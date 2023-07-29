Металлист 1925 - Шахтер онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 0-7 (Металлист 1925 дома) и 0-0 (Шахтер Донецк дома).

Металлист 1925 без побед в последних 4 играх.

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 17% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 38% матчей.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 7 гол(а).

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.

Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Металлист 1925 выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.

Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Металлист 1925 забивает 0 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 3 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Шахтер Донецк - 1.33.

Металлист 1925 забивает 0.83 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).