Оболонь - Ворскла онлайн трансляция матча

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч состоится на стадионе Оболонь-Арена.
Дата проведения матча: 02.11.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Оболонь (Киев) и командой Ворскла (Полтава):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Оболонь, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Оболонь в предыдущем футбольном матче 20.11.2011 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против ЛНЗ - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Металлист 1925 - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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