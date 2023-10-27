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Жирона - Сельта онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 27 октября 2023, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матча:
Жирона
Жирона
1 - 0
Матч завершен
Сельта
Виго
Смотреть трансляцию
Ход матча
45' Джуан Давид Виктория Лопез Вышел: Хуан Педро Рамирез Лопез 45' Couto, Yan
55' Васкес, Кевин 67' Салливан Мартине Вышел: Порту 67' Артем Довбик Вышел: Кристиан Стуани 75' Бомба, Жонатан Вышел: Óscar Mingueza 77' Нуньес, Унаи 77' Кристиан Стуани 79' Arnau, Martinez Вышел: Виктор Цыганков 82' Хуан Педро Рамирез Лопез 85' Gonzalez, Carlos Dotor Вышел: Белтран, Фран 90' Эррера Янгель
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
53%
Ничья
25%
Сельта
23%
П1: 2.13 Х: 2.46 П2: 5.67
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Жирона и Сельта 1-2. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 4 победы команды Сельта. Разница голов 12-9 в пользу команды Сельта.
  • Во время последних 15 встреч, команда Жирона выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Сельта выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-20 в пользу команды Сельта
  • Игры прошлого года: 0-1 (Жирона дома) и 1-1 (Сельта дома).
  • Вы знали, что Жирона забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Сельта забил 30% голов между минутами 16-30?
  • Сельта без побед в последних 6 играх.
  • Жирона не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Сельта не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Yangel Herrera получил больше всего желтых карточек (3) в Жирона. Iago Aspas получил 3 в Сельта.
  • Год назад, Жирона была на 18 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 2 месте с 25 очками.
  • Год назад, Сельта была на 14 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 18 месте с 6 очками.
  • Сельта пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Жирона выигрывает первый тайм в 28% матчей, Сельта выигрывает в 29% матчей.
  • Жирона выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Сельта выигрывает в 29%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Сельта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Сельта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.
  • Жирона's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.
  • Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 2, команда Сельта выиграла 2, 1 ничьи.
  • Жирона забивает 1.2 гола за матч против команды Сельта, а Сельта забивает 1.2 гола против команды Жирона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Сельта - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Сельта - 1.2.
  • Жирона забивает 2.1 гола, играя дома, а Сельта забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Жирона забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Artem Dovbyk лучший бомбардир Жирона с 5 голами. Jorgen Strand Larsen забил 3 раз за Сельта
Прогноз на матч
Личные встречи
Жирона
3
Побед
7
Игр
2
Побед
Сельта
Чемпионат Испании 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2022/2023
23.05.2023 - 20:34 Сельта 1 - 1 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2022/2023
26.08.2022 - 21:00 Жирона 0 - 1 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2018
20.04.2019 - 13:45 Сельта 2 - 1 Завершен Жирона
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2023/2024
22.10.2023 - 17:15 Жирона 5 - 2 Завершен Альмерия В
Чемпионат Испании 2023/2024
07.10.2023 - 15:00 Кадис 0 - 1 Завершен Жирона В
Чемпионат Испании 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Вильярреал 1 - 2 Завершен Жирона В
Показать больше
Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2023/2024
27.10.2023 - 22:00 Жирона 1 - 0 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Сельта 0 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2023/2024
08.10.2023 - 19:30 Сельта 2 - 2 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 1 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2023/2024
28.09.2023 - 20:00 Сельта 1 - 1 Завершен Алавес Н
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Главные события
ГООЛ! Эррера Янгель
90'
85'
Gonzalez, Carlos Dotor
Вышел: Белтран, Фран
Хуан Педро Рамирез Лопез
82'
Arnau, Martinez
Вышел: Виктор Цыганков
79'
