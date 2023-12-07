Шахтер - Верес онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Верес Ровно 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 5 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 5 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Верес Ровно. Разница голов 13-2 в пользу команды Шахтер Донецк.

Во время последних 10 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 9 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-4 в пользу команды Шахтер Донецк

В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Верес Ровно (2-1 дома и 2-0 на выезде)

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 21% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что Верес Ровно забил 33% голов между минутами 31-45?

Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Верес Ровно в последних 5 встречах.

Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Верес Ровно не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-3-4

Georgiy Sudakov получил больше всего желтых карточек (4) в Шахтер Донецк. Yevgeniy Shevchenko получил 5 в Верес Ровно.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 46% матчей, Верес Ровно выигрывает в 15% матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Верес Ровно выигрывает в 15%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда Верес Ровно выиграла 0, 1 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.

Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Шахтер Донецк забивает 2.4 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 0.6 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Верес Ровно - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Верес Ровно - 1.

Шахтер Донецк забивает 1.76 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".