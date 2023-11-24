ФК Минай - Кривбасс онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 1-0 (Минай дома) и 0-0 (Кривбасс Кривой Рог дома).

Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 35% голов между минутами 31-45?

Минай без побед в последних 17 играх.

Минай сыграл 11 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Минай не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Кривбасс Кривой Рог не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Минай в сезоне 0-4-3

Vadym Vitenchuk получил больше всего желтых карточек (4) в Минай. Oleg Kozhushko получил 5 в Кривбасс Кривой Рог.

Год назад, Минай была на 12 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 16 месте с 6 очками.

Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 10 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 27 очками.

Минай не забивает в последних 7 матчах.

Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 35% матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 35%.

Победителем прошлой встречи была команда Минай.

В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

У команды Минай серия из 7 матчей с 0 забитых мячей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.