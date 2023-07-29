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Металлист 1925 - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 июля 2023, 17:00 - Металлист . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
0 - 0
Обновить
31'
Шахтер
Донецк
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Ход матча
24' Дмитрий Кравченко Вышел: Андрей Ткачук
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
26%
Ничья
26%
Шахтер
48%
П1: 10.10 Х: 3.25 П2: 1.49
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 0-7 (Металлист 1925 дома) и 0-0 (Шахтер Донецк дома).
  • Металлист 1925 без побед в последних 4 играх.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 17% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 38% матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 7 гол(а).
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Металлист 1925 выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Металлист 1925.
  • Команда Металлист 1925 выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Металлист 1925 забивает 0 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 3 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Шахтер Донецк - 1.33.
  • Металлист 1925 забивает 0.83 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Шахтер Донецк пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металлист 1925 0 - 7 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен Агробизнес В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
10.07.2023 - 16:06 Металлист 1925 4 - 0 Завершен ФК Мостиска В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Верес П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
03.07.2023 - 10:30 Металлист 1925 2 - 0 Завершен Чайка В
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Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 15:00 Утрехт 2 - 4 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 15:05 Шахтер 0 - 3 Завершен Аякс П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 18:10 Шахтер 0 - 5 Завершен АЕК П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:30 АЗ 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Шахтер П
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Главные события
Дмитрий Кравченко
Вышел: Андрей Ткачук
24'
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
26%
Ничья
26%
Шахтер
48%
П1: 10.10 Х: 3.25 П2: 1.49
Составы команд
Стартовый состав
  • 37
    Олег Мозиль
    Вратарь
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 17
    Сергей Полянчук
    Нападающий
  • 30
    Никита Безуглий
    Защитник
  • 6
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Нападающий
  • 14
    Дмитрий Юсов
    Полузащитник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Нападающий
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 2
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Защитник
  • 14
    Даниил Сикан
  • 20
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 90
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Эдмар
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матча
Блокировано ударов
1
1
Угловые
6
Удары в створ
3
Удары мимо
3
1
Штрафные
3
Сейвы
Фолы
1
LIVE
Трансляция матча Металлист 1925 - Шахтер
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
29'
27'
Желтая карточка
25'
Опасный момент
24'
Замена
23'
20'
Опасный момент
18'
Опасный момент
16'
Матвиенко забросил в штрафную на Траоре, но тот не дотянулся.
14'
Траоре не стартовал под прострел с левого фланга Кащука.
12'
Прострел с левого фланга штрафной от Кащука блокировал защитник, после чего Мозиль забрал мяч в руки.
10'
Опасный момент
Зубков с правого фланга штрафной с острого угла пробил в руки вратаря из-под соперника.
8'
Прострел с правого фланга штрафной от Зубкова пошел за лицевую.
7'
Ткачук пытается оправиться от повреждения.
5'
Дальний выстрел от Бондаренко с правого фланга был заблокирован.
3'
Шахтер полностью держит игру под контролем на старте.
1'
Прострел Зубкова с левого фланга защитники перевели на угловой.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Запасные: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Фарина, Кастилло, Глущенко, Невертон, Тоиров, Келси.
Шахтер: Ризнык — Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов — Крыськив, Бондаренко, Зубков, Кащук — Сикан, Траоре.
Запасные: Сидоренко, И. Потомков, Коваленко, Рудавский, Червак, Ари, Абдуллаев, А. Ткачук, Дмитренко, Игорь, Чирук, Островский.
Металлист 1925: Мозиль — Жичиков, Ткачук, Курило, Безуглый — Кравченко, Вачиберадзе, Бычек — Русин, Сидоров, Юсов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Левый берег (Киев, Украина) сыграют харьковский Металлист 1925 и донецкий Шахтер.
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Анонс матча Металлист 1925 - Шахтер 29.07.2023, Премьер-лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 29.07.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Металлист 1925 (Харьков) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Шахтер в предыдущем футбольном матче 05.03.2023 закончилось с таким счетом: 0:7 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Эдмар и Van Leeuwen, Patrick разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Шахтер можно посмотреть 29.07.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Рух - 21.07.2023, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Утрехт - 22.07.2023, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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