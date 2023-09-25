Верес - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Верес - Шахтер 26.09.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 26.09.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Верес и Шахтер в предыдущем футбольном матче 02.08.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Оболонь - 22.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Рух - 23.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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