ЛНЗ - Колос онлайн трансляция матча

Матч между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Центральный стадион.
Дата проведения матча: 04.11.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между командами ЛНЗ (Черкассы) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ЛНЗ, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 15.07.2023 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Оболонь - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Динамо - 28.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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