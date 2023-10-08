Оболонь - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Оболонь (Киев) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Оболонь-Арена.
Дата проведения матча: 08.10.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между командами Оболонь (Киев) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Оболонь, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Оболонь в предыдущем футбольном матче 18.02.2022 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Предыдущий матч команды Оболонь был сыгран против ФК Минай - 01.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Оболонь.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против СК Днепр-1 - 02.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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