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ЛНЗ - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 ноября 2023, 13:00 - Центральный стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: George, Nazarius
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
До начала
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
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Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
32%
Ничья
36%
Колос
32%
П1: 3.40 Х: 2.17 П2: 3.10
Интересные факты
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 6 играх.
  • LNZ Cherkasy не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Колос Ковалёвка в сезоне 1-4-0
  • Gennady Pasich получил больше всего желтых карточек (4) в LNZ Cherkasy. Mykyta Burda получил 5 в Колос Ковалёвка.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первый тайм в 41% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 27% матчей.
  • LNZ Cherkasy выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 27%.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 1-0 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 0-1 дома, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy забивает 1.67 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 0.68 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ЛНЗ
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен ЛНЗ
Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтер 3 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
32%
Ничья
36%
Колос
32%
П1: 3.40 Х: 2.17 П2: 3.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 5
    Иван Калюжный
  • 7
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Защитник
  • 19
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Защитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 29
    Владислав Емец
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Vyshnyak, Yaroslav
LIVE
Трансляция матча ЛНЗ - Колос
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
Запасные Колоса: Мысак, Горох, Золотов, Гончаренко, Милько, Кукош, Ориховский, Тотовицкий, Болбат, Салабай, Попов, Велетень
Инфо
Стартовый состав Колоса: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Мякушко, Безбородко, Ильин
Запасные ЛНЗ: Самойленко, Лопыренок, Селин, Насонов, Банада, Тарасенко, Пасич, Наумец, Прядун, Тищенко, Хамелюк, Олейник
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Калюжный, Шестаков, Бойко, Норенков, Хобленко, Муравский, Рыбалка, Ковлев, Савин, Стасюк
На данный момент ЛНЗ находится на 10-м месте в таблице с 12 очками. У Колоса 8-я позиция с 16 пунктами
Инфо
Матч начнется в 13:00, главный судья - Назарий Дьордь. Также на поединке будет ВАР
Добрый день всем любителям украинского футбол! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 13-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ примет Колос
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 3 Монпелье Монпелье 0 Завершен 22:00 - Вчера Лас-Пальмас Лас-Пальмас 2 Атлетико Атлетико 1 Завершен 22:00 - Вчера Лестер Сити Лестер Сити 0 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1 Завершен 21:45 - Вчера Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1 Эйпен Эйпен 1 Завершен 21:45 - Вчера Болонья Болонья 1 Лацио Лацио 0

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Анонс матча ЛНЗ - Колос 04.11.2023, Премьер-лига

Матч между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 04.11.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ЛНЗ (Черкассы) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ЛНЗ, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 15.07.2023 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - Колос можно посмотреть 04.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Оболонь - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Динамо - 28.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ЛНЗ - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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