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Бетис - Валенсия онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 01 октября 2023, 22:00 - Бенито Вильямарин . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Бетис
Севилья
1 - 0
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перерыв
Валенсия
Валенсия
Смотреть трансляцию
Ход матча
11' Перез, Айозе
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
32%
Ничья
37%
Валенсия
32%
П1: 2.53 Х: 2.40 П2: 4.26
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Реал Бетис и Валенсия 1-2. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 27 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 11 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Валенсия. Разница голов 38-34 в пользу команды Реал Бетис.
  • Во время последних 55 встреч, команда Реал Бетис выиграла 14 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Валенсия выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-60 в пользу команды Валенсия
  • Игры прошлого года: 1-1 (Реал Бетис дома) и 3-0 (Валенсия дома).
  • В домашних матчах Реал Бетис не проигрывает Валенсия в последних 4 встречах.
  • В домашних играх Реал Бетис не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Валенсия не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Guido Rodriguez получил больше всего желтых карточек (4) в Реал Бетис. Mouctar Diakhaby получил 4 в Валенсия.
  • Год назад, Валенсия была на 9 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 5 месте с 10 очками.
  • Реал Бетис выигрывает первый тайм в 21% матчей, Валенсия выигрывает в 29% матчей.
  • Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Валенсия выигрывает в 29%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Валенсия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Валенсия's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.
  • У команды Реал Бетис серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Реал Бетис проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 3, команда Валенсия выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Реал Бетис проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.
  • Реал Бетис забивает 1.8 гола за матч против команды Валенсия, а Валенсия забивает 1.2 гола против команды Реал Бетис (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Валенсия - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Бетис и Валенсия - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Бетис забивает 1.14 гола, играя дома, а Валенсия забивает 1.2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Бетис не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Реал Бетис не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Реал Бетис в сезоне 1-2-0
  • Год назад, Реал Бетис была на 3 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 10 месте с 8 очками.
  • Недавнее выступление команды Валенсия в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.
  • Недавнее выступление команды Реал Бетис в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Реал Бетис без побед в последних 4 играх.
  • Ayoze Perez отдал больше всего передач в Реал Бетис с 2 передачами. Fran Perez лучший распасовщик Валенсия (2 передач)
  • Реал Бетис's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
Личные встречи
Бетис
9
Побед
27
Игр
10
Побед
Валенсия
Чемпионат Испании 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2022/2023
10.11.2022 - 21:00 Валенсия 3 - 0 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2021/2022
10.05.2022 - 20:00 Валенсия 0 - 3 Завершен Бетис
Кубок Испании 2021/2022
23.04.2022 - 23:00 Бетис 1 - 1 Завершен Валенсия
Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2023/2024
28.09.2023 - 20:00 Гранада 1 - 1 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2023/2024
24.09.2023 - 19:30 Бетис 1 - 1 Завершен Кадис Н
Лига Европы 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Рейнджерс 1 - 0 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2023/2024
02.09.2023 - 22:00 Бетис 1 - 0 Завершен Райо Вальекано В
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Последние матчи - Валенсия
Чемпионат Испании 2023/2024
27.09.2023 - 22:30 Валенсия 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Альмерия 2 - 2 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2023/2024
16.09.2023 - 17:15 Валенсия 3 - 0 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Алавес 1 - 0 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2023/2024
27.08.2023 - 20:30 Валенсия 1 - 2 Завершен Осасуна П
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Главные события
Перез, Айозе
11'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Бетис
32%
Ничья
37%
Валенсия
32%
П1: 2.53 Х: 2.40 П2: 4.26
Составы команд
1
Клаудио Браво
3
Хуан Миранда
15
Марк Бартра
6
Пеццелла, Герман
2
Эктор Бельерин
21
Марк Рока
5
Родригес Гидо
38
Diao Diaoune, Assane
22
Иско
17
Eduardo Rodrigo Domínguez
10
Перез, Айозе
25
Mamardashvili, Giorgi
5
Габриэль Паулиста
3
Mosquera, Cristhian
4