77'
Нуньес, Унаи
Кристиан Стуани
77'
75'
Бомба, Жонатан
Вышел: Óscar Mingueza
Салливан Мартине
Вышел: Порту
67'
Артем Довбик
Вышел: Кристиан Стуани
67'
55'
Васкес, Кевин
Джуан Давид Виктория Лопез
Вышел: Хуан Педро Рамирез Лопез
45'
Couto, Yan
45'
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
53%
Ничья
25%
Сельта
23%
П1: 2.13 Х: 2.46 П2: 5.67
Составы команд
13
Пауло Гассанига
3
Мигель Гутьеррес
17
Блинд Дэйли
5
Джуан Давид Виктория Лопез
4
Arnau, Martinez
14
Алешандре Гарсия
16
Годвин Saviour
23
Салливан Мартине
21
Эррера Янгель
20
Couto, Yan
9
Артем Довбик
25
Висенте Гуайта
20
Васкес, Кевин
2
Старфельт, Карл
4
Нуньес, Унаи
23
Sanchez De La Pena, Manuel
14
Лукас де ла Торре
5
Ренато Тапиа
6
Gonzalez, Carlos Dotor
17
Бомба, Жонатан
10
Яго Аспас
18
Ларсен, Йорген
Стартовый состав
  • 9
    Артем Довбик
    Нападающий
    67
  • 16
    Годвин Saviour
  • 23
    Салливан Мартине
    Защитник
    67
  • 21
    Эррера Янгель
    90
  • 20
    Couto, Yan
    Защитник
    45
  • 14
    Алешандре Гарсия
    Полузащитник
  • 3
    Мигель Гутьеррес
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 5
    Джуан Давид Виктория Лопез
    45
  • 4
    Arnau, Martinez
    Защитник
    79
  • 13
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 10
    Яго Аспас
    Нападающий
  • 18
    Ларсен, Йорген
    Нападающий
  • 14
    Лукас де ла Торре
  • 5
    Ренато Тапиа
    Защитник
  • 6
    Gonzalez, Carlos Dotor
    Полузащитник
    85
  • 17
    Бомба, Жонатан
    Нападающий
    75
  • 20
    Васкес, Кевин
    Защитник
    55
  • 2
    Старфельт, Карл
    Защитник
  • 4
    Нуньес, Унаи
    Защитник
    77
  • 23
    Sanchez De La Pena, Manuel
    Полузащитник
  • 25
    Висенте Гуайта
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Мишел
  • Рафаэль Бенитес
Статистика матча
4
Удары мимо
1
11
Штрафные
15
9
Угловые
1
15
Фолы
11
66%
Владение мячом
34%
4
Удары в створ
2
3
Блокировано ударов
1
2
Сейвы
3
3
ЖК
2
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Трансляция матча Жирона - Сельта
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MEGOGO Футбол Первый
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Свисток
Матч завершился - 1:0!
90+1'
Гоооол!!!
Все же достигают своего хозяева поля. Эррера из-за пределов штрафной пробивает в дальний угол – 1:0.
Инфо
Ко второму тайму арбитр компенсировал пять минут.
87'
Ничего не могут создать в позиционной игре подопечные Митчела в конце встречи.
84'
Опасный момент
де ла Торре забивает в пустые ворота, но до этого арбитр зафиксировал нарушение правил на голкиперу "Жироны".
81'
После передачи Санчеса пробивал Дотор, но попал в защитника. Неплохая атака в исполнении гостей.
79'
Замена
Дождались мы появления украинского хавбека Виктора Цыганкова. Виктор вышел вместо Арнау Мартинеса. В последний раз украинец играл еще против "Реала".
75'
Замена
Вместо атакующего игрока Бамба выходит Оскар Мингеса. Похоже, что гости стараются не проиграть, а не выиграть.
73'
Мигель Гутьеррес мощно пробил из-за пределов штрафной, но неточно. Начинают хозяева поля прибавлять в активности.
71'
Стуани хорошо принял мяч, развернулся и пробил, но в створ ворот опытный нападающий "Жироны" не попал.
69'
Замена
Вместо Мартина выходит Порту, а Стуани меняет Артема Довбика. Очень непростой матч для украинского нападающего.
67'
Опасный момент
После быстрой атаки из пределов штрафной мощно пробивал Коуто, но гораздо выше ворот. Шикарный момент для хозяев.
63'
После перерыва гости уже не так прижимаются к своим воротам. В этом плане разговор с тренером пошел футболистам "Сельты" на пользу.
60'
Инфо
В первом тайме у Артема Довбика было десять касаний мяча. После перерыва Артем запомнился ударом в створ ворот.
57'
Желтая карточка
Кевин Васкес за грубый подкат против Савио получает справедливое предупреждение.
55'
Много сегодня ошибаются футболисты обеих команд. У голкиперов работы почти нет.
52'
Продолжают и после перерыва играть первым номером футболисты "Жироны". Однако гости в защите играют внимательно.
49'
В перерыве тренеры обошлись без замен. Ожидаем, что уже в скором времени на поле выйдет еще один украинец Виктор Цыганков.
47'
Уголовой
А вот и первый удар в створ ворот у хозяев поля. После навеса с фланга пробивал Артем Довбик, но голкипер без проблем забрал мяч в руки.
Свисток
Второй тайм начался!
