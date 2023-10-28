Кривбасс - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 2-1 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 1-0 (СК Днепр-1 дома).

СК Днепр-1 выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 32% голов между минутами 31-45?

Кривбасс Кривой Рог не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Maksym Zaderaka лучший бомбардир Кривбасс Кривой Рог с 5 голами. Oleksandr Pikhalyonok забил 2 раз за СК Днепр-1

Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 12 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 1 месте с 23 очками.

Кривбасс Кривой Рог забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 28% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 30% матчей.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 28% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 30%.

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.

Кривбасс Кривой Рог забивает 1.26 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).

СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 4 матчей.

СК Днепр-1 не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика СК Днепр-1 в сезоне 3-1-0

СК Днепр-1 не пропускает в 3 матчах подряд.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.