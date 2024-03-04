Авитаминоз, или Весеннее притупление. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ

Лично мне в целом тур категорически не понравился. И дело даже не в том, что в среднем забивалось лишь по голу на команду, причем чуть ли не половину всех мячей мы увидели в одном матче. Почти повсюду царили тоска и уныние, игра изобиловала нелепыми ошибками, связная футбольная речь (более двух-трех пасов подряд) была за счастье.

Очень слабый тур, в этом смысле. Поневоле навевает мысли о том, что чемпионат продолжает затяжное падение, на контрасте с бодрыми восторгами по поводу турнирной интриги. Казалось бы, центральный поединок был одним из приятных исключений – зато та же интрига в нем приказала долго жить уже вскоре после перерыва.

Словом, не греет. Я бы назвал это весенним притуплением – как антоним обострения. Но следует помнить и понимать: так бывает отнюдь не всегда. И пресловутый весенний футбол давно уже перестал быть обязательным условием нашего сезона. А тут – просто авитаминоз какой-то.

Оболонь – Днепр-1 0:1

Шахтер – Кривбасс 5:2

Динамо – Черноморец 1:0

Полесье – ЛНЗ 0:1

Колос – Рух 0:1

Ворскла – Верес 2:1

Александрия – Заря 0:0

Минай – Металлист 1925 2:0

Зрелищность. Если говорить о количестве обострений у ворот, то смотрибельной была половина матчей тура. Естественно, вне конкуренции – игра "Шахтера" с "Кривбассом". Следующим назову поединок "Динамо" с "Черноморцем". В Полтаве было хуже по количеству, но лучше по качеству. Мой зачет зрителя получит также встреча в Житомире.

Худший матч игрался в Ковалевке – три голевых момента на двоих, вдобавок озвучивал удовольствие "десь" скучнейший из комментаторов. Второй тайм перевел в эту же категорию и игру "Оболони" с "Днепром-1". В Александрии – туда-сюда, но половина шансов из разряда полумоментов. В Минае, как по мне, классический средний вариант.

Интрига. До перерыва все, по сути, решалось, в двух поединках. Одна и та же 37-я минута стала победной для "Динамо" и "Днепра-1" - после голов Шепелева и Филиппова соответственно. "Черноморец" после этого сподобился лишь на парочку полумоментов, "Оболонь" - вообще дубль пусто.

Большинство матчей привычно интриговало до последней четверти игры. В самом ее начале Ари еще мог сравнять счет для "Металлиста 1925", а второй гол "Миная" в концовке выглядел уже скорее контрольным выстрелом. На 79-й минуте у Герреро был шанс принести три очка "Заре", но переиграть александрийца Шевченко ему не удалось.

На 81-й минуте Мякушко принес победу "Ворскле" над "Вересом", а Безбородько не сумел увести от поражения "Колос" - с его ударом справился львовянин Ледвий. А кульминацией интриги стал гол Олейника, который вырвал в Житомире победу для ЛНЗ уже в компенсированное время.

Логика. Она в этом туре потерпела полное фиаско. Не столь уж и частый случай, к слову.

Абсолютно закономерными назову лишь 0:1 в матче "Оболонь" - "Днепр-1". "Шахтер", по-хорошему, должен был выиграть с меньшим счетом, тогда как "Динамо" - с большим.

Большинство же игр, на мой взгляд, завершились нелогично. И в Полтаве, и в Ковалевке, и в Житомире, и даже в Минае по соотношению моментов смотрелась скорее ничья. А вот "Заря", если говорить о реально голевых возможностях, таки-"наиграла" на победу в Александрии.

Судейство. И второй тур эпохи Монзуль говорить нам здесь не о чем, и пытать арбитров на полиграфе нет причин.

Резонансный эпизод со вторым голом "Шахтера" на 22-й минуте? Резюме коллеги Юстаса было предсказуемым:

"Если судья не показал, что игра возобновляется по свистку – все остальное лирика. Я, когда был детским тренером, всегда говорил: ты успеешь извиниться, нарушил – беги сразу в свою зону… И этот гол только доказал – сантименты в нужное время и в нужном месте".

Вы хотите поговорить о моральной стороне вопроса? Возможно, мы это сделаем отдельно. Но уж точно не здесь.

Везение. Фортуна порезвилась вдоволь.

Везунчик тура – ЛНЗ. Получить от вратаря соперников голевой ассист, который решил судьбу матча перед финальным свистком – это от души.

Следующей назову "Александрию". Уже на 10-й минуте ее кипер Шевченко перевел в перекладину мяч после штрафного удара Батагова. Как известно, завершилась игра без голов.

