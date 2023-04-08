СК Дніпро-1 - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою ФК Львів (Львов):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Бессмертный, Анатолий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст 1925 - 02.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Динамо - 02.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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