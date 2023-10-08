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Оболонь - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 октября 2023, 13:00 - Оболонь-Арена . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kubryak, Dmitriy
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Металлист 1925
Харьков
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Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
31%
Ничья
31%
Металлист 1925
38%
П1: 2.88 Х: 4.40 П2: 1.95
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между FC Obolon Kiev и Металлист 1925 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 7 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-5 в пользу команды FC Obolon Kiev
  • В домашних матчах FC Obolon Kiev не проигрывает Металлист 1925 в последних 3 встречах.
  • FC Obolon Kiev не забивает в 3 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Obolon Kiev в сезоне 0-3-1
  • Vladyslav Pryimak получил больше всего желтых карточек (3) в FC Obolon Kiev. Maksym Zhychykov получил 3 в Металлист 1925.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 22% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 17% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 17%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • У команды Металлист 1925 серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда FC Obolon Kiev проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 3, команда Металлист 1925 выиграла 1, 1 ничьи.
  • FC Obolon Kiev забивает 1.4 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.6 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Металлист 1925 - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Металлист 1925 - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • FC Obolon Kiev забивает 0.93 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Obolon Kiev не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Металлист 1925 не забивает в последних 3 матчах.
  • FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь
5
Побед
7
Игр
1
Побед
Металлист 1925
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 10:30 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Оболонь
Первая лига Украины 2020/2021
08.05.2021 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Металлист 1925
Первая лига Украины 2021
31.10.2020 - 17:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Оболонь
Первая лига Украины 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Оболонь 3 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь П
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 0 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
31%
Ничья
31%
Металлист 1925
38%
П1: 2.88 Х: 4.40 П2: 1.95
LIVE
Трансляция матча Оболонь - Металлист 1925
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Инфо
Металист 1925 идет десятым с 3 победами, 2 ничьими и 3 поражениями - 11 очков.
Инфо
Оболонь идет тринадцатой с 2 победами, 3 ничьими и 4 поражениями - 9 очков.
Запасные: Сидоренко, И. Потимков, Е. Ткачук, Рудавский, Безуглый, Мартынюк, Русин, Абдулла, А. Ткачук, Бычек, Юсов, Чирук.
Металист 1925: Мозиль - Жичиков, Фарина, Курило, Червак - Вачиберадзе, Габелок - Ари, Дмитренко - Сидоров, Борячук.
Запасные: Федоровский, Кичак, Чернов, Тарануха, Вовкун, Груша, Черненко, Нагиев, Слободян, Осман, Муха, Фатеев.
Оболонь: Рыбка - Мединский, Карась, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Дубко, Косовский, Мороз - Суханов, Краснопир.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кубряк (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Оболонь-Арена (Киев, Украина) сыграют киевская Оболонь и харьковский Металлист 1925.
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Анонс матча Оболонь - Металлист 1925 08.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Оболонь (Киев) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 08.10.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Оболонь (Киев) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Оболонь, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Оболонь в предыдущем футбольном матче 18.02.2022 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Металлист 1925 можно посмотреть 08.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий матч команды Оболонь был сыгран против ФК Минай - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против СК Днепр-1 - 02.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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