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Шахтер - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 декабря 2023, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 0
Матч завершен
Металлист 1925
Харьков
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Ход матча
46' Martins da Silva, Newertton 59' Александр Зубков 61' Дмитрий Юсов Вышел: Chyruk, Andrii Yuriiovych 62' Moura, Ari Вышел: Rusyn, Rostyslav 65' Андрей Борячук 69' Андрей Ткачук Вышел: Sydorov, Oleksii 76' Bondarenko, Artem Вышел: Егор Назарина 78' Дмитрий Крыскив 87' Андрей Борячук Вышел: Bychek, Kostiantyn 87' Даниил Сикан Вышел: Kelsy, Kevin 88' Тарас Степаненко 90' Дмитрий Крыскив Вышел: Ocheretko, Oleh
П1: 1.33 Х: 3.83 П2: 10.20
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 0-0 (Шахтер Донецк дома) и 0-7 (Металлист 1925 дома).
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 23% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Металлист 1925 не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Шахтер Донецк получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Georgiy Sudakov получил больше всего желтых карточек (4) в Шахтер Донецк. Maksym Zhychykov получил 4 в Металлист 1925.
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 47% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 19% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 19%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 3, команда Металлист 1925 выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.
  • Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк забивает 2.75 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.25 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Металлист 1925 - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Металлист 1925 - 1.25.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Шахтер Донецк забивает 1.75 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Выездная статистика Металлист 1925 в сезоне 1-2-5
  • Металлист 1925 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металлист 1925 0 - 7 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Лига Чемпионов 2023/2024
28.11.2023 - 19:45 Шахтер 1 - 0 Завершен Ройял Антверпен В
Премьер-лига 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Полесье Н
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтер 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Лига Чемпионов 2023/2024
07.11.2023 - 19:45 Шахтер 1 - 0 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Верес 4 - 3 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Полесье 2 - 1 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Металлист 1925 Н
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Главные события
Дмитрий Крыскив
Вышел: Ocheretko, Oleh
90'
Тарас Степаненко
88'
87'
Андрей Борячук
Вышел: Bychek, Kostiantyn
Даниил Сикан
Вышел: Kelsy, Kevin
87'
ГООЛ! Дмитрий Крыскив
78'
Bondarenko, Artem
Вышел: Егор Назарина
76'
69'
Андрей Ткачук
Вышел: Sydorov, Oleksii
65'
Андрей Борячук
62'
Moura, Ari
Вышел: Rusyn, Rostyslav
61'
Дмитрий Юсов
Вышел: Chyruk, Andrii Yuriiovych
ГООЛ! Александр Зубков
59'
Martins da Silva, Newertton
46'
П1: 1.33 Х: 3.83 П2: 10.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Azarov, Irakli
    Защитник
  • 5
    Валерий Бондарь
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
    76
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Защитник
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
    90 78
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
    46
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 14
    Даниил Сикан
    87
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
    88
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
    59
  • 30
    Никита Безуглий
    Защитник
  • 9
    Андрей Борячук
    Нападающий
    87 65
  • 20
    Cervak, Vadym
    Защитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 8
