в этом сезоне УПЛ намекают на возвращение еврокубков к берегам Черного моря, но пока говорить об этом рано. Хотя перспективы довольно неплохие — 3-е место в УПЛ дает возможность играть в следующем сезоне в квалификации Лиги Конференций. Если показывать хорошие результаты (как, например, в последнем матче с "Александрией"), то можно побороться и за высший сорт медалей.

Да и в Кубке Украины "моряки" уже наделали шума. 2:1 против "Кривбасса" Юрия Вернидуба — не шутка. И это лишь добавляет мотивации для достижения гораздо больших успехов до зимней паузы, особенно учитывая слова Романа Григорчука после кубкового матча:

— Нередко слышу разговоры, что чемпионат Украины становится слабее, но, если посмотреть, сегодняшнюю игру, то надо вообще по-другому начать относиться к УПЛ. Движение, тактика, техническое исполнение, стратегия — все было достаточно солидно.

И хотя эти слова трудно применить к каждой команде в элите, по крайней мере клубы из топ-6 вполне подходят под них.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Бойчук, Шпорн, Кузик, Штогрин, Иеде

Новости "Зари"

Турбулентная ситуация в расположении "черно-белых" несколько успокоилась с назначением Валерия Кривенцова. Ему выпала нелегкая задача — достижение результата в непростой еврокубковой группе и выход из зоны вылета. И если с первым пунктом пока что удается справляться (ничья 1:1 с "Гентом"), то в УПЛ дела пока плохи — поражение от "Днепра-1" с экспериментальным рисунком игры от Юрия Максимова. Сам Кривенцов понимал причину такого результата:

— Не скажу, что на результат повлияла дорога. Тяжелый матч был против Гента, но дело в другом — в невнимательности, в неверных перестроениях и в большом количестве ошибок в простых ситуациях.

Конечно, не будем оценивать перспективы луганчан по одному матчу чемпионата. Однако удастся ли исправить положение — покажет время.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Боль, Вантух, Снурницын, Мишнев, Яцик, Нагнойный, Антюх, Алефиренко, Герреро

“Черноморец”-”Заря”. Статистика личных встреч

В рамках УПЛ эти команды встречались 37 раз. "Черноморец" и "Заря" побеждали по 15 раз каждая, еще 7 раз клубы расходились миром. Разница мячей — 45:52 в пользу луганчан.

“Черноморец”-”Заря”. Последние матчи команд

"Моряки" крайне удачно играют в последних поединках. Чего только стоят разгром "Александрии" и волевая победа над "Кривбассом" в Кубке Украины.

У "Зари" можно выделить лишь ничью с "Гентом". Остальные результаты вызывают лишь уныние.

“Черноморец”-”Заря”. Турнирное положение команд

Одесситы сейчас находятся на 3-м месте в таблице и победа поможет им как минимум удержать "бронзовую" строчку. При этом луганский клуб находится в зоне вылета и опережает "Минай" только по дополнительным показателям.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 8 5 3 0 16-8 +8 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0 8 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0 9 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0 10 Ворскла 7 3 0 4 8-14 -6 9 0 11 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 12 ЛНЗ 8 2 1 5 8-12 -4 7 0 13 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 14 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 15 Заря 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

“Черноморец”-”Заря”. Ставка и коэффициенты

“Черноморец”-”Заря”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Черноморца" 2:0. Сейчас одесситы довольно уверенно идут в чемпионате, поэтому они будут безоговорочными фаворитами поединка. А набранная игровая форма и класс игроков позволят получить уверенное преимущество над соперником.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.