Весьма скучный футбол в первом тайме. Хозяева поля доминировали во владении мячом, но с конструктивом имелись существенные проблемы. Ни одного удара в створ ворот для "Жироны" - яркое тому подтверждение. Много нарушений и пауз.
Свисток
Первый тайм завершился - 0:0!
45+3'
Замена
Пришлось проводить вынужденную замену хозяевам поля. Вместо травмированного Давида Лопеса выходит Хуанпе.
Инфо
К первому тайму арбитр ожидаемо добавил сразу 7 минут.
42'
Бамба на скорости ворвался в штрафную, но пробил прямо в руки голкиперу. Однако у гостей уже хотя бы удары в створ ворот есть.
39'
После шикарной передачи Гутьерреса простреливал Савио, но слишком неточно. Мяч до нападающих не долетел.
36'
Слишком банально в атаке в первом тайме играют хозяева поля. Навесы, навесы и еще раз навесы...
33'
Инфо
Процент владения мячом – 72% на 28% в пользу хозяев поля. Однако у гостей один удар в створ, а у футболистов "Жироны" - ни одного.
30'
Контроль мяча не приносит никакой выгоды хозяевам поля. Довести свои атаки до логического завершения не удается.
28'
Нарушения в центре поля существенно сбивают и так достаточно медленный темп матча. У нас все еще без ударов в створ ворот.
25'
Мяч до Артема Довбика почти не доходит. В эти минуты даже больше играют первым номером футболисты "Сельты".
22'
Повреждение в борьбе с Эррерой получил Тапия. Еще одна пауза в нашем матче. Надеемся, что замена не понадобится.
21'
Ошибки в переходных фазах не позволяют футболистам обеих команд качественно комбинировать. Пока без ударов в створ ворот.
18'
Темп матча у нас достаточно медленный. Никто из соперников не хочет рисковать, потому и играют осторожно.
15'
Начинают больше держать мяч гости, но атаки довести до логического завершения пока не удается.
12'
Инфо
Наконец-то после паузы возобновилась наша игра. Желаем здоровья болельщику гостей и продолжаем следить за футболом.
9'
Инфо
Пауза в нашем матче. Кому-то из болельщиков "Сельты" на трибунах стало плохо. Врачи сейчас оказывают помощь.
7'
Гости пока не могут спокойно через пас выйти в атаку. Стоит отметить высокий прессинг подопечных Митчелла.
5'
После подачи с правого фланга пробивал головой Артем Довбик, но гораздо выше ворот.
3'
Хозяева прогнозируемо на первых минутах взяли мяч под собственный контроль, но пока без продвижения вперед.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Сельта" (запасные): Каррильо, Марчесин, Бельтран, Домингес, Дувикас, Мингеса, Родригес, Сведберг, Серви, Сотело
Инфо
"Сельта" (стартовый состав): Гвайта – Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес, где ла Торре, Тапия, Дотор, Бамба, Аспас, Ларсен
Инфо
"Жирона" (запасные): Фуидиас, Ромеро, Цыганков, Бернардо, Кебе, Порту, Стуани, Торре, Хуанпе
Инфо
"Жирона" (стартовый состав): Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Лопес, Мартинес, Коуто, Савио, Мартин, Гарсия, Эррера, Довбик
"Сельта" трижды не проигрывает жиронцам. Даже в прошлом сезоне было оформлено 4 очка из 6 возможных.
Сегодня на "Монтиливе" пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором "Жирона" встретится с "Сельтой". Старт поединка запланирован на 22:00.
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Анонс матча Жирона - Сельта 27.10.2023, Чемпионат Испании

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой Сельта (Виго) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч начнется на стадионе Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведения матча: 27.10.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Жирона (Жирона) и командой Сельта (Виго):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Жирона, тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Жирона и Сельта в предыдущем футбольном матче 27.10.2023 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Мишел и Рафаэль Бенитес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жирона - Сельта можно посмотреть 27.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Жирона - Сельта, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команды Жирона был сыгран против Сельта - 27.10.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.

Команда гостей

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Карлуш Карвальял

Предыдущий поединок команды Сельта был сыгран против Жирона - 27.10.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды Жирона.

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