Оболонь - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между FC Obolon Kiev и Металлист 1925 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 7 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-5 в пользу команды FC Obolon Kiev

В домашних матчах FC Obolon Kiev не проигрывает Металлист 1925 в последних 3 встречах.

FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Obolon Kiev в сезоне 0-3-1

Vladyslav Pryimak получил больше всего желтых карточек (3) в FC Obolon Kiev. Maksym Zhychykov получил 3 в Металлист 1925.

FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 22% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 17% матчей.

FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 17%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

У команды Металлист 1925 серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Команда FC Obolon Kiev проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 3, команда Металлист 1925 выиграла 1, 1 ничьи.

FC Obolon Kiev забивает 1.4 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.6 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Металлист 1925 - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Металлист 1925 - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

FC Obolon Kiev забивает 0.93 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.84 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Obolon Kiev не пропускает в 3 матчах подряд.

Металлист 1925 не забивает в последних 3 матчах.