Черноморец - Заря онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Черноморец Одесса иЗаря Луганск, когда Черноморец Одесса играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Заря Луганск 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 15 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 4 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Заря Луганск. Разница голов 20-13 в пользу команды Заря Луганск.

Во время последних 30 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-28 в пользу команды Заря Луганск

Последняя домашняя победа Черноморец Одесса над Заря Луганск была в 2013

Черноморец Одесса не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Заря Луганск не проигрывает в последних 4 играх.

Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Заря Луганск не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 41% матчей, Заря Луганск выигрывает в 33% матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Заря Луганск выигрывает в 33%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 4, 1 ничьи.

Черноморец Одесса забивает 0.2 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 2.6 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Заря Луганск - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Заря Луганск - 1.8.