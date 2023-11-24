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ФК Минай - Кривбасс онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 ноября 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Обновить
перерыв
Кривбасс
Кривой Рог
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Ход матча
6' Dmytruk, Taras
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
38%
Ничья
27%
Кривбасс
35%
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 1-0 (Минай дома) и 0-0 (Кривбасс Кривой Рог дома).
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 35% голов между минутами 31-45?
  • Минай без побед в последних 17 играх.
  • Минай сыграл 11 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Минай не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 0-4-3
  • Vadym Vitenchuk получил больше всего желтых карточек (4) в Минай. Oleg Kozhushko получил 5 в Кривбасс Кривой Рог.
  • Год назад, Минай была на 12 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 16 месте с 6 очками.
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 10 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 27 очками.
  • Минай не забивает в последних 7 матчах.
  • Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 35% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • У команды Минай серия из 7 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Минай забивает 0.61 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Кривбасс
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбасс 1 - 4 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбасс 0 - 0 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
10.11.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
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Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбасс 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полесье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбасс 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Черноморец В
Показать больше
Главные события
Dmytruk, Taras
6'
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
38%
Ничья
27%
Кривбасс
35%
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бандура Александр
  • 8
    Buleza, Andrii
    Защитник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Защитник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Защитник
    6
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 97
    Korablin, Timur
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 27
    Роман Дебелко
    Полузащитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 2
    Вячеслав Рябов
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Ljubenovic, Zeljko
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матча
9
Штрафные
10
2
Офсайды
2
8
Фолы
7
1
ЖК
Удары в створ
5
Угловые
6
5
Сейвы
1
Удары мимо
2
LIVE
Трансляция матча ФК Минай - Кривбасс
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
Типичный первый тайм, как для УПЛ, - без голов. Кривбасс владеет инициативой, Минай больше играет от защиты, но постоянно что-то пытается придумать в контратаках, поэтому игра не стоит на месте. Бандура уже несколько раз спасал, тогда как хозяева не попадают в створ.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Удар Кожушко с правого фланга штрафной пролетел существенно мимо дальней штанги.
45'
Инфо
Арбитр разрешил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
44'
Руками держал Дибанго в центре поля Кораблина.
41'
Бандура среагировал на отскок от газона перед собой при дальнем ударе Илича со штрафного с правого фланга.
39'
Бизимана получил удар сзади по ногам от Гечева на правом фланге атаки и травмировался.
37'
Прострел от Дебелко с левого фланга штрафной был заблокирован.
35'
Продолжается давление от Кривбасса на чужой половине.
32'
Опасный момент
Бизимана мощно пробил мимо ближней стойки в завершение розыгрыша углового с правого фланга под удар с лицевой границы штрафной.
31'
Опасный момент
Бандура вытащил из-под левой стойки собственных ворот закрученный удар Илича со штрафного.
31'
Фол Чуева против Кожушко во время борьбы вблизи собственной штрафной.
30'
Стецьков забросил мяч к правому флангу штрафной, где его не догнал Илич.
27'
Опасный момент
Кожушко с центрального входа в штрафную в падении пробил в руки Бандуре, после сброса от Дибанго.
24'
Кожушко заработал угловой ударом с правого фланга штрафной в Немчанинова.
21'
Дмитрук решился на дальний выстрел с правого фланга, но попал выше ворот.
18'
Гечев выполнил высокую подачу с правого фланга, которую завершил неуклюжий удар через себя от Вишневского.
16'
Контролирует ход игры Кривбасс.
13'
Опасный момент
Бандура спокойно забрал в руки удар низом от Задерака из центра штрафной в завершение передачи Дебелко с правого фланга.
10'
Тем временем понемногу начало затягивать небо над стадионом.
8'
Вишневский на правом фланге штрафной оставил мяч Клищуку.
6'
Опасный момент
Мощный удар Кузыка с розыгрыша штрафного на левом фланге пошел низом в ближний угол, но Бандура парировал.
5'
Желтая карточка
Дмитрук дернул за футболку Кожушко возле правого угла собственной штрафной.
4'
Минай довольно уверенно начал игру с мячом в ногах.
2'
Кожушко выполнил откровенно неудачную подачу с правого фланга.
1'
Бизимана за 10 первых секунд матча уже успел сфолить. Неплохо.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Кривбасс идет третьим с 8 победами, 3 ничьими и 3 поражениями - 27 очков.
Инфо
Минай идет последним с 6 ничьими и 8 поражениями - 6 очков.
Запасные: Маханьков, Хома, Семотюк, Виливальд, Приходько, Татарков, По, Лунев, Устименко, Вакулко, Близниченко, Гончарук.
Кривбас: Клищук - Понедельник, Рябов, Стецков, Дибанго - Бизимана, Илич - Задерака, Дебелко, Д. Кузык - Кожушко.
Запасные: Кемкин, Рогозинский, Солдат, Ременяк, Ю. Кравчук, Ралюченко, Одарюк, Голуб, Панасенко, Гуничев, Демиденко.
Минай: Бандура - Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза - Витенчук, Петько - Кораблин, Твердохлеб, Гечев - Вишневский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Омельченко (Славянск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Минай-Арена (с. Минай, Украина) сыграют закарпатский Минай и криворожский Кривбасс.
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Анонс матча ФК Минай - Кривбасс 25.11.2023, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 25.11.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 16.07.2023 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ljubenovic, Zeljko и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Кривбасс можно посмотреть 25.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Колос - 10.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Динамо - 12.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

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