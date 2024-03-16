Кривбасс - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.03.2024

"Кривбасс" продолжает борьбу за чемпионский титул УПЛ. Несмотря на высокую конкуренцию на вершине таблицы, подопечные Вернидуба по-прежнему сохраняют шансы прервать 30-летнюю гегемонию "Шахтёра" и "Динамо" в чемпионате.



У "Колоса", в свою очередь, задачи поскромнее. Ковалёвцы переставали претендовать на еврокубковые места, но и вылет им не грозит. Однако, мотивация у коллектива Вишняка должна найтись. Особенно учитывая два подряд поражения команды, а также разгромное фиаско от криворожцев в первом круге со счётом 0:3.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

16 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк".

Арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

"Кривбасс" - "Колос" 18:00

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

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Новости "Кривбасса"

Подопечные Вернидуба подтвердили своё звание зимнего чемпиона украинской Премьер-Лиги разгромом "ЛНЗ" в первом матче после традиционного перерыва на предсезонную подготовку, однако следующие два матча прошли для криворожцев уже не так успешно. Сперва "Кривбасс" потерпел разгромное поражение от прямого конкурента за первую строчку в лице "Шахтёра", а затем добыл неуверенную победу над "Оболонью", находящейся в конце турнирной таблицы.



Градус будущего противостояния с "Колосом" повысило высказывание вице-президента клуба Артёма Гагарина, который раскритиковал назначение Ярослава Козика главным арбитром на предстоящий поединок. Связано это с недовольством действиями судьи в игре первого тура УПЛ против "Александрии". После той встречи Козык был на месяц отстранён от работы.



Несмотря на последний обстрел Кривого Рога со стороны российской армии, руководство клуба подтвердило допуск болельщиков на трибуны. На матч игроки Вернидуба выйдут с траурными повязками.



Стоит отметить возвращение хавбека "Кривбасса" Хрвое Илича после одноматчевой дисквалификации.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Илич, Принс, Лунев, Соса.

Новости "Колоса"

Два поражения в последних двух турах УПЛ от "Шахтёра" и "Руха" практически полностью уничтожили и до этого невысокие шансы ковалёвкев побороться за зону еврокубков. На счету подопечных Ярослава Вишняка в весенней части сезона пока что три набранных балла - в первой игре после предсезонки "Колос" одолел "Верес", забив два победных гола за несколько минут в концовке.

Наиболее обсуждаемым событием, связанным с "Колосом", стал слух о переходе основного голкипера Кирилла Фесюна в донецкий "Шахтёр". Как сообщал журналист Владимир Зверов, 21-летний вратарь уже прошёл предварительное медицинское обследование, и летом пополнит состав "горняков". Впрочем, сам Фесюн в резкой форме опроверг эту информацию.

По сравнению с матчем недельной давности, в распоряжении Вишняка вновь окажется трио игроков, которые не смогли сыграть с "Шахтёром" из-за условий арендного соглашения: Бондаренко, Топалов и Тотовицкий. Лазарет ковалёвцев пуст, однако под риском дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек пребывают сразу четыре футболиста.

Ориентовый состав "Колоса": Фесюн, Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Кукош, Богданов, Топалов, Тотовицкий, Ильин, Паулаускас.

"Кривбасс" - "Колос". Личные встречи

"Кривбасс" относительно недавно вернулся в высший дивизион, в то время как "Колос" - клуб с небогатой историей. Соответственно, история противостояния невелика. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 1:0, а в нынешнем криворожцы разгромно обыграли своего соперника на выезде - 3:0.

"Кривбасс" - "Колос". Последние матчи команд

09.03 Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)

03.03 Шахтер - Кривбасс 5:2 (УПЛ)

23.02 ЛНЗ - Кривбасс 0:3 (УПЛ)

13.02 Мурсия - Кривбасс 2:5 (товарищеская игра)

10.02 Кривбасс - Виборг 1:0 (товарищеская игра)

08.03 Шахтёр - Колос 3:2 (УПЛ)

03.03 Колос - Диназ 1:1 (товарищеская игра)

02.03 Колос - Рух 0:1 (УПЛ)

25.02 Верес - Колос 0:2 (УПЛ)

15.02 Колос - Рига 2:2 (товарищеская игра)

"Кривбасс" - "Колос". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39 - 17 43 2 Кривбаcс 20 12 4 4 37 - 22 40 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 20 8 9 3 28 - 20 33 6 Полесье 20 9 6 5 26 - 16 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21 - 28 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 20 - 23 25 9 Колос 19 5 9 5 15 - 14 24 10 Черноморец 19 7 2 10 26 - 27 23 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15 - 24 23 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20 - 35 16 14 Оболонь 19 3 6 10 11 - 25 15 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 19 1 7 11 9 - 29 10

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