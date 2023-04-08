  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Дніпро-1 - ФК Львів Дивитися онлайн
У тренді

СК Дніпро-1 - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 квітня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
1 - 0
Оновити
14'
ФК Львів
Львов
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
36%
Нічия
29%
ФК Львів
36%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, SC Dnipro-1 have won 7 times, there have been 1 draws while FC Lviv have won 1 times. The goal difference is 22-9 in favour of SC Dnipro-1.
  • In Premier League, FC Lviv have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Lviv scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Lviv have lost 5 away matches in a row.
  • FC Lviv haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Lviv haven't won any of their last 7 games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 6 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 6-1-1.
  • FC Lviv's away record this season: 1-2-6.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 15 goals. Vladyslav Bugay has scored 4 times for FC Lviv.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 39% of their matches, FC Lviv in 5% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 39% of halftimes, FC Lviv wins 5%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 3 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Lviv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 5, FC Lviv won 0, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 scores 3 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 0.8 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Lviv is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Lviv is 2.
  • SC Dnipro-1 scores 1.53 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.44 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
8
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 15:00 ФК Львів 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львів 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Ліга конференцій 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено АЕК Н
Показати більше
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
36%
Нічия
29%
ФК Львів
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 54
    Олексій Дитятьєв
    Захисник
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 99
    Gabriel, Higor
    Захисник
  • 45
    Sasovskyi, Maksym
    Захисник
  • 14
    Antonio, Leonardo
    Захисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 8
    Svrznjak, Ivijan
    Форвард
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Бессмертный, Анатолий
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - ФК Львів
play-btn
play sound
В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
7'
Небезпечний момент
ГОЛ! Прицільний удар Гуцуляка під ліву стійку завершив відскок від Іґора під час подачі з лівого флангу від Каплієнка.
5'
Антоніо не може підвестись на ноги на правому фланзі власного штрафного.
4'
Піхальонок зі штрафного з лівого флангу накидав на дальній кут воротарського, де Довбик штовхнув у спину суперника.
2'
Бланко отримав поштовх у спину від Антоніо під час спроби зміститись із лівого флангу.
1'
Спостерігаємо за спробами Львова позиційно атакувати на старті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Львів іде останнім із 3 перемогами, 4 нічиїми та 11 поразками — 13 очок.
Інфо
Дніпро-1 іде другим із 13 перемогами, 3 нічиїми та 2 поразками — 42 очки.
Запасні: Юрчук, Ольховий, Богунов, Р. Михайлів, Ґільєрме, Есеола, Алібеков, Мишенко, Никитюк.
Львів: Рибка — Ґабріель, Сасовський, Дитятьєв — Антоніо — Грисьо, Мильченко, Бєляєв, Свржняк, Кузик — Бугай.
Запасні: Макс Валеф, Кінарейкін, Матарріта, Гомес, Федорів, Хайнер, Когут, Підлепенець, Танковський, Танчик, Кононов.
Дніпро-1: Рибак — Каплієнко, Сарапій, Сваток, Є. Пасіч — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Панчишин (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Ужгород, Україна) зіграють дніпровський Дніпро-1 та Львів.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 1 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 3 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 0 Завершено 04:30 - Сьогодні Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3 Шарлотт Шарлотт 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 0 Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Нашвилл Нашвилл 0 Торонто Торонто 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн Грати
2 1500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу СК Дніпро-1 - ФК Львів 09.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Львів можна подивитися 09.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст 1925 - 02.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Динамо - 02.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден