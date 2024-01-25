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Челси - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 26 января 2024, 21:45
Главный судья: Роберт Джонс
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
8'
Астон Вилла
Бирмингем
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Челси
30%
Ничья
39%
Астон Вилла
30%
П1: 2.24 Х: 2.94 П2: 3.84
П1: 2.24 Х: 2.94 П2: 3.84
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Челси и Астон Вилла 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 30 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 17 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Астон Вилла. Разница голов 59-29 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 61 встреч, команда Челси выиграла 31 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-57 в пользу команды Челси
  • Челси выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Челси не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Челси без побед над Астон Вилла в последних 3 играх.
  • Челси выигрывает первый тайм в 21% матчей, Астон Вилла выигрывает в 45% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Астон Вилла выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.
  • В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Астон Вилла выиграла 3, 0 ничьи.
  • Челси забивает 1 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Астон Вилла - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Астон Вилла - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Челси забивает 1.65 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
11
Побед
20
Игр
5
Побед
Астон Вилла
Чемпионат Англии 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челси 0 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челси 0 - 2 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вилла 0 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Кубок английской лиги 2023/2024
23.01.2024 - 22:00 Челси 6 - 1 Завершен Мидлсбро В
Чемпионат Англии 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челси 1 - 0 Завершен Фулхэм В
Кубок английской лиги 2023/2024
09.01.2024 - 22:00 Мидлсбро 1 - 0 Завершен Челси П
Кубок Англии 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Челси 4 - 0 Завершен Престон Норт Энд В
Чемпионат Англии 2023/2024
30.12.2023 - 14:30 Лутон Таун 2 - 3 Завершен Челси В
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Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Кубок Англии 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Мидлсбро 0 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Астон Вилла 3 - 2 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2023/2024
26.12.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2023/2024
22.12.2023 - 22:00 Астон Вилла 1 - 1 Завершен Шеффилд Юнайтед Н
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Челси
30%
Ничья
39%
Астон Вилла
30%
П1: 2.24 Х: 2.94 П2: 3.84
П1: 2.24 Х: 2.94 П2: 3.84
Составы команд
Стартовый состав
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Вратарь
  • 2
    Дисаси, Аксель
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 5
    Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
    Защитник
  • 26
    Colwill, Levi
    Защитник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 23
    Конор Галлахер
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Полузащитник
  • 11
    Madueke, Chukwunonso
    Полузащитник
  • 20
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 42
    Gilchrist, Alfie
    Защитник
  • 1
    Эмилиано Мартинес
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 17
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 15
    Морено Алекс
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 44
    Камара Бубакар
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 11
    Олли Уоткинс
Запасные игроки
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Унаи Эмери
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Штрафные
1
1
Фолы
Трансляция
6'
4'
2'
Гости решили отдать контроль соперникам на первых минутах.
1'
Держит мяч на своей половине Челси.
1'
Инфо
Колвилла в старте заменил Гилкрист.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Ничья в основное время = переигровка.
Инфо
Астон Вилла до этого выбила Мидлсбро (1:0).
Инфо
Челси до этого выбил Престон (4:0).
Запасные: Ольсен, Райт, Карлос, Чемберс, Дзаниоло, Бэйли, Айрогбунам, Манро, Келлимен.
Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Ленгле, Морено - Макгинн, Дуглас Луис, Камара, Тилеманс - Диаби, Уоткинс.
Запасные: Бергстром, Гилкрист, Чилвелл, Уильямс, Чуквуэмека, Каслдин, Мудрик, Броя.
Челси: Петрович - Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Колвилл - Кайседо, Галлагер - Мадуэке, Энцо, Стерлинг - Палмер
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энди Мэдли (Йорк, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/16 финала Кубка Англии. На поле стадиона Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия) сыграют лондонский Челси и бирмингемская Астон Вилла.
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Анонс матча "Челси" - "Астон Вилла" 26.01.2024, Кубок Англии

Матч между командой "Челси" (Лондон) и командой "Астон Вилла" (Бирмингем) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2023/2024.

Дата проведения матча: 26.01.2024
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Челси" (Лондон) и командой "Астон Вилла" (Бирмингем):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Астон Вилла", тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение "Челси" и "Астон Вилла" в предыдущем футбольном матче 24.09.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Челси" - "Астон Вилла" можно посмотреть 26.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Челси" - "Астон Вилла", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против Мидлсбро - 23.01.2024, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".

Команда гостей

Название: "Астон Вилла" (Бирмингем)
Год основания "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команды "Астон Вилла" был сыгран против Эвертон - 14.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился ничьей.

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