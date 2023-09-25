Верес — Шахтер. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 26.09.2023

Соперник для "волков" выпал непростой. Однако они уже справлялись с ним в УПЛ, сыграв вничью на "Авангарде". И пусть Кубок не имеет большого значения для Сергея Лавриненко, ему будет крайне приятно обыграть действующих чемпионов Украины. Однако удастся ли это сделать?

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Кубок Украины. 1/8 финала

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Игорь Пасхал (Херсон)

"Верес" 17:00 "Шахтер"

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Новости "Вереса"

​​Несмотря на слабый результат в УПЛ, ровенчане пока имеют возможность проявить себя в Кубке Украины. На этот раз они начали путь в турнире с 4-го предварительного этапа. Тогда "Верес" ездил в гости к каменецкому "Эпицентру" и победил 1:3. Причем интрига была окончательно снята в компенсированное время второго тайма, когда Владислав Шарай забил третий гол на 90+5 минуте.

В 1/8 финала "волкам" выпал донецкий "Шахтер". В чемпионате они уже играли между собой (ничья 1:1), и тот результат Сергей Лавриненко назвал справедливым. Завтрашний поединок покажет, сможет ли "Верес" все же победить и в четвертый раз в истории пройти в четвертьфинал. Однако есть небольшая загвоздка — прямая трансляция будет доступен исключительно на клубном YouTube-канале по платной подписке. Таким образом ровенчане собираются монетизировать свой контент с учетом условно закрытого стадиона и бесплатной трансляции матчей УПЛ. Точно так же поступил и "Черноморец", который играет кубковый матч в среду. Насколько эта идея будет успешной — покажет время.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко, С. Шарай, Кучеров, Кучеренко, Яго, Шестаков, В. Шарай

Новости "Шахтера"

"Шахтер" сейчас лидирует в чемпионате и начинает путь в Кубке Украины. Однако команда Патрика ван Леувена подходит к выезду в Ровно не с самым лучшим настроением. Оно и понятно, ведь поражение от "Порту" в Лиге Чемпионов (1:3) и ничья с "Рухом" (1:1) не добавляют позитива. Более того, главный тренер не стал сдерживать эмоции после последнего матча в УПЛ и раскритиковал судейство.

Предыдущий матч с "Вересом" имел негативную коннотацию для "горняков" именно из-за арбитража — Александр Шандор удалил с поля Артема Бондаренко после скандального гола Матвиенко. Надеемся, в завтрашнем матче работа рефери не вызовет лишних вопросов.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Гочолейшвили, Козык, Мироши, Азаров, Степаненко, Судаков, Зубков, Бондаренко, Крыськив, Сикан

“Верес”-”Шахтер”. Статистика личных встреч

В рамках Кубка Украины эти команды встречались лишь раз. В сезоне 2017/18 они встретились в четвертьфинале и победителем тогда вышел "Шахтер" — 4:0.

“Верес”-”Шахтер”. Последние матчи команд

"Волки" продолжают показывать характер — в последних матчах они переиграли "Черноморец", минимально уступили "Кривбассу" и добыли одно очко против "Оболони". Они помнят домашний поединок против "горняков" в УПЛ и настроены на решительную борьбу за проход в четвертьфинал.

У "Шахтера" несколько худшие результаты — поражение от "Порту" и тяжелая ничья с "Рухом" несколько снизили мораль команды. Но Кубок Украины — это турнир "на вылет", поэтому все равно придется бороться за победу.

“Верес”-”Шахтер”. Турнирное положение команд

Ривненчане будут играть уже второй матч в этом розыгрыше Кубка Украины — в четвертом предварительном этапе они легко переиграли каменецкий "Эпицентр". Для "Шахтера" стадия 1/8 финала станет стартовой.

“Верес”-”Шахтер”. Ставка и коэффициенты

“Верес”-”Шахтер”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 0:1. Этот поединок не станет легкой прогулкой для подопечных Патрика ван Леувена. Однако разница в классе и опыте вполне заметна, поэтому "горняки" смогут заполучить хотя бы минимальное преимущество над "Вересом".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.