ФК Минай - Кривбасс онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 25.11.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 16.07.2023 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Ljubenovic, Zeljko и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Колос - 10.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Динамо - 12.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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