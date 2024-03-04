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Авитаминоз, или Весеннее притупление. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Лично мне в целом тур категорически не понравился. И дело даже не в том, что в среднем забивалось лишь по голу на команду, причем чуть ли не половину всех мячей мы увидели в одном матче. Почти повсюду царили тоска и уныние, игра изобиловала нелепыми ошибками, связная футбольная речь (более двух-трех пасов подряд) была за счастье.
Очень слабый тур, в этом смысле. Поневоле навевает мысли о том, что чемпионат продолжает затяжное падение, на контрасте с бодрыми восторгами по поводу турнирной интриги. Казалось бы, центральный поединок был одним из приятных исключений – зато та же интрига в нем приказала долго жить уже вскоре после перерыва.
Словом, не греет. Я бы назвал это весенним притуплением – как антоним обострения. Но следует помнить и понимать: так бывает отнюдь не всегда. И пресловутый весенний футбол давно уже перестал быть обязательным условием нашего сезона. А тут – просто авитаминоз какой-то.
- Оболонь – Днепр-1 0:1
- Шахтер – Кривбасс 5:2
- Динамо – Черноморец 1:0
- Полесье – ЛНЗ 0:1
- Колос – Рух 0:1
- Ворскла – Верес 2:1
- Александрия – Заря 0:0
- Минай – Металлист 1925 2:0
Зрелищность. Если говорить о количестве обострений у ворот, то смотрибельной была половина матчей тура. Естественно, вне конкуренции – игра "Шахтера" с "Кривбассом". Следующим назову поединок "Динамо" с "Черноморцем". В Полтаве было хуже по количеству, но лучше по качеству. Мой зачет зрителя получит также встреча в Житомире.
Худший матч игрался в Ковалевке – три голевых момента на двоих, вдобавок озвучивал удовольствие "десь" скучнейший из комментаторов. Второй тайм перевел в эту же категорию и игру "Оболони" с "Днепром-1". В Александрии – туда-сюда, но половина шансов из разряда полумоментов. В Минае, как по мне, классический средний вариант.
Интрига. До перерыва все, по сути, решалось, в двух поединках. Одна и та же 37-я минута стала победной для "Динамо" и "Днепра-1" - после голов Шепелева и Филиппова соответственно. "Черноморец" после этого сподобился лишь на парочку полумоментов, "Оболонь" - вообще дубль пусто.
Большинство матчей привычно интриговало до последней четверти игры. В самом ее начале Ари еще мог сравнять счет для "Металлиста 1925", а второй гол "Миная" в концовке выглядел уже скорее контрольным выстрелом. На 79-й минуте у Герреро был шанс принести три очка "Заре", но переиграть александрийца Шевченко ему не удалось.
На 81-й минуте Мякушко принес победу "Ворскле" над "Вересом", а Безбородько не сумел увести от поражения "Колос" - с его ударом справился львовянин Ледвий. А кульминацией интриги стал гол Олейника, который вырвал в Житомире победу для ЛНЗ уже в компенсированное время.
Логика. Она в этом туре потерпела полное фиаско. Не столь уж и частый случай, к слову.
Абсолютно закономерными назову лишь 0:1 в матче "Оболонь" - "Днепр-1". "Шахтер", по-хорошему, должен был выиграть с меньшим счетом, тогда как "Динамо" - с большим.
Большинство же игр, на мой взгляд, завершились нелогично. И в Полтаве, и в Ковалевке, и в Житомире, и даже в Минае по соотношению моментов смотрелась скорее ничья. А вот "Заря", если говорить о реально голевых возможностях, таки-"наиграла" на победу в Александрии.
Судейство. И второй тур эпохи Монзуль говорить нам здесь не о чем, и пытать арбитров на полиграфе нет причин.
Резонансный эпизод со вторым голом "Шахтера" на 22-й минуте? Резюме коллеги Юстаса было предсказуемым:
"Если судья не показал, что игра возобновляется по свистку – все остальное лирика. Я, когда был детским тренером, всегда говорил: ты успеешь извиниться, нарушил – беги сразу в свою зону… И этот гол только доказал – сантименты в нужное время и в нужном месте".
Вы хотите поговорить о моральной стороне вопроса? Возможно, мы это сделаем отдельно. Но уж точно не здесь.
Везение. Фортуна порезвилась вдоволь.
Везунчик тура – ЛНЗ. Получить от вратаря соперников голевой ассист, который решил судьбу матча перед финальным свистком – это от души.
Следующей назову "Александрию". Уже на 10-й минуте ее кипер Шевченко перевел в перекладину мяч после штрафного удара Батагова. Как известно, завершилась игра без голов.
Стойка ворот "Миная", отразившая удар Гармаша с рикошетом на 58-й минуте, при 1:0, также заслуживает внимания. Равный счет в начале второго тайма никак не предвещал успеха хозяев поля в поединке с харьковчанами.
