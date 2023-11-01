Черноморец - Заря онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч пройдет на стадионе Черноморец.
Дата проведения матча: 01.11.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Заря (Луганск):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Заря в предыдущем футбольном матче 30.09.2023 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против ФК Минай - 21.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Полесье - 28.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
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