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 7
    Moura, Ari
    Полузащитник
    62
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 19
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
    69
  • 14
    Дмитрий Юсов
    Полузащитник
    61
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Марино Пушич
  • Олег Голодюк
Статистика матча
7
Штрафные
10
9
Фолы
7
7
Удары в створ
2
11
Угловые
2
Сейвы
5
8
Удары мимо
3
3
Блокировано ударов
1
ЖК
1
1
Офсайды
LIVE
Трансляция матча Шахтер - Металлист 1925
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
Матч, в общем, оказался довольно спокойным и в медленном темпе. Шахтер давил и давил и наконец-то дожал соперника. Металлист до первого гола почти все время сидел в защите и пытался удержать нули на табло и только после пропущенного гола побежал в атаку. После гола с пенальти они также не остановились, хотя создать какой-то момент у ворот "горняков" им было сложно и их было мало. В результате очередная победа Шахтера и они впервые за четыре матча забивают более одного мяча в ворота соперников в рамках Премьер-лиги
90+4'
Свисток
Максим Козыряцкий дает свисток о завершении матча
90+2'
Замена
Еще одна, наверное последняя, ​​ротация от Марино Пушича и вместо автора одного из голов – Криськива на поле вышел Очеретько
90+1'
Инфо
Во втором тайме компенсировано три минуты
90'
Опасный момент
Снова забегание от Эгиналду по левому флангу, бразилец отдает мяч на Назарину в район одиннадцатиметровой, Егор бьет, но попадает в защитника, а после мяч отскакивает в руку Келси
88'
Желтая карточка
Степаненко нарушает правила в центре поля и получает "горчичник" от арбитра
87'
Замена
Также замену производит и Марино Пушич и сменяет Сикана на Келси
87'
Замена
Последнего нападающего, который играл со старта, сменяет Олег Голодюк и вместо Борячука выпускает Бычека
86'
Опасный момент
Еще один удар от Назарины, на этот раз издалека, метров с 25. Сильный и мощный удар, но мяч попадает в перекладину
85'
Опасный момент
Очень опасный момент у Шахтера! Зубков получает передачу почти на линии штрафной, все готовятся, что Александр будет пробивать, но он отдает невероятную и точную передачу на Назарину ближе к воротам и Егор пробивает в дальний угол, но мяч пролетает в нескольких сантиметрах от штанги
83'
Гости более активно побежали в атаку, но по-прежнему это им удается довольно сложно
80'
Опасный момент
Еще одно забегание Эгиналда по левому флангу, он получает передачу от партнера в штрафной и бьет в дальний угол, но и на этот раз мимо ворот
78'
Гоооол!!!
Криськив стал сам выполнять пенальти. Разбегается и пробивает в левый угол. Сидоренко прыгал сюда же, но мяч прилетел прямо под штангу и голкипер был бессилен против этого удара. Шахтер удваивает свое преимущество
78'
Опасный момент
Червак встречает Криськива в штрафной, Дмитрий пытается обыграть защитника и тот ставит ему подножку. Сразу же раздается свисток арбитра и Максим Козыряцкий указывает на одиннадцатиметровый
76'
Замена
Еще одна ротация от Марино Пушича, вместо Назарины он выпускает на поле Бондаренко
75'
Опасный момент
В опасную контратаку выбегали хозяева, Эгиналду бежал по левому флангу откуда отдал точную передачу на Гочолеишвили, грузин решил бить из-за пределов штрафной в дальний угол, но неудачно и мяч пролетел мимо ворот
75'
Харьковчане заработали право на штрафной на половине поля соперника, но после навеса "горняки" легко разобрались и выбили мяч
72'
Офсайд
Эгиналду получил неплохую передачу на левом фланге, попытался с довольно острого угла пробить в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой, а затем раздался свисток арбитра, ведь бразилец находился в положении вне игры
71'
Уголовой
Хозяева разыграли корнер на правом фланге, после которого последовал навес на дальнюю стойку, там пробовал пробить Криськив, мяч отрекошетил в ноги Матвиенко и Николай бьет, но прямо в руки Сидоренко
70'
Эгиналду предпринял попытку нанести удар из-за пределов штрафной, но после рикошета от Червака мяч выходит на угловой
