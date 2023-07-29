Металлист 1925 - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 29.07.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Металлист 1925 (Харьков) и командой Шахтер (Донецк):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Шахтер в предыдущем футбольном матче 05.03.2023 закончилось с таким счетом: 0:7 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Эдмар и Van Leeuwen, Patrick разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Рух - 21.07.2023, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024 и закончился победой команды Рух.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Утрехт - 22.07.2023, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.
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