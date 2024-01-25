Челси - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Челси и Астон Вилла 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 30 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 17 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Астон Вилла. Разница голов 59-29 в пользу команды Челси.

Во время последних 61 встреч, команда Челси выиграла 31 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-57 в пользу команды Челси

Челси выиграл 7 домашних матчей подряд.

Челси не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Челси без побед над Астон Вилла в последних 3 играх.

Челси выигрывает первый тайм в 21% матчей, Астон Вилла выигрывает в 45% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Астон Вилла выигрывает в 45%.

Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.

В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Астон Вилла выиграла 3, 0 ничьи.

Челси забивает 1 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Астон Вилла - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Астон Вилла - 1.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.