Стойка ворот "Миная", отразившая удар Гармаша с рикошетом на 58-й минуте, при 1:0, также заслуживает внимания. Равный счет в начале второго тайма никак не предвещал успеха хозяев поля в поединке с харьковчанами.

Можно говорить о том, что "Динамо" повезло с нелепой ошибкой Варакуты, когда был забит судьбоносный гол. Но шестью минутами ранее "Черноморец" от пропущенного мяча после удара Ваната спасла перекладина, а в середине второго тайма после удара Бражко и рикошета – стойка. Так что это еще как сказать.

Личности. Самой заметной фигурой тура был страж ворот "Оболони" Федоривский с шестью зачетными сэйвами. На самом деле, это были и все заслуживающие внимания фрагменты матча. И даже пропущенный мяч был забит лишь после того как вратарь парировал удар Сарапия. У одессита Варакуты те же цифры, но и фатальный для команды ляпсус.

Из полевых игроков однозначно ярчайшей личностью стал Бондаренко, засветившийся в пяти эпизодах, включая четыре гола "Шахтера". Вторым отметил бы Шепелева из "Динамо", третьим – его одноклубника Ваната.

В плане эффективности круче всех смотрелся Крыськив ("Шахтер") – три из трех. Заслуживают упоминания также Мякушко ("Ворскла") и Пихаленок ("Днепр-1"). Последний запомнился исключительно исполнением стандартов.

Симпатии. Больше всех в футбол играл "Шахтер". Но следует помнить, что три четверти своих моментов он создал, играя в большинстве. После него – никто, кроме "Динамо". И лишь на почтительном расстоянии от них – "Ворскла", "Днепр-1" и ЛНЗ.

Главное разочарование тура – нулевая "Оболонь", особенно после того как она парила смертоносным Бэтменом на фоне еле живого соперника. Следующим назову "Колос" с его уникальным шансом в концовке. Тот же "Черноморец" с тремя полумоментами вновь заслуженно в тройке худших. И опять-таки бледно смотрелась в атаке "Александрия".

Таблица. "Днепр-1" обошел "Кривбасс", возглавив гонку. Но, думаю, уже всем ясно: то, что оба вынуждены будут уступить дорогу "Шахтеру" с "Динамо" - дело времени. Впрочем "Кривбасс" - "Шахтеру" уже уступил.

А вот торможение "Полесья" уменьшает его шансы на Европу через чемпионат и даже дает какую-то надежду "Руху".

Победа ЛНЗ позволила ему пополнить ряды относительно безмятежной четверки в середине таблицы.

Весьма шатки позиции "Александрии", которая еще и потеряла честно заработанное очко благодаря головотяпству своей клубной службы.

Ну, и для автора стал настоящим откровением трижды отпетый им "Минай", который неожиданно обрел вполне реальные шансы на спасение от вылета.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 19 11 5 3 28-17 +11 38 0 2 Шахтер 17 11 4 2 34-15 +19 37 0 3 Кривбасс 19 11 4 4 36-22 +14 37 0 4 Динамо 16 11 1 4 38-20 +18 34 0 5 Полесье 19 9 6 4 25-14 +11 33 0 6 Рух 19 7 9 3 27-20 +7 30 0 7 Ворскла 19 7 5 7 20-27 -7 26 0 8 Колос 18 5 9 4 13-11 +2 24 0 9 Черноморец 18 7 2 9 26-26 0 23 0 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18-21 -3 23 0 11 ФК Александрия 18 4 5 9 12-23 -11 17 0 12 Заря 16 3 7 6 16-19 -3 16 0 13 Оболонь 18 3 6 9 11-24 -13 15 0 14 Металлист 1925 19 4 3 12 19-34 -15 15 0 15 Верес 18 2 6 10 16-30 -14 12 0 16 ФК Минай 17 1 7 9 9-25 -16 10 0

Анонсы. Манящих вывесок нового тура, прямо скажем, немного.

Я бы выделил встречу "Днепра-1" с "Рухом". Помимо того, что обоим есть за что бороться, стиль игры команд Максимова и Пономарева обещает нескучное действо. Впрочем, сколько раз уже мы ошибались в своих ожиданиях…

Также любопытна пара: "Заря" - "Минай". Одним нужно убегать, другим – догонять, и оба на старте весны относительно в этом преуспели. Как будут выглядеть соперники на фоне друг друга? Остальное смотрится более-менее предсказуемым.

Хочется больше футбола – чтобы авитаминоз действительно оказался преходящим и сезонным. Но не в том смысле, разумеется, что до конца сезона УПЛ. Кое-кто заметил: наши судьи стали больше давать играть. Я бы уточнил – не играть, а бороться. И кайфа от этого нам нет никакого.

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