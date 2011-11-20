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Оболонь - Ворскла онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 02 ноября 2023, 17:00 - Оболонь-Арена
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
0 - 0
Обновить
23'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
29%
Ничья
29%
Ворскла
41%
П1: 3.79 Х: 2.13 П2: 2.66
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда FC Obolon Kiev выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-6 в пользу команды Ворскла Полтава
  • FC Obolon Kiev выигрывает первый тайм в 18% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 27% матчей.
  • FC Obolon Kiev выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 27%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Obolon Kiev.
  • В их последнюю встречу команда FC Obolon Kiev победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Из последних 5 встреч команда FC Obolon Kiev выиграла 2, команда Ворскла Полтава выиграла 2, 1 ничьи.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.6 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 0.6 гола против команды FC Obolon Kiev (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Obolon Kiev и Ворскла Полтава - 1.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Obolon Kiev и Ворскла Полтава - 0.4.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • FC Obolon Kiev забивает 0.86 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ворскла Полтава без побед в последних 4 играх.
Личные встречи
Оболонь
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2011/2012
20.11.2011 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершен Оболонь
Премьер-лига 2011/2012
17.07.2011 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Ворскла В
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
29%
Ничья
29%
Ворскла
41%
П1: 3.79 Х: 2.13 П2: 2.66
Статистика матча
Угловые
1
1
ЖК
Трансляция
21'
19'
17'
Опасный момент
Отличный подкрученный мяч от Суханова с левого фланга штрафной полетел чуть мимо дальней девятки.
16'
Выполнила подачу Ворскла с левого фланга, но лучше бы не выполняла - неудачно.
15'
Степанюка на левом фланге атаки фолом развернул Приймак.
12'
Хорошо, что Пердута хоть на ноги смог подняться после такого фола.
10'
Желтая карточка
Точно в ноги Пердуте полетел в ноги Дубко в центре поля.
7'
Против Федоривского сфолили во время его перехвата подачи с правого фланга.
5'
Прессинг от Ворсклы не дает Оболони разыгрывать мяч.
3'
Приймак перевел на угловой прострел с правого фланга атаки соперников.
2'
Оболонь позиционно атакует на чужой половине.
1'
Команды демонстрируют осторожное начало игры.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Запасные: Домолега, Юрченко, Чеснаков, Черныш, Хрипчук, Островский, Фелипе.
Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Корниенко, Крупский - Скляр, Челядин - Кане, Нестеренко, Бацула - Степанюк.
Запасные: Рыбка, Карась, Осман, Муха, Мединский, Чернов, Фатеев, Груша, Краснопир.
Оболонь: Федоровский - Нагиев, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Слободян, Косовский, Дубко - Суханов, Тарануха.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
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Анонс матча Оболонь - Ворскла 02.11.2023, Кубок Украины

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч состоится на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 02.11.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Оболонь (Киев) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Оболонь, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Оболонь в предыдущем футбольном матче 20.11.2011 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против ЛНЗ - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Металлист 1925 - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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