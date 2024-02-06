Астон Вилла - Челси онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Челси 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 28 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 37-27 в пользу команды Челси.

Во время последних 62 встреч, команда Астон Вилла выиграла 16 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-57 в пользу команды Челси

Астон Вилла выигрывает первый тайм в 45% матчей, Челси выигрывает в 21% матчей.

Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Челси выигрывает в 21%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Команда Астон Вилла проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 3, команда Челси выиграла 1, 1 ничьи.

Астон Вилла забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 0.4 гола против команды Астон Вилла (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Челси - 1.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Челси - 0.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Кубок ФА".

Астон Вилла забивает 2.35 гола, играя дома, а Челси забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).

Астон Вилла's performance of the last 5 matches is better than Челси's.