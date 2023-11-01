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Черноморец - Заря онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 01 ноября 2023, 15:00 - Черноморец
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
До начала
00 : 00 : 00
Заря
Луганск
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
43%
Ничья
24%
Заря
33%
П1: 2.75 Х: 2.55 П2: 3.10
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Черноморец Одесса иЗаря Луганск, когда Черноморец Одесса играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Заря Луганск 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 15 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 4 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Заря Луганск. Разница голов 20-13 в пользу команды Заря Луганск.
  • Во время последних 30 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-28 в пользу команды Заря Луганск
  • Последняя домашняя победа Черноморец Одесса над Заря Луганск была в 2013
  • Черноморец Одесса не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Заря Луганск не проигрывает в последних 4 играх.
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Заря Луганск не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 41% матчей, Заря Луганск выигрывает в 33% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Заря Луганск выигрывает в 33%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 4, 1 ничьи.
  • Черноморец Одесса забивает 0.2 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 2.6 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Заря Луганск - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Заря Луганск - 1.8.
  • Черноморец Одесса забивает 1.11 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
4
Побед
22
Игр
12
Побед
Заря
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Заря 3 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Черноморец 0 - 4 Завершен Заря
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Заря 0 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря В
Кубок Украины 2023/2024
12.10.2023 - 13:00 ФСК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря В
Лига конференций 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Брейдаблик 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Показать больше
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
43%
Ничья
24%
Заря
33%
П1: 2.75 Х: 2.55 П2: 3.10
Трансляция
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николай Балакин (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Кубка Украины. На поле стадиона Черноморец (Одесса, Украина) сыграют одесский Черноморец и луганская Заря.
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Анонс матча Черноморец - Заря 01.11.2023, Кубок Украины

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 01.11.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Заря в предыдущем футбольном матче 30.09.2023 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Заря можно посмотреть 01.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против ФК Минай - 21.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Полесье - 28.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Черноморец - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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