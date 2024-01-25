Челси - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Матч между командой "Челси" (Лондон) и командой "Астон Вилла" (Бирмингем) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2023/2024.
Дата проведения матча: 26.01.2024
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами "Челси" (Лондон) и командой "Астон Вилла" (Бирмингем):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Астон Вилла", тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение "Челси" и "Астон Вилла" в предыдущем футбольном матче 24.09.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против Мидлсбро - 23.01.2024, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2023/2024 и закончился победой команды "Челси".
Название: "Астон Вилла" (Бирмингем)
Год основания "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Предыдущий поединок команды "Астон Вилла" был сыгран против Эвертон - 14.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился ничьей.
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