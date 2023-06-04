Бетис - Валенсия онлайн трансляция матча

Матч между командой Бетис (Севилья) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Бенито Вильямарин.
Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Бетис (Севилья) и командой "Валенсия" (Валенсия):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бетис и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 04.06.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Мануэль Пеллегрини и Рубен Бараха разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший матч команды Бетис был сыгран против Гранада - 28.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Воро
Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против Реал Сосьедад - 27.09.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Реал Сосьедад.
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