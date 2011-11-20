Оболонь - Ворскла онлайн трансляция матча

Во время последних 7 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-6 в пользу команды Ворскла Полтава

FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 18% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 27% матчей.

FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 27%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.

В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).

Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 2, команда Ворскла Полтава выиграла 2, 1 ничьи.

FC Obolon Kiev забивает 0.6 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 0.6 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Ворскла Полтава - 1.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Ворскла Полтава - 0.4.

Обе команды проиграли их последние матчи.

FC Obolon Kiev забивает 0.86 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).