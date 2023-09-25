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Верес - Шахтер онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 26 сентября 2023, 17:00 - Авангард
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
17'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Верес
32%
Ничья
23%
Шахтер
46%
П1: 7.40 Х: 3.05 П2: 1.54
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
10
Игр
9
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Верес
Премьер-лига 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Порту П
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер В
Показать больше
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Верес
32%
Ничья
23%
Шахтер
46%
П1: 7.40 Х: 3.05 П2: 1.54
Трансляция
14'
11'
Келси наконец-то получил мяч в штрафной, но защитники не дали ему возможности пробить.
10'
Сикейра хорошо приложился с дальней дистанции, рядом с перекладиной прошёл мяч.
8'
Верес неплохо держится на первых минутах. Даже не подпускают соперника к своей штрафной площадке, встречают выше.
4'
Опасный навес с правого фланга прошёл в штрафную Шахтёра, Конопле пришлось снимать второй этаж.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Игорь Пасхал.
Запасные:
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут — Шевченко, Курко (к), Жулио, Гагун, Гакман — Кухарук, Кучеров — В. Шарай, Шестаков, Сикейра. Главный тренер — Сергей Лавриненко.
Запасные: Рудько (в), Гочолейшвили, Козик, Кастильо, Степаненко, Швед, Зубков, Очеретько, Сикан.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Ризнык — Азаров, Мироши, Чигринский (к), Конопля — Бондаренко — Крыськив, Судаков, Назарина, Кащук — Келси. Главный тренер — Патрик ван Леувен.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтёр.
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Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Спортинг Спортинг 2 Риу Аве Риу Аве 0 Завершен 22:00 - Вчера Ковентри Сити Ковентри Сити 1 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1 Завершен 20:00 - Вчера Хатайспор Хатайспор 3 Трабзонспор Трабзонспор 2 Завершен 07:30 - Вчера Остин Остин 3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3 Завершен 02:30 - Вчера Орландо Сити Орландо Сити 1 Интер Майами Интер Майами 1

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Анонс матча Верес - Шахтер 26.09.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 26.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Шахтер в предыдущем футбольном матче 02.08.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Оболонь - 22.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Рух - 23.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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