ЛНЗ - Колос онлайн трансляция матча

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 6 играх.

LNZ Cherkasy не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Колос Ковалёвка в сезоне 1-4-0

Gennady Pasich получил больше всего желтых карточек (4) в LNZ Cherkasy. Mykyta Burda получил 5 в Колос Ковалёвка.

LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 41% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 27% матчей.

LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 27%.

Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.