69'
Замена
Еще одну опцию использует Олег Голодюк и сменяет Андрея Ткачука на Сидорова
67'
Теперь атака Металлиста 1925 и заброс Мартынюка с левого фланга на дальнюю стойку, но там ни Чирук, ни Борячук не успели за мячом и он вышел за пределы поля
67'
Неплохой заброс на Эгиналду в штрафную харьковчан, но он немного не успел за мячом и Сидоренко забрал мяч в руки почти на линии поля
65'
Желтая карточка
Первую желтую карточку показывает арбитр в сегодняшнем матче. Борячук сбил с ног Криськива и Максим Козыряцкий этого ему не простил
61'
Замена
Двойную замену проводит Олег Голодюк, меняя Ари Муора на Русина, а Юсова на Чирука
60'
Максим Козыряцкий подождал пересмотра VAR на предмет офсайда у Зубкова, но после консультации с Александром Соловьяном указывает на центр поля
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зубков выводит Шахтер вперед! Александр получает передачу на ход на углу штрафной на правом фланге, проходит ближе к воротам, переигрывает Червака и точным ударом в дальний угол кладет мяч в сетку ворот! 1:0 в пользу хозяев
57'
Уголовой
Снова угловой у Шахтера и снова навес в штрафную, на этот раз с правого фланга, была попытка удара по воротам, но довольно неудачная и мяч полетел довольно далеко от ворот
56'
Опасный момент
Бондаренко не смог переиграть Сидоренко! Криськив отдает невероятную передачу на партнера в штрафную, тот без опеки и на выходе играет голкипер, который сумел отразить удар Артема
52'
Уголовой
Еще один корнер у Шахтера. Криськив выполняет навес с левого фланга, Сикан выигрывает борьбу у Юсова и бьет по воротам, но мяч летит рядом со штангой
47'
Уголовой
Угловой выполнили "горняки", но после навеса в штрафную гости выиграли верховую борьбу и выбили мяч
46'
Опасный момент
Зубков получает передачу в штрафной площадке соперника, пробивает в ближний угол ворот, но Сидоренко выбрал отличную позицию и отбивает мяч
46'
Свисток
Второй тайм начат
Замена
Марино Пушич провел первую замену в перерыве сняв с игры Невертона, вместо которого появился Де Соуза Лемос Эгиналду
Довольно спокойный и медленный по темпу матч. Шахтер, как и ожидалось, играет первым номером, а Металлист 1925 по большей части сидит в защите. Возможно, Шахтер потратил все силы на матчи Лиги чемпионов, но это точно не та команда, которую мы привыкли видеть на поле. Шахтер много атакует и пытается как можно чаще бить по воротам, за первый тайм таких попыток было десять, но всего три были в створ ворот. Харьковчане в общей сложности нанесли три удара по воротам и ни одного в створ. Ждем второй тайм, чтобы узнать, чем завершится этот поединок
45+2'
Свисток
Максим Козыряцкий дает свисток о завершении первого тайма
45+1'
Инфо
В первом тайме компенсирована одна минута
45'
Опасный момент
Зубков предпринял еще одну попытку пробить по воротам. На этот раз удар с линии штрафной, но прямо в руки голкипера
42'
Уголовой
Снова угловой у Шахтера и после навеса в район одиннадцатиметровой отметки пробивает головой Бондаренко, удар довольно слаб и мяч летел в руки Сидоренко. Бондарь пытался переправить мяч в ворота, но не дотянулся до него и он все же оказался в руках голкипера
40'
К концу первого тайма гости начали более активно выходить из защиты и пытаются создать свою атаку
37'
Опасный момент
Вот так момент у харьковчан! Ари Моура получает передачу на линии штрафной, принимает мяч, разворачивается и выполняет удар в дальний верхний угол, но мяч летит над перекладиной
35'
Небольшая пауза в игре, Криськив почувствовал дискомфорт и ему нужна помощь врачей. В случае замены это может быть большой потерей для дончан
33'
Шахтер не прекращает давить на ворота соперника, но все неудачно и игроки Металлиста 1925 прекрасно защищаются
30'
Уголовой
Снова корнер выполняют хозяева, на этот раз навешивают с правого фланга на дальнюю штангу, но мяч перелетает всех игроков и харьковчане его выбивают
29'
Уголовой
