Бетис - Валенсия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Реал Бетис и Валенсия 1-2. 9 игры закончились с этим результатом.

За последние 27 встреч когда команда Реал Бетис играла дома, команда Реал Бетис выиграла 11 раз, 7 сыграла в ничью и 9 победы команды Валенсия. Разница голов 38-34 в пользу команды Реал Бетис.

Во время последних 55 встреч, команда Реал Бетис выиграла 14 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Валенсия выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-60 в пользу команды Валенсия

Игры прошлого года: 1-1 (Реал Бетис дома) и 3-0 (Валенсия дома).

В домашних матчах Реал Бетис не проигрывает Валенсия в последних 4 встречах.

В домашних играх Реал Бетис не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Валенсия не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Guido Rodriguez получил больше всего желтых карточек (4) в Реал Бетис. Mouctar Diakhaby получил 4 в Валенсия.

Год назад, Валенсия была на 9 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 5 месте с 10 очками.

Реал Бетис выигрывает первый тайм в 21% матчей, Валенсия выигрывает в 29% матчей.

Реал Бетис выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Валенсия выигрывает в 29%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Реал Бетис лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Валенсия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Когда Реал Бетис проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Валенсия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Валенсия's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.

У команды Реал Бетис серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Реал Бетис проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Бетис выиграла 3, команда Валенсия выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Реал Бетис проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.

Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.

Реал Бетис забивает 1.8 гола за матч против команды Валенсия, а Валенсия забивает 1.2 гола против команды Реал Бетис (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Бетис и Валенсия - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Бетис и Валенсия - 1.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Реал Бетис забивает 1.14 гола, играя дома, а Валенсия забивает 1.2 гола, играя на выезде (в среднем).

Реал Бетис не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Реал Бетис не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Реал Бетис в сезоне 1-2-0

Год назад, Реал Бетис была на 3 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 10 месте с 8 очками.

Недавнее выступление команды Валенсия в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.

Недавнее выступление команды Реал Бетис в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.

Реал Бетис без побед в последних 4 играх.

Ayoze Perez отдал больше всего передач в Реал Бетис с 2 передачами. Fran Perez лучший распасовщик Валенсия (2 передач)