  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Верес Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 08 декабря 2023, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
Смотреть трансляцию
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
25%
Верес
25%
П1: 1.39 Х: 7.10 П2: 4.37
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Верес Ровно 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 5 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 5 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Верес Ровно. Разница голов 13-2 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Во время последних 10 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 9 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-4 в пользу команды Шахтер Донецк
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Верес Ровно (2-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 33% голов между минутами 31-45?
  • Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Верес Ровно в последних 5 встречах.
  • Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 5 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-3-4
  • Georgiy Sudakov получил больше всего желтых карточек (4) в Шахтер Донецк. Yevgeniy Shevchenko получил 5 в Верес Ровно.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 46% матчей, Верес Ровно выигрывает в 15% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Верес Ровно выигрывает в 15%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда Верес Ровно выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк забивает 2.4 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 0.6 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Верес Ровно - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Верес Ровно - 1.
  • Шахтер Донецк забивает 1.76 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Шахтер Донецк не пропускает в 3 матчах подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
10
Побед
11
Игр
0
Побед
Верес
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Верес
Премьер-лига 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Лига Чемпионов 2023/2024
28.11.2023 - 19:45 Шахтер 1 - 0 Завершен Ройял Антверпен В
Премьер-лига 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтер 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Лига Чемпионов 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтер 1 - 0 Завершен Барселона В
Показать больше
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
01.12.2023 - 17:00 Полесье 1 - 1 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Верес 4 - 3 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Верес Н
Показать больше
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
25%
Верес
25%
П1: 1.39 Х: 7.10 П2: 4.37
LIVE
Трансляция матча Шахтер - Верес
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
Инфо
В первом круге была ничья - 1:1.
Инфо
Верес идет четырнадцатым с 2 победами, 6 ничьими и 7 поражениями - 12 очков.
Инфо
Шахтер идет четвертым с 8 победами, 4 ничьими и 2 поражениями - 28 очков.
Запасные: Когут, Коркодим, Вовченко, Близниченко, Шестаков, Клец, Марусич, Ковалюк, Хондак, Баран, С. Шарай, Свитюха.
Верес: Паст - Балан, Курко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко - Дахновский, Кухарук, Кучеров, В.Шарай - Гайдучик.
Запасные: Рудько, Лемкин, Кастилло, Эгиналду, Швед, Вьюнник, Келси, Педриньо, Назарина, Козик, Ракицкий, Кащук.
Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Бондаренко - Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон - Сикан.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Арена Львов (Львов, Украина) сыграют донецкий Шахтер и ровенский Верес.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Полесье Полесье 1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 1 Завершен 22:15 - Вчера Тоттенхэм Тоттенхэм 1 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 Завершен 22:00 - Вчера Фейеноорд Фейеноорд 3 Волендам Волендам 1 Завершен 21:30 - Вчера Андерлехт Андерлехт 2 Стандард Стандард 0 Завершен 21:30 - Вчера Брест Брест 1 Страсбур Страсбур 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча Шахтер - Верес 08.12.2023, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 08.12.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Верес (Ровно):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Шахтер в предыдущем футбольном матче 26.09.2023 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Верес можно посмотреть 08.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Металлист 1925 - 03.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Полесье - 01.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.