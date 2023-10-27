Жирона - Сельта онлайн трансляция матча

Анонс матча Жирона - Сельта 27.10.2023, Чемпионат Испании

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой Сельта (Виго) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч начнется на стадионе Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведения матча: 27.10.2023

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Жирона (Жирона) и командой Сельта (Виго):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Жирона, тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Жирона и Сельта в предыдущем футбольном матче 27.10.2023 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мишел и Рафаэль Бенитес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)

Год основания Жирона (Жирона): 1930

Страна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший матч команды Жирона был сыгран против Сельта - 27.10.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.

Команда гостей

Название: Сельта (Виго)

Год основания Сельта (Виго): 1923

Страна: Испания

Тренер: Карлуш Карвальял



Предыдущий поединок команды Сельта был сыгран против Жирона - 27.10.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.

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