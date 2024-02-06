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Астон Вилла - Челси онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 07 февраля 2024, 22:00 . Трансляция: Setanta Sports +
Главный судья: Bramall, Thomas
Рейтинг матча:
Астон Вилла
Бирмингем
0 - 2
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перерыв
Челси
Лондон
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Ход матча
11' Конор Галлахер 21' Jackson, Nicolas 38' Диего Карлос
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
32%
Ничья
27%
Челси
41%
П1: 2.18 Х: 3.07 П2: 3.80
П1: 2.18 Х: 3.07 П2: 3.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Челси 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 28 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 37-27 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 62 встреч, команда Астон Вилла выиграла 16 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-57 в пользу команды Челси
  • Астон Вилла выигрывает первый тайм в 45% матчей, Челси выигрывает в 21% матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Челси выигрывает в 21%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Команда Астон Вилла проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 3, команда Челси выиграла 1, 1 ничьи.
  • Астон Вилла забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 0.4 гола против команды Астон Вилла (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Челси - 1.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Челси - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Кубок ФА".
  • Астон Вилла забивает 2.35 гола, играя дома, а Челси забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Астон Вилла's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Астон Вилла
5
Побед
21
Игр
11
Побед
Челси
Кубок Англии 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челси 0 - 0 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челси 0 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челси 0 - 2 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Астон Вилла 0 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Шеффилд Юнайтед 0 - 5 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2023/2024
30.01.2024 - 22:15 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Ньюкасл П
Кубок Англии 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челси 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Кубок Англии 2023/2024
06.01.2024 - 19:30 Мидлсбро 0 - 1 Завершен Астон Вилла В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Челси 2 - 4 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Челси П
Кубок Англии 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челси 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
Кубок английской лиги 2023/2024
23.01.2024 - 22:00 Челси 6 - 1 Завершен Мидлсбро В
Чемпионат Англии 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челси 1 - 0 Завершен Фулхэм В
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Главные события
Диего Карлос
38'
21'
Jackson, Nicolas ГООЛ!
11'
Конор Галлахер ГООЛ!
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
32%
Ничья
27%
Челси
41%
П1: 2.18 Х: 3.07 П2: 3.80
П1: 2.18 Х: 3.07 П2: 3.80
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Эмилиано Мартинес
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 3
    Диего Карлос
    Нападающий
    38
  • 17
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 15
    Морено Алекс
  • 31
    Леон Бэйли
    Нападающий
  • 44
    Камара Бубакар
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Вратарь
  • 5
    Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
    Защитник
  • 2
    Дисаси, Аксель
    Защитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 27
    Gusto, Malo
    Защитник
  • 23
    Конор Галлахер
    11
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Полузащитник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Полузащитник
    21
  • 11
    Madueke, Chukwunonso
    Полузащитник
  • 20
    Palmer, Cole
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
3
Удары в створ
5
2
Блокировано ударов
5
Штрафные
10
3
Сейвы
3
9
Фолы
5
3
Угловые
4
45%
Владение мячом
55%
1
Удары мимо
2
1
Офсайды
1
ЖК
LIVE
Трансляция матча "Астон Вилла" - "Челси"
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Setanta Sports +
Трансляция
Пока что Почеттино полностью выигрывает свою дуэль у Эмери. Вилла Парк, пожалуй, давно не видел свою команду настолько беспомощной.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Петрович пальцами переводит мяч на угловой после того, как Макгинн мощно пробил под перекладину.
45+1'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
38'
Желтая карточка
Предупреждение получил Диего Карлос за то, что ударил по ногам Гюсто, который разгонял контратаку.
34'
Мартинес совершил качественный сейв после удара Палмера в дальний угол примерно с линии штрафной.
30'
Игра спокойно проходит под контролем Челси. Камера несколько раз поймала лицо Эмери и он явно не ожидал такого развития событий.
21'
Гоооол!!!
Удвоил преимущество Челси! Очень все легко получилось у «аристократов». Мадуэке подключил Гюсто на фланге, француз выполнил навес, а замкнул его головой Джексон. Защита Виллы выглядит беспомощно.
19'
Мадуэке принял решение самостоятельно завершать атаку и не попал в створ. Некоторых партнеров это возмутило, ведь они находились в лучших позициях.
14'
Контратака Челси выглядела максимально опасно, но Гюсто ошибся с передачей, несмотря на отсутствие плотной опеки.
13'
Сразу два удара по воротам соперника нанесли игроки Астон Виллы за короткий отрезок. У Бэйли мяч срезался с ноги, а выстрел Уоткинса парировал Петрович.
11'
Гоооол!!!
Челси открывает счет после отличной комбинации! Джексон подключил Мадуэке, который выполнил ключевое движение с правого фланга на левый, а тот оставил Галлагеру под удар. Вице-капитан «синих» в касание поразил девятку.
8'
Офсайд
Весьма опасно Энцо пробивал головой, но лайнсмен поднял флажок сразу же после завершения эпизода.
6'
Мадуэке протащил мяч по флангу и отдал в центр на Палмера. Коулу не удалось пробить акцентировано, передача пошла немного не в темп.
1'
Бэйли пробивал головой с очень опасной позиции. Повезло Челси, что тут оказался именно вингер без умений игры на втором этаже.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Томас Брэмолл.
Запасные: Ольсен (в), Райт (в), Дзаньоло, Диаби, Ироэгбунам, Кэллимэн, Рэмзи, Торрес, Чемберс.
Инфо
Стартовый состав Астон Виллы: Мартинес — Морено, Лангле, Диего Карлос, Кэш — Камара, Дуглас Луиз — Макгинн (к), Тилеманс, Бэйли — Уоткинс. Главный тренер — Унай Эмери.
Запасные: Бергстрем (в), Беттинелли (в), Гилкрист, Мудрик, Нкунку, Сэмьюэлс-Смит, Силва, Стерлинг, Чуквуэмека.
Инфо
Стартовый состав Челси: Петрович — Чилвелл (к), Бадьяшиль, Дисаси, Гюсто — Энцо, Кайседо — Палмер, Галлагер, Мадуэке — Джексон. Главный тренер — Маурисио Почеттино.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии между Астон Виллой и Челси.
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Анонс матча "Астон Вилла" - "Челси" 07.02.2024, Кубок Англии

Противостояние между командой "Астон Вилла" (Бирмингем) и командой "Челси" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2023/2024.

Дата проведения матча: 07.02.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Астон Вилла" (Бирмингем) и командой "Челси" (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Челси" и "Астон Вилла" в предыдущем футбольном матче 26.01.2024 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Астон Вилла" - "Челси" можно посмотреть 07.02.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Астон Вилла" - "Челси", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Астон Вилла" (Бирмингем)
Год основания "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший поединок команды "Астон Вилла" был сыгран против Шеффилд Юнайтед - 03.02.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Астон Вилла".

Команда гостей

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команды "Челси" был сыгран против "Вулверхэмптон" - 04.02.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды "Вулверхэмптон" .

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