Снова угловой у "горняков" и впервые с правого фланга. После розыгрыша у флажка и выполнения навеса на дальнюю стойку раздался свисток арбитра, ведь мяч вышел за пределы поля
27'
Первую половину тайма почти все время игра проходит на половине поля харьковчан и им довольно трудно даже перейти центральную линию
23'
Опасный момент
Удар Зубкова из-за пределов штрафной в одно касание получился красивым, но неточным
20'
Уголовой
Снова угловой выполняют донечане и снова навес с левого фланга, на этот раз Сидоренко выбивает мяч кулаками, на подборе Невертон, который бьет слету, но выше ворот
18'
Атака от Металлиста 1925, но оба удара по воротам получились неудачными. Первый удар был заблокирован, а затем был удар Жичикова, но выше ворот
16'
Уголовой
Еще один угловой у Шахтера и после навеса с левого фланга Сидоренко отлично работает на выходе и забирает мяч в руки
15'
Опасный момент
Снова удар Криськива, на этот раз из пределов штрафной, но мяч попадает в Ткачука и выходит на угловой
14'
Офсайд
Первый офсайд в мате. Юсов получил передачу за спинами партнеров, а затем раздался свисток арбитра о фиксации положения вне игры
13'
Уголовой
Первый угловой в матче. "Горняки" разыгрывают стандарт на левом фланге, а затем выполняют передачу, но там борьбу выигрывают гости и они выбивают мяч
10'
Опасный момент
Еще один удар Криськива из-за пределов штрафной, но на этот раз прямо по центру и мяч прилетел в руки Сидоренко
9'
Первый удар по воротам выполнил Криськив, но после двух рикошетов мяч оказался в ногах игрока Металлиста 1925
9'
Шахтер пытается поймать соперника на ошибке во время своих длинных передач, но пока все попытки неудачны
7'
Команды довольно медленно начали матч и пока присматриваются друг к другу
4'
Первые минуты в большинстве хозяева контролируют мяч
1'
Свисток
Максим Козыряцкий дает свисток о начале матча
Михаил Бакалюк, боец ​​47-й ОМБр выполнил первое, символическое прикосновение к мячу. Вечное уважение Героям!
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Арбитр встречи: Максим Козыряцкий. На матче будет работать система VAR, арбитр: Александр Соловьян
Главный тренер Металлиста 1925: Олег Голодюк
На скамейке запасных: Мозиль, Потимков, Коваленко, Русин, Ременюк, Абдулла, Бычек, Дмитренко, Чирук, Сидоров
Инфо
Металлист 1925 (стартовый состав): Сидоренко – Жичиков, Ткачук Е., Червак, Безуглый – Габелок (с), Ари Моура, Мартынюк, Ткачук А. – Юсов, Борячук
Главный тренер Шахтера: Марино Пушич
На скамейке запасных: Рудько, Лемкин, Кастилло, Де Соуза Лемос Эгиналду, Келси, Педриньо, Мироши Новатус Дисмас, Очеретько, Назарина, Козик, Ракицкий, Кащук
Инфо
Шахтер (стартовый состав): Ризнык – Бондарь, Степаненко (с), Гочолеишвили, Азаров – Криськив, Зубков, Бондаренко, Невертон – Сикан, Матвиенко
Перед началом матча Шахтер располагается на четвертой строчке и после тринадцати матчей имеет в своем активе семь побед и четыре ничьих. У Металлиста 1925 ситуация куда хуже и они, проведя четырнадцать матчей занимают одиннадцатое место с пятнадцатью баллами
Матч пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов" и начнется в 17:00
Добрый день всем поклонникам украинского футбола! Вашему вниманию текстовая трансляция матча шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги Шахтер - Металлист 1925
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Анонс матча Шахтер - Металлист 1925 03.12.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 03.12.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 03.12.2023 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марино Пушич и Олег Голодюк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Металлист 1925 можно посмотреть 03.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Металлист 1925 - 03.12.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Голодюк

Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Шахтер - 03.12.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

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