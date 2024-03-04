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В профессиональном футболе есть термин "не по-пацански"? Обзор матча Шахтер – Кривбасс и других топ-поединков

Премьер-лига

Аудиомнение #250

В профессиональном футболе есть термин "не по-пацански"? Обзор матча Шахтер – Кривбасс и других топ-поединков

1) ФК Шахтар + 2-3) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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В голе Крыськива "Кривбассу" нужно разделить т.н. "пацанскую" сторону вопроса и соревновательную. А еще вспомнить, что в профессиональном футболе первое обсуждать вовсе необязательно.

Также говорим о других матчах выходных. Например, "Валенсия" решила сыграть в открытый футбол с мадридским "Реалом", а Фернандеш – единственная причина, почему "МЮ" еще не деградирует. Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:43 – "Шахтер" – "Кривбасс" (5:2);

08:13 – "Валенсия" – "Реал" (2:2);

17:36 – "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (3:1);

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