Муктар Диакаби
15
Ozkacar, Cenk
18
Пепелу
8
Guerra Moreno, Javier
23
Перес, Фран
10
Альмейда, Андре
27
Gozalbez, Pablo
17
Роман Яремчук
Стартовый состав
  • 10
    Перез, Айозе
    Нападающий
    11
  • 38
    Diao Diaoune, Assane
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 17
    Eduardo Rodrigo Domínguez
    Полузащитник
  • 21
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 5
    Родригес Гидо
    Полузащитник
  • 3
    Хуан Миранда
  • 15
    Марк Бартра
    Защитник
  • 6
    Пеццелла, Герман
    Защитник
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 17
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 23
    Перес, Фран
    Полузащитник
  • 10
    Альмейда, Андре
    Полузащитник
  • 27
    Gozalbez, Pablo
    Нападающий
  • 18
    Пепелу
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Полузащитник
  • 5
    Габриэль Паулиста
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Защитник
  • 4
    Муктар Диакаби
  • 15
    Ozkacar, Cenk
    Защитник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Мануэль Пеллегрини
  • Рубен Бараха
Статистика матча
8
Штрафные
6
2
Офсайды
1
1
ЖК
2
3
Удары в створ
1
Удары мимо
2
3
Угловые
Сейвы
2
4
Фолы
7
62%
Владение мячом
38%
1
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча Бетис - "Валенсия"
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
41'
Гоооол!!!
Бетис открывает счет! Мяч случайно отскочил от Роки к Диао и молодой испанец с нескольких метров расстрелял ворота. Долго ломали голову в позиционных атаках хозяева, а гол пришел со стандарта.
40'
Желтая карточка
Озкачар увидел перед собой желтый свет после фола на Гидо.
39'
Москера доиграл эпизод до конца и не дал гораздо более быстрому Миранде убежать по флангу и прострелить.
35'
Игра проходит по тому же рисунку, что и с самого начала матча. Бетис доминирует, но вскрывать защиту Валенсии проблематично.
30'
Пауза. Арбитр разрешил футболистам попить воды и получить указания от тренеров.
26'
Иско издали проверил на бдительность Мамардашвили. Голкипер Валенсии на месте, за игрой следит.
25'
Преимущество Бетиса становится все более очевидным. Регулярно входят в штрафную соперника хозяева, не хватает последнего паса.
20'
Бельерин классно на скорости разобрался с оппонентом по флангу, а вот навес в штрафную не получился.
17'
Родри выскочил из-за спины защитника и мог в касание замыкать прострел с фланга. Не получилось, мяч полетел значительно выше ворот.
15'
Госальбес решился на дальний удар. Далеко от цели, лучше бы поискал партнеров.
11'
Желтая карточка
Айосе грубо влетел в ноги сопернику. Арбитр сразу показал, что не будет такого позволять.
9'
Яремчук разогнал атаку и отвлек на себя внимание защитника, чтобы Фран Перес мог нанести удар. Неплохая попытка, но над перекладиной прошел мяч.
7'
Бельерин добежал до чужой штрафной, открылся под заброс и мягко подал на Переса. Тот не лучшим образом пробил головой, легкая добыча для Мамардашвили.
6'
Перес передачей нашел в штрафной Иско, а тот нанес удар в касание. Попал в защитника.
4'
Бетис активно начинает, Валенсия старается не отставать.
3'
Офсайд
Родри уже успел оказаться в положении вне игры.
1'
Свисток
Матч началася.
Инфо
Арбитр — Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
Запасные: Фернандеш (в), Силва (в), Абнер, Альтимира, Абде, Иглесиас, Карвалью, Крус, Риад, Руибаль.
Инфо
Стартовый состав Бетиса: Браво — Миранда, Бартра, Песселья (к), Бельерин — Рока, Родригес — Диао, Иско, Родри — Перес. Главный тренер — Мануэль Пеллегрини.
Запасные: Доменек (в), Риверо (в), Гильямон, Гонсалес, Домингес, Дуро, Ирансо, Лопес.
Инфо
Стартовый состав Валенсии: Мамардашвили — Озкачар, Диакаби, Москера, Паулиста (к) — Герра, Пепелу — Госальбес, Алмейда, Перес — Яремчук. Главный тренер — Рубен Бараха.
Дебют Яремчука в основе «летучих мышей». UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого раунда Ла Лиги между Бетисом и Валенсией.
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Анонс матча Бетис - "Валенсия" 01.10.2023, Чемпионат Испании

Матч между командой Бетис (Севилья) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Бенито Вильямарин.

Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Бетис (Севилья) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бетис и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 04.06.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Рубен Бараха разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бетис - "Валенсия" можно посмотреть 01.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Бетис - "Валенсия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший матч команды Бетис был сыгран против Гранада - 28.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Воро

Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против Реал Сосьедад - 27.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

Следите за результатами матча Бетис - "Валенсия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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