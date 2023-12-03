Шахтер - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 03.12.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 03.12.2023 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Марино Пушич и Олег Голодюк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Металлист 1925 - 03.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Голодюк
Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Шахтер - 03.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.
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