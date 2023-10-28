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Кривбасс - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 октября 2023, 13:30 - Стадион Металлург
Главный судья: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
До начала
00 : 00 : 00
СК Днепр-1
Днепр
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
33%
Ничья
25%
СК Днепр-1
43%
П1: 2.18 Х: 6.30 П2: 2.08
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 2-1 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 1-0 (СК Днепр-1 дома).
  • СК Днепр-1 выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 32% голов между минутами 31-45?
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Maksym Zaderaka лучший бомбардир Кривбасс Кривой Рог с 5 голами. Oleksandr Pikhalyonok забил 2 раз за СК Днепр-1
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 12 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 1 месте с 23 очками.
  • Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 28% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 30% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 28% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.26 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).
  • СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • СК Днепр-1 не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика СК Днепр-1 в сезоне 3-1-0
  • СК Днепр-1 не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 20% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
3
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
28.11.2022 - 14:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбасс 1 - 3 Завершен Рух П
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершен Кривбасс В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
33%
Ничья
25%
СК Днепр-1
43%
П1: 2.18 Х: 6.30 П2: 2.08
Трансляция
Инфо
В Днепропетровской области воздушная тревога. Начало матча перенесено на неопределенное время.
Инфо
Арбитр — Дмитрий Панчишин.
Запасные: Маханьков (в), Хома (в), Аду, Близниченко, Гончарук, Лунев, По, Приходько, Рябов, Семотюк, Устименко, Хомченовский.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук — Дибанго, Стецьков, Бескоровайный (к), Понедельник — Илич — Кузик, Кожушко, Задерака, Татарков — Дебелко. Главный тренер — Юрий Вернидуб.
Запасные: Юрчук (в), Маркиньос, Виктинью, Горбунов, Горин, Мирошниченко, Пасич, Пурита, Танчик.
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Кинарейкин — Каплиенко, Кравец, Сарапий, Адамюк — Рубчинский, Бабенко — Леднев, Пихаленок (к), Гуцуляк — Филиппов. Главный тренер — Юрий Максимов.
Кривбасс возглавляет турнирную таблицу, в то время как Днепр-1 идет на четвертом месте. При этом команды разделяют всего 2 очка, а у днепрян есть матч в запасе.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 12-го тура УПЛ Кривбасс – Днепр-1.
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Последние матчи
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Анонс матча Кривбасс - СК Днепр-1 28.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 28.10.2023
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Кривбасс (Кривой Рог) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 18.07.2023 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - СК Днепр-1 можно посмотреть 28.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Металлист 1925 - 20.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 25.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Кривбасс - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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