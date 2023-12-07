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Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8.12.2023

Украина

Шахтер - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 8.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8.12.2023

shakhtar.com

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкая и ровенская команды являются представителями разных частей турнирной таблицы, да и вообще являются разными по классу коллективами. В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" будет принимать "Верес". Поединок пройдет на "Арене Львов".

Содержание

17-й тур УПЛ сезона 2023/24

7.12.2023. Львов, "Арена Львов"

Арбитр - Монзуль Екатерина

"Шахтер" 17:00 "Верес"

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"Шахтер": последние новости

В прошлом туре "горняки" впервые за три матча в УПЛ одержали победу. Марино Пушич эффектно начал в "Шахтере", переиграв каталонскую "Барселону" в Лиге чемпионатов и отправив в отставку Мирчу Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо". Обе игры закончились со счетом 1:0 в пользу донецкого коллектива.

После этого были достаточно невыразительные поединки с "Днепром-1" и "Полесьем". Днепрянам "Шахтер" проиграл 1:3, хотя и первым открыл счет. А с житомирскими "волками" была зафиксирована нулевая ничья.

Однако дальше донецкая команда набрала ход. Сначала был триумф над "Антверпеном" (1:0) в ЛЧ и победа над "Металлистом 1925" (2:0) в УПЛ.

Несмотря на потери очков в последних турах, "горняки" на уровне с "Динамо" являются лидером чемпионата по количеству потерянных очков. Поэтому побеждай и спокойно выходи на лидирующую позицию.

Ровенская команда не должна создать никаких проблем для действующего чемпиона. Тем более после дисквалификации вернется Георгий Судаков.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Сикан.

"Верес": последние новости

В прошлом туре "Верес" героически спасся от поражения в матче с житомирским "Полесьем". Ровенский коллектив выглядел заметно слабее, однако сумел вырвать ничью на 90+7, благодаря голу Шестакова.

Хотя на ситуацию в таблице этот заработанный балл особо не повлиял. Команда Сергей Лавриненко так же продолжает находиться в зоне переходных матчей.

Впрочем, в целом картинка для народного клуба не такая уж и мрачная. Перед матчем с "волками" также удалось набрать очки с "Металлистом 1925". Даже сразу три. Тогда "Верес" в результативном матче "перестрелял" харьковский коллектив - 4:3.

Однако, при этом есть четкое ощущение, что ни Лавриненко, ни текущий состав "Вереса" на данном этапе не могут дать друг другу что-то большее. Против "горняков" будет чрезвычайно сложно.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Шевченко, Сезар, Курко, Гакман, Кучеров, Кучеренко, Владислав Шарай, Сикейра, Дахновский, Шестаков.

"Шахтер" - Верес. Личные встречи

На официальном уровне донецкая и ровенская команды пересекались 16 раз. 14 матчей пришлись на УПЛ, еще 2 - на Кубок. В общем, "горняки" одержали 13 побед, однажды был сильнее "Верес" и еще два раза коллективы разошлись миром.

"Шахтер" - "Верес". Ставка и коэффициенты

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"Шахтер" - "Верес". Турнирное положение команд

"Горнякам" открыта прямая дорога к лидерству в таблице. Учитывая два матча в запасе, "Шахтер" отстает от первого "Кривбасса" на 5 очков. В свою очередь "Верес" плетется в нижней части. Ровенский клуб набрал 12 очков за 15 поединков.

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Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8.12.2023 - изображение 7Шахтер
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"Шахтер" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:0. Букмекеры вообще не верят в успех ровенской команды. Коэффициент на победу превышает 15 (!). Мы тоже не видим за счет чего подопечные Сергея Лавриненко смогут забрать очки у "горняков".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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