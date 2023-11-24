Минай - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2023

Слишком пафосно будет в контексте "Миная" говорить о какой-то новой эпохе. Ушел Шаран, пришел Любенович – это тренерские изменения, которые направлены руководством клуба на спасение утопающей команды. Вот и все. А "Кривбассу" делать свое при любых условиях. Криворожане – фавориты отчетного поединка, и завоевание трех очков для них должна быть обязательной программой. Только с такими амбициями можно бороться за зону еврокубков.

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УПЛ. Пятнадцатый тур. 25.11.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Александр Омельченко

"Минай" 13:00 "Кривбасс"

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Новости "Миная"

Прошлый сезон был для закарпатцев крайне успешным. Итоговое восьмое место, статус грозы авторитетов, открытие для Украины нескольких футбольных талантов. Но это тот классический случай, когда команда сумела выбраться на высокий уровень, но не сумела там удержаться. В сезоне 2023/24 произошло стремительное падение. Собственно, оно продолжается до сих пор.

Его остановить призван Желько Любенович. Именно этот сербский специалист пришел на смену Владимиру Шарану, с которым клубу не без проблем, но все же удалось расстаться. Для Желько это будет первый самостоятельный опыт работы на таком уровне, но место явно "не хлебное". С другой стороны, Любенович сразу заявил, что не боится трудного турнирного положения "Миная" и готов прилагать усилия, чтобы все исправить.

В первом для Любеновича матче – сразу испытание. В гости к "Минаю" приедет один из лидеров турнирной таблицы "Кривбасс". Играть закарпатцам к тому же придется без травмированного Андрея Булезы. Также из-за дисквалификации выпал Александр Мельник.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура - Солдат, Немчанинов, Дмитрук, Рогозинский - Твердохлеб, Витенчук, Гечев - Петько, Гуничев - Вишневский

Новости "Кривбасса"

У "Кривбасса" свои кадровые проблемы – из-за дисквалификации не сыграет основной защитник Даниил Бескоровайный. Это следствие скандального удаления в матче с "Динамо", отголоски которого до сих пор циркулируют в прессе. "Кривбасс" тогда потерпел очень болезненное поражение, но не пошатнулся в амбициях. Победа над "Минаем" может снова вернуть команду Юрия Вернидуба на должный уровень психологической стабильности.

Очень важный нюанс в том, что в 15-м туре между собой сыграли прямые конкуренты "Кривбасса" "Полесье" и "Шахтер". То есть оба априори не могли набрать максимума очков, что гарантирует криворожанам профит в случае собственной победы. Однако кроме соперника, "Кривбассу" придется бороться с не очень подходящим как для условий УПЛ газоном (в последнем здесь матче "Ворскла" буквально плавала на поле). С другой стороны, сейчас уже очень поздняя осень и наивно надеяться, что где-то в Украине будет изумрудный газон.

Во время окна ФИФА "Кривбасс" представил португальца со звучной фамилией Бандейра. Клуб проводит активную работу в направлении привлечения легионеров, что уже направлено на потенциальное участие в следующем сезоне в еврокубках. Однако чтобы планы выгорели, нужно еще в этом году брать максимум очков.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук - Стецьков, Понедельник, Илич, Дибанго - Кузык, Бизимана - Татарков, Кожушко, Задерака - Дебелко

"Минай" - "Кривбасс". Статистика личных встреч

Удивительно, но у "Кивбасса" есть за что мстить "Минаю". В прошлом сезоне команды провели между собой два матча и ни в одном криворожане не забивали. Ничья 0:0 и поражение 0:1. Сейчас, конечно, ожидания совсем другие. Большой фаворит матча – именно "Кривбасс".

"Минай" - "Кривбасс". Последние матчи команд

Ничья с "Ворсклой", которая имела место в последнем домашнем матче "Миная" – вроде и неплохой результат. Но уже после того было поражение от "Колоса". Просвета не видно. Даже если закарпатцы резко начнут побеждать, то уйти на зимний перерыв без статуса аутсайдера не удастся. А если результата не будет и дальше – то и подавно...

"Кривбасс" пережил неприятные моменты в матче с "Динамо" в хронологически последнем туре. Однако сильные команды потому и сильны, что способны приходить в себя после тяжелых потрясений. Подопечным Юрия Вернидуба нужно настроиться на ударное завершение года. Есть шанс уйти зимовать в тройке лидеров.

"Минай" - "Кривбасс". Турнирное положение команд

Собственно, победа гарантирует "Кривбассу" даже топ-2 по итогам этого тура. У "Миная" все значительно хуже. От зоны переходных матчей закарпатцы отстают на четыре балла, от зоны прямого спасения – на семь.

# Команда І В Н П О 1 СК Днепр-1 14 9 3 2 30 2 Полесье 14 9 2 3 29 3 Кривбасс 14 8 3 3 27 4 Ворскла 12 7 3 2 24 5 Рух 14 6 6 2 24 6 Колос 14 4 8 2 20 7 Черноморец 13 6 1 6 19 8 Динамо 11 6 1 4 19 9 Ворскла 14 5 3 6 18 10 ЛНЗ 14 4 4 6 16 11 Металлист 1925 13 4 3 6 15 12 Оболонь 14 3 4 7 13 13 ФК Александрия 14 3 4 7 13 14 Заря 12 2 4 6 10 15 Верес 13 1 5 7 8 16 ФК Минай 14 0 6 8 6

"Минай" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Кривбасса" 1:0. Прошлогодний приезд Юрия Вернидуба в Минай закончился едва не дракой с представителями судейской бригады. Тренер "Кривбасса" тогда много говорил после матча о войне, о наказании для судей и тому подобное. На этот раз надо сконцентрироваться на игре и "Кривбасс" способен это сделать. Если гости сами для себя не создадут проблем, то победят даже с сухим счетом. На это и предлагаем сделать ставку.