Можно говорить о том, что "Динамо" повезло с нелепой ошибкой Варакуты, когда был забит судьбоносный гол. Но шестью минутами ранее "Черноморец" от пропущенного мяча после удара Ваната спасла перекладина, а в середине второго тайма после удара Бражко и рикошета – стойка. Так что это еще как сказать.
Личности. Самой заметной фигурой тура был страж ворот "Оболони" Федоривский с шестью зачетными сэйвами. На самом деле, это были и все заслуживающие внимания фрагменты матча. И даже пропущенный мяч был забит лишь после того как вратарь парировал удар Сарапия. У одессита Варакуты те же цифры, но и фатальный для команды ляпсус.
Из полевых игроков однозначно ярчайшей личностью стал Бондаренко, засветившийся в пяти эпизодах, включая четыре гола "Шахтера". Вторым отметил бы Шепелева из "Динамо", третьим – его одноклубника Ваната.
В плане эффективности круче всех смотрелся Крыськив ("Шахтер") – три из трех. Заслуживают упоминания также Мякушко ("Ворскла") и Пихаленок ("Днепр-1"). Последний запомнился исключительно исполнением стандартов.
Симпатии. Больше всех в футбол играл "Шахтер". Но следует помнить, что три четверти своих моментов он создал, играя в большинстве. После него – никто, кроме "Динамо". И лишь на почтительном расстоянии от них – "Ворскла", "Днепр-1" и ЛНЗ.
Главное разочарование тура – нулевая "Оболонь", особенно после того как она парила смертоносным Бэтменом на фоне еле живого соперника. Следующим назову "Колос" с его уникальным шансом в концовке. Тот же "Черноморец" с тремя полумоментами вновь заслуженно в тройке худших. И опять-таки бледно смотрелась в атаке "Александрия".
Таблица. "Днепр-1" обошел "Кривбасс", возглавив гонку. Но, думаю, уже всем ясно: то, что оба вынуждены будут уступить дорогу "Шахтеру" с "Динамо" - дело времени. Впрочем "Кривбасс" - "Шахтеру" уже уступил.
А вот торможение "Полесья" уменьшает его шансы на Европу через чемпионат и даже дает какую-то надежду "Руху".
Победа ЛНЗ позволила ему пополнить ряды относительно безмятежной четверки в середине таблицы.
Весьма шатки позиции "Александрии", которая еще и потеряла честно заработанное очко благодаря головотяпству своей клубной службы.
Ну, и для автора стал настоящим откровением трижды отпетый им "Минай", который неожиданно обрел вполне реальные шансы на спасение от вылета.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|19
|11
|5
|3
|28-17
|+11
|38
|0
|2
|Шахтер
|17
|11
|4
|2
|34-15
|+19
|37
|0
|3
|Кривбасс
|19
|11
|4
|4
|36-22
|+14
|37
|0
|4
|Динамо
|16
|11
|1
|4
|38-20
|+18
|34
|0
|5
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25-14
|+11
|33
|0
|6
|Рух
|19
|7
|9
|3
|27-20
|+7
|30
|0
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20-27
|-7
|26
|0
|8
|Колос
|18
|5
|9
|4
|13-11
|+2
|24
|0
|9
|Черноморец
|18
|7
|2
|9
|26-26
|0
|23
|0
|10
|ЛНЗ
|18
|6
|5
|7
|18-21
|-3
|23
|0
|11
|ФК Александрия
|18
|4
|5
|9
|12-23
|-11
|17
|0
|12
|Заря
|16
|3
|7
|6
|16-19
|-3
|16
|0
|13
|Оболонь
|18
|3
|6
|9
|11-24
|-13
|15
|0
|14
|Металлист 1925
|19
|4
|3
|12
|19-34
|-15
|15
|0
|15
|Верес
|18
|2
|6
|10
|16-30
|-14
|12
|0
|16
|ФК Минай
|17
|1
|7
|9
|9-25
|-16
|10
|0
Анонсы. Манящих вывесок нового тура, прямо скажем, немного.
Я бы выделил встречу "Днепра-1" с "Рухом". Помимо того, что обоим есть за что бороться, стиль игры команд Максимова и Пономарева обещает нескучное действо. Впрочем, сколько раз уже мы ошибались в своих ожиданиях…
Также любопытна пара: "Заря" - "Минай". Одним нужно убегать, другим – догонять, и оба на старте весны относительно в этом преуспели. Как будут выглядеть соперники на фоне друг друга? Остальное смотрится более-менее предсказуемым.
Хочется больше футбола – чтобы авитаминоз действительно оказался преходящим и сезонным. Но не в том смысле, разумеется, что до конца сезона УПЛ. Кое-кто заметил: наши судьи стали больше давать играть. Я бы уточнил – не играть, а бороться. И кайфа от этого нам нет никакого.
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