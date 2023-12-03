Шахтер - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Металлист 1925 03.12.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 03.12.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 03.12.2023 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марино Пушич и Олег Голодюк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Металлист 1925 - 03.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Олег Голодюк



Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Шахтер